1 órája
A huszadik szezont kezdik közösen – kerek történet a Zalakerámia ZTE KK csapatánál
Kerek évszámhoz érkezett a Zalakerámia Zrt. és a ZTE KK közös története. A klub bejelentette, hogy a következő szezonban is Zalakerámia ZTE KK néven indul a csapat, ugyanúgy, ahogy 2006. óta mindig.
A Zalakerámia ZTE KK mezén is látható lesz és a nevében is benne lesz a Zalakerámia következő szezonban. Huszadik alkalommal így a bajnokság...
Fotó: Pezzetta Umberto
2006-ban született meg először a Zalakerámia és a ZTE KK névhasználói szerződése. A Zalakerámia Zrt. és a ZTE KK neve azóta gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól. A mostani névhasználói szerződés aláírása ebben a sorozatban a huszadik, vagyis tényleg kerek történet ez már a Zalakerámia ZTE KK életében.
Zalakerámia ZTE KK, már 2006 óta
A Zalakerámia ZTE KK ebben a 2006 óta íródó történetben a legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor kupagyőztes és bajnok lett. Kétszer volt bronzérmes (2009, 2017), a legutóbbi három szezonban pedig egyaránt a 4. helyen végzett.
Fontos mindenki számára
Az egerszegi klub honlapján megjelent beszámolóban a Zalakerámia Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Jaramani Rafik a sport támogatását továbbra is fontosnak tartja.
– A Zalakerámia Zrt. a nehéz körülmények között is fontosnak tartja ezt az együttműködést, valamint a sport támogatását. A csapatnak sok sikert kívánunk ebben a szezonban is, olyat, mint legutóbb 2010-ben – fűzte hozzá a megállapodáshoz dr. Jaramani Rafik.
Török Róbert reméli, jövőre is folytatják
Török Róbert, a ZTE KK ügyvezetője pedig a klub nevében megköszönte a Zalakerámia Zrt. tulajdonosának és vezetőinek a húsz éve tartó bizalmat.
– Abban bízom, hogy ez a kerek szám nem az utolsó évszám kettőnk kapcsolatában, és a 2026/2027-es bajnokságban is Zalakerámia ZTE KK néven szerepel majd a csapatunk – fűzte hozzá a megállapodáshoz még Török Róbert.