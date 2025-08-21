augusztus 21., csütörtök

Bodnár Gergő az érkező

1 órája

A Vasas FC-től igazolt a ZTE FC csapatához

Újabb igazolást jelentett be a ZTE FC. A klub beszámolója szerint a Vasastól csatlakozik a ZTE FC csapatához a 20 esztendős Bodnár Gergő, akivel kettő plusz egyéves megállapodás született.

Kerkai Attila
A Vasas FC-től igazolt a ZTE FC csapatához

Bodnár gergő a ZTE FC csapatában folytatja.

Forrás: ZTE FC

A ZTE FC NB I.-es együttese csütörtökön jelentette be, hogy a 2005-ös születésű Bodnár Gergő is Zalaegerszegre igazol. Az utánpótlás válogatott, jobb oldali védő ugyan Budapesten született, de egészen kis korától Angliában élt és a Peterborought Unitednél kezdett el futballozni. Később más csapatoknál is megfordult, majd  2024. júliusában szerződött a Vasashoz. 

ZTE FC Bodnár gergő
Bodnár Gergő a ZTE FC csapatában folytatja.
Forrás: ZTE FC

A fővárosiakkal a napokban bontott szerződést.   

 

