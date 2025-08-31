2 órája
A Zalakerámia ZTE KK harcolt, küzdött és majdnem nyert
Lejátszotta második felkészülési mérkőzését a ZTE KK kosárlabdacsapata. Az egerszegiek ezúttal az osztrák Oberwart vendégei voltak és a Zalakerámia ZTE KK minimális különbségű vereséget szenvedett.
A Zalakerámia ZTE KK számára a második nyári erőpróba volt a szombat esti. Az elsőt még a múlt héten Sopronban megnyerte Sebastjan Krasovec együttese, majd most az osztrák Oberwart Gunners otthonába utazott, ahol sérülés miatt nélkülöznie kellett egyik külföldi játékosát, Jaylin Huntert.
Oberwart–Zalakerámia ZTE KK 83-78 (25-13, 15-23, 20-25, 23-17)
Oberwart.
Zalakerámia ZTE KK: Takács 6, Kucsora 4/3, Hellems 15, Varence 8/3, Tóth Á. 12. Csere: Szalay 2, Mokánszki, Csátaljay, Csizmadia, Scherer 9/9, Johnson 22/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
Közel álltak a győzelemhez
A viszonyleg sok néző előtt rendezett felkészülési mérkőzésen az első negyedben jól védekezett a hazai együttes, ami nem nagyon ízlett a zalaiaknak. A második 10 percben már jöttek a pontok is és a harmadikban is. Teljesen nyílt volt a mérkőzés és rendkívül izgalmas befejezés kerekedett ebből. Az utolsó percben még vezetett a ZTE KK (77-78), de a befejezés az Oberwartnak sikerült jobban, büntetőket dobhatott és nem is hibáztak már a játékosai.
A Zalakerámia ZTE KK pénteken Nagykanizsán
A Zalakerámia ZTE KK számára a következő találkozó pénteken jön el, amikor Nagykanizsán, a Kanizsa Arénában az élvonalba visszajutott Kaposvári KK lesz az újabb ellenfél.