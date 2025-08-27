1 órája
Mit keres a Zalakerámia ZTE KK és a Kaposvári KK a Kanizsa Arénában?
Hírverő és edzőmérkőzés egyben. Így lehetne röviden összefoglalni azt a jövő pénteki kosárlabda edzőmérkőzést, melyet a Zalakerámia ZTE KK és a Kaposvár játszik majd Nagykanizsán. A két élvonalbeli csapat vendégjátékának ötlete Nagykanizsán született meg.
A férfi kosárlabda NB I. A csoportban játszó két csapat nem szokványos helyszínen találkozik majd szeptember 5-én, 17 órától. Bár, ha belegondolunk, Nagykanizsa nagyjából fele úton található Zalaegerszegtől és Kaposvártól is, de nem ez volt a fő motiváció. A Zalakerámia ZTE KK és a Kaposvári KK vendégjátéka a Kanizsa KK csapatának kezdeményezésére jön össze. A kosárlabda edzőmérkőzés hátteréről Lovkó Csaba, a KKK elnöke beszélt.
A Zalakerámia ZTE KK és a kanizsai kapcsolat
- Az ötlet két irányból indult el - kezdte evvel a sportvezető, aki egyben a kanizsai csapat edzője is.- Fiataljainknak szeretnénk megmutatni, hogy ha ügyesek, hova lehet eljutni. A ZTE KK-val amúgy is van egy szóbeli megállapodásunk, hogy ha látunk valakiben olyan tehetséget, amivel úgy érezzük, hogy élvonalbeli kosaras lehet, akkor az egerszegieknek figyelmét hívjuk fel rá elsőként. Erre a múltban is volt már példa. A másik ok pedig, hogy a két élvonalbeli csapattal felvettük a kapcsolatot: az idén 30 éves a Kanizsai Kosárlabda Klub, hiszen 1995-ben alakult meg. Ezt megünneplendő szerettük volna ezt a mérkőzést a Kanizsa Arénába hozni. Szerintem érdekes találkozó lehet a kanizsai kosárlabda barátoknak, hiszen a legmagasabb osztályban szereplő csapatokat és játékosokat láthatnak élőben, még ha csak egy edzőmérkőzés keretében is.
Edzőmeccs a Kanizsai KK érdekében
A Kanizsa KK-nak más miatt is van mit ünnepelnie. Az NB II.-es bajnokságban a negyedik helyen végeztek, és az ősszel induló új rendszerű pontvadászatban a kiemelt, tíz csapatot számlátó bajnokságnak lehetnek a tagjai. Ez siker számukra, amire keményen készülnek. A jövő pénteki találkozóra a 14 év alattiak és a Kanizsa KK igazolt sportolói - közel százötven gyerek kosarazik a klubban - ingyen mehetnek be.
Lovkó Csaba: lesz támogatói jegy is
- Edzőmérkőzés lesz, de lesz belépő, ám ez az összege egy az egyben a saját utánpótlásunkat segíti majd - tette hozzá Lovkó Csaba az előbbiekhez. - Sőt egy támogatói jegyet is kínálunk, aminek fejében a mérkőzés után meghívjuk egy vacsorára azokat, akik ezt megvásárolják...
A Zalakerámia ZTE KK ügyvezetője, Török Róbert a kampány kapcsán elmondta lapunknak, örömmel mennek Nagykanizsára és minden olyan eseményre a megyében, ahol a kosárlabdát népszerűsíthetik. A két csapatban, vagyis a Zalakerámia ZTE KK és a Kaposvári KK kötelékében már itt lesznek az új légiósok. A kaposvári kispadon a korábbi zalai legenda Braniszlav Dzunics ül, de a Kanizsáról indult Völgyi Marcell is a csapat egyik tagja. A ZTE KK együttesét irányító Sebastjan Krasovec csapatában a korábbi válogatott Tóth Ádám mellett feltörekvő fiatal játékosok és négy amerikai kosaras mutatkozhat be majd a kanizsai publikumnak.