A Zalaszám-ZAC atlétái világsztárok között versenyezhettek a Gyulai Memorialon

A Zalaszám-ZAC U16-os 4x300 m-es vegyes váltója meghívást kapott a 15. Gyulai Memorialra, és élt is a lehetőséggel, ugyanis 2:43.80-as eredménnyel a Kóbor Sámuel, Kámán Boglárka Kata, Bella Mátyás, Pap Luca összetételű négyesfogat magabiztos futással utasította maga mögé a teljes mezőnyt. Nyári Attila Antal pedig az U18 200 m-en új egyéni csúccsal ért el harmadik helyezést, ideje: 22,91. Edzők: Kámán Ferenc, Csiszár Attila, Lengyák György, Laczkó László.

A 15. Gyulai Memorialon részt vett egerszegi atléták és edzőik csoportképe. Valamennyiüknek hatalmas élményt nyújtott a viadal. Fotó: Zalaszám-ZAC



A Zalaszám-ZAC tagjai is látták a világcsúcsdöntést

Természetesen nem csak a versenyen résztvevő atléták gazdagodtak számtalan pozitív élménnyel, hanem azok a sportolók, szülők is, akik megtekintették a versenyt. A hazai atléták közül Halász Bence kalapácsvetésben 83,18-as remek egyéni csúcsa mellett Molnár Attila (400 m: 44,74) Palkovics István (3000 m: 7:46,27) országos csúccsal örvendeztette meg a közönséget. És, ki ne hagyjuk a nap fénypontját: a svéd Armand Duplantis által rúdugrásban új világcsúcs (629 cm) született a telt házas Nemzeti Atlétikai Központban, a zalai atléták pedig nem mindennap élhetnek át hasonló élményt. Pláne úgy, hogy némelyikük testközelből is láthatta a világsztárokat.