Már tudni lehetett...

1 órája

Hivatalos: Berta Csaba, a korábbi újpesti ügyvezető lett a ZTE FC cégvezetője

Címkék#ZTE FC#Berta Csaba#ügyvezető#NB I

Igaznak bizonyultak korábbi értesüléseink, hiszen most már hivatalosan is bejelentették: Berta Csaba lett a ZTE FC új cégvezetője. A ZTE FC honlapján jelezte: korábban Mocnek Mária töltötte be a cégvezetői szerepet, augusztus 1-től pedig Berta Csaba a ZTE FC ügyvezetője.

Kerkai Attila

Még az NB I. nyitánya után, három hete írtuk meg, hogy új ügyvezető érkezik a ZTE FC csapatához, Berta Csaba személyében, aki korábban sok éven át az Újpest csapatánál dolgozott, ugyancsak ügyvezetőként. Most a ZTE FC hivatalos honlapján is beszámolt a váltásról. 

ZTE FC ügyvezető Berta Csaba
A ZTE FC új cégvezetője, Berta Csaba. 
Fotó: ZTE FC

A ZTE FC elnökségének tagjai hívták

Az új elnökség, Damian Pedrosa és Andres Jornet kérésére érkeztem, ők a klubot működtető cég vezetésére kértek fel. Az általuk felvázolt stratégia, a rájuk jellemző energia és együttműködési szándék remek alapot jelent egy fenntartható, sikeres klub jövőjéhez. Közös célunk, hogy a ZTE FC mérkőzéseire egyre többen kilátogassanak, és tovább építsük a helyi futballszerető közösséget nyilatkozta a klub honlapján Berta Csaba. Munkám túlnyomó részét a cégüzemeltetési teendők fogják kitölteni, amelyek közé tartozik többek között a helyi közösséggel, a partnerekkel, valamint a hazai és nemzetközi szövetségekkel való kapcsolattartás is. Emellett legalább ilyen fontos feladatom lesz a sportszakmai oldallal való szoros együttműködés, amelynek során kiemelt célunk, hogy a hozzánk érkező játékosokat és szakembereket minél gyorsabban és hatékonyabban integráljuk, számukra kifogástalan, nyugodt környezetet biztosítva annak érdekében, hogy teljes mértékben a labdarúgásra tudjanak koncentrálni.

 

