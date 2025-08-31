augusztus 31., vasárnap

Felkészülés

2 órája

A Zalakerámia ZTE KK harcolt, küzdött és majdnem nyert

Címkék#kosárlabda#Sebastjan Krasovec#ZTE KK#Oberwart#felkészülés

Lejátszotta második felkészülési mérkőzését a ZTE KK kosárlabdacsapata. Az egerszegiek ezúttal az osztrák Oberwart vendégei voltak és a Zalakerámia ZTE KK minimális különbségű vereséget szenvedett.

Kerkai Attila

 A Zalakerámia ZTE KK számára a második nyári erőpróba volt a szombat esti. Az elsőt még a múlt héten Sopronban megnyerte Sebastjan Krasovec együttese, majd most az osztrák Oberwart Gunners otthonába utazott, ahol sérülés miatt nélkülöznie kellett egyik külföldi játékosát, Jaylin Huntert. 

Zalakerámia ZTE KK
A Zalakerámia ZTE KK legközelebb Nagykanizsán játszik. Képünkön Tóth Ádám csapatkapitány és Sebastjan Krasovec vezetőedző
Fotó: Pezzetta Umberto

Oberwart–Zalakerámia ZTE KK 83-78 (25-13, 15-23, 20-25, 23-17)
Oberwart. 
Zalakerámia ZTE KK: Takács 6, Kucsora 4/3, Hellems 15, Varence 8/3, Tóth Á. 12. Csere: Szalay 2, Mokánszki, Csátaljay, Csizmadia, Scherer 9/9, Johnson 22/3. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. 

Közel álltak a győzelemhez

A viszonyleg sok néző előtt rendezett felkészülési mérkőzésen az első negyedben jól védekezett a hazai együttes, ami nem nagyon ízlett a zalaiaknak. A második 10 percben már jöttek a pontok is és a harmadikban is. Teljesen nyílt volt a mérkőzés és rendkívül izgalmas befejezés kerekedett ebből. Az utolsó percben még vezetett a ZTE KK (77-78), de a befejezés az Oberwartnak sikerült jobban, büntetőket dobhatott és nem is hibáztak már a játékosai. 

A Zalakerámia ZTE KK pénteken Nagykanizsán

A Zalakerámia ZTE KK számára a következő találkozó pénteken jön el, amikor Nagykanizsán, a Kanizsa Arénában az élvonalba visszajutott Kaposvári KK lesz az újabb ellenfél. 

 

