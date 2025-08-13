augusztus 13., szerda

Élmény volt

1 órája

A Zalaszám-ZAC atlétái világsztárok között versenyezhettek a Gyulai Memorialon

Címkék#Zalaszám-ZAC#Armand Duplantis#Gyulai Memorial#Nemzeti Atlétikai Központban

A hagyományos balatongyöröki edzőtábort megszakítva a Zalaszám-ZAC néhány tagja is elutazott a 15. Gyulai Memorialra a Nemzeti Atlétikai Központba. A Zalaszám-ZAC atlétái világsztárok között versenyezhettek.

Kerkai Attila

A Zalaszám-ZAC  U16-os 4x300 m-es vegyes váltója meghívást kapott a 15. Gyulai Memorialra, és élt is a lehetőséggel, ugyanis  2:43.80-as eredménnyel a Kóbor Sámuel, Kámán Boglárka Kata, Bella Mátyás, Pap Luca összetételű négyesfogat magabiztos futással utasította maga mögé a teljes mezőnyt.  Nyári Attila Antal pedig az U18 200 m-en új egyéni csúccsal ért el harmadik helyezést,  ideje: 22,91. Edzők: Kámán Ferenc, Csiszár Attila, Lengyák György, Laczkó László. 

Zalaszám-ZAC Gyulai Memorial
A 15. Gyulai Memorialon részt vett egerszegi atléták és edzőik csoportképe. Valamennyiüknek hatalmas élményt nyújtott a viadal. Fotó: Zalaszám-ZAC


A Zalaszám-ZAC tagjai is látták a világcsúcsdöntést 

Természetesen nem csak a versenyen résztvevő atléták gazdagodtak számtalan pozitív élménnyel, hanem azok a sportolók, szülők is, akik megtekintették a versenyt. A hazai atléták közül Halász Bence kalapácsvetésben 83,18-as remek egyéni csúcsa mellett Molnár Attila (400 m: 44,74) Palkovics István (3000 m: 7:46,27) országos csúccsal örvendeztette meg a közönséget. És, ki ne hagyjuk a nap fénypontját: a svéd Armand Duplantis által rúdugrásban új világcsúcs (629 cm) született a telt házas Nemzeti Atlétikai Központban, a zalai atléták pedig nem mindennap élhetnek át hasonló élményt. Pláne úgy, hogy némelyikük testközelből is láthatta a világsztárokat.

 

 

