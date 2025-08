Volt még arany a tarsolyukban: Nagy Napsugár és Scheffer Eszter a dobogó tetején

A kaposvári Csík Ferenc Versenyuszodában a 2007-ben, illetve korábban született versenyzők indulhattak. A mezőny meglehetősen népes volt, mivel a mintegy 350 induló között a 2007-eseken kívül sokan rajthoz álltak a fiatalabbak közül is, akik korábban teljesítették a szükséges szintidőket az ifjúsági országos bajnokságon való induláshoz. A Zalaco-ZÚK fiataljai is közéjük tartoztak.

Középen Nagy Napsugár, a Zalaco-ZÚK kiválósága, aki boldogan mutatja újabb aranyérmét, amit az idei szezonban gyűjtött.

Fotó: Zalaco-ZÚK

A Zalaco-ZÚK nem tér haza soha üres kézzel

Azt már megszokhattuk, hogy a Zalaco-ZÚK sportolói, ha indulnak az országos bajnokságokon, akkor nem térnek onnan haza üres kézzel. Nem volt ez másként most sem. A prímet most is Nagy Napsugár vitte, aki gyakorlatilag végigversenyezte a nyarat, kezdve a medencés hosszú távú bajnokságtól a nyílt vízi Európa-bajnokságon át, ahol aranyérmes lett, a medencés ifjúsági Európa-bajnokságig bezárólag. Most pedig a hazai ob következett, Nagy Napsugár pedig 1500 méteren toronymagas favoritként győzött (16:42.71), de 400 m vegyesen sem tudták utolérni (4:51.93). A két aranyérmen kívül két második helyezést is szerzett: 800 m (8:48.19) és 400 m (4:16.72) gyorsúszásban.

A Zalaco-ZÚK másik aranyérmese, Scheffer Eszter a bajnoki dobogón a dobogós társakkal.

Fotó: Zalaco-ZÚK

Újabb zalai dobogós helyezés, ami szintén arany

Scheffer Eszter is belekóstolt abba, milyen érzés bajnoknak lenni! Az egerszegi versenyző a 200 m-es hátúszásban egy harcos úszást követő jó benyúlással szerezte meg az elsőséget (2:16.81). Volt még a tarsolyában, ugyanis a 100 méteres távon elért 4., pontszerző helyezése is remek (1:04.96), a rövidtáv 50 méterén és 100 m vegyesen is B-döntőt úszott.

A Zalaco-ZÚK három fiatalabb úszója is indult az idősebbek korosztályában. Aouich Meryem (2008) a hosszabb távon úszott a legjobban, 1500 m gyorson a 11. helyezést szerezte meg (18:40.), majd 400 m gyorson és vegyesen is rajthoz állt. Koltai Vanda (2009) is nagyon szépen helytállt az erős mezőnyben, különösen a 200 méteres pillangón (2:23.40) elért 12. helyezése figyelemre méltó. Legfiatalabbként pedig Besenczi Hella (2014) mérte össze tudását a 6-7 évvel idősebb ifjúságiak mezőnyében, az 1500 méter gyorsúszásban (18:57.68) elért 13. helyezése kiváló eredmény. Rajthoz állt még 200 m gyorson és vegyesen, majd 100 m pillangón is.