A huszadik szezont kezdik közösen – kerek történet a Zalakerámia ZTE KK csapatánál

2006-ban született meg először a Zalakerámia és a ZTE KK névhasználói szerződése. A Zalakerámia Zrt. és a ZTE KK neve azóta gyakorlatilag elválaszthatatlan egymástól. A mostani névhasználói szerződés aláírása ebben a sorozatban a huszadik, vagyis tényleg kerek történet ez már a Zalakerámia ZTE KK életében.

A Zalakerámia Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Rafik Jaramani (balról) és a Zalakerámia ZTE KK ügyvezetője, Török Róbert

Fotó: ZTE KK

Zalakerámia ZTE KK, már 2006 óta

A Zalakerámia ZTE KK ebben a 2006 óta íródó történetben a legnagyobb sikerét 2010-ben érte el, amikor kupagyőztes és bajnok lett. Kétszer volt bronzérmes (2009, 2017), a legutóbbi három szezonban pedig egyaránt a 4. helyen végzett.

Fontos mindenki számára

Az egerszegi klub honlapján megjelent beszámolóban a Zalakerámia Zrt. elnök-vezérigazgatója, dr. Jaramani Rafik a sport támogatását továbbra is fontosnak tartja.

– A Zalakerámia Zrt. a nehéz körülmények között is fontosnak tartja ezt az együttműködést, valamint a sport támogatását. A csapatnak sok sikert kívánunk ebben a szezonban is, olyat, mint legutóbb 2010-ben – fűzte hozzá a megállapodáshoz dr. Jaramani Rafik.

Török Róbert reméli, jövőre is folytatják

Török Róbert, a ZTE KK ügyvezetője pedig a klub nevében megköszönte a Zalakerámia Zrt. tulajdonosának és vezetőinek a húsz éve tartó bizalmat.

– Abban bízom, hogy ez a kerek szám nem az utolsó évszám kettőnk kapcsolatában, és a 2026/2027-es bajnokságban is Zalakerámia ZTE KK néven szerepel majd a csapatunk – fűzte hozzá a megállapodáshoz még Török Róbert.