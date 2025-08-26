augusztus 26., kedd

Elválaszthatatlanok

A huszadik szezont kezdik közösen – kerek történet a Zalakerámia ZTE KK csapatánál

Kerek évszámhoz érkezett a Zalakerámia Zrt. és a ZTE KK közös története. A klub bejelentette, hogy a következő szezonban is Zalakerámia ZTE KK néven indul a csapat, ugyanúgy, ahogy 2006. óta mindig.

Kerkai Attila
A huszadik szezont kezdik közösen – kerek történet a Zalakerámia ZTE KK csapatánál

A Zalakerámia ZTE KK mezén is látható lesz és a nevében is benne lesz a Zalakerámia következő szezonban. Huszadik alkalommal így a bajnokság...

Fotó: Pezzetta Umberto

2006-ban  született meg először a Zalakerámia és a ZTE KK névhasználói szerződése. A  Zalakerámia Zrt. és a ZTE KK neve azóta gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól. A mostani névhasználói szerződés aláírása ebben a sorozatban a huszadik, vagyis tényleg kerek történet ez már a Zalakerámia ZTE KK életében. 

Zalakerámia ZTE KK névhasználat
A Zalakerámia Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Rafik Jaramani (balról) és a Zalakerámia ZTE KK ügyvezetője, Török Róbert  
Fotó: ZTE KK

Zalakerámia ZTE KK, már 2006 óta

A Zalakerámia ZTE KK  ebben a 2006 óta íródó  történetben a legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor kupagyőztes és bajnok lett. Kétszer volt bronzérmes (2009, 2017), a legutóbbi  három szezonban pedig egyaránt a 4. helyen végzett. 

Fontos mindenki számára

Az egerszegi klub honlapján megjelent  beszámolóban a Zalakerámia Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Jaramani Rafik a sport támogatását továbbra is fontosnak tartja.

A Zalakerámia Zrt. a nehéz körülmények között is fontosnak tartja ezt az együttműködést, valamint a sport támogatását. A csapatnak sok sikert kívánunk ebben a szezonban is, olyat, mint legutóbb 2010-ben – fűzte hozzá a megállapodáshoz dr. Jaramani Rafik.

Török Róbert reméli, jövőre is folytatják

Török Róbert, a ZTE KK ügyvezetője pedig a klub nevében megköszönte a Zalakerámia Zrt. tulajdonosának és vezetőinek a húsz éve tartó bizalmat.

Abban bízom, hogy ez a kerek szám nem az utolsó évszám kettőnk kapcsolatában, és a 2026/2027-es bajnokságban is Zalakerámia ZTE KK néven szerepel majd a csapatunk fűzte hozzá a megállapodáshoz még Török Róbert. 

 

 

