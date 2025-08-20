32 perce
Zala Vármegyei Kupa: az Egervár most is döntetlennel jutott tovább
A bajnoki rajt előtt újabb fordulót rendeztek a megyei labdarúgókupa küzdelmeiben. Hivatalosan ugyebár a Zala Vármegyei Kupa küzdelmeiről van szó és a 3. fordulón jutott túl a mezőny, egyelőre még az I. osztályú együttesek nélkül.
A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa 3. fordulójában 13 mérkőzést írtak ki a vármegyei IIII. és II. osztályban szereplő csapatok részvételével. Ezek közül végül 11 találkozót rendeztek meg, két összecsapás elmaradt, mivel a Gyenesdiás FC és a Gelse lemondta a találkozóját. Akadtak szoros összecsapások és nagy különbségű győzelmek is. Két mérkőzésen döntetlen született, a továbbjutást az döntötte el a Salomvár és az Egervár javára, hogy alacsonyabb osztályban szerepelnek, mint ellenfelük. Az Egervár az előző fordulóban is döntetlent játszott, akkor tizenegyesekkel jutott tovább, hiszen a 2. fordulóban még csak azonos osztályban szereplő együttesek játszottak.
A Zala Vármegyei Kupa 4. fordulójában már a megyei I. osztályú együttesek is beszállnak a küzdelmekbe, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóságán hamarosan elkészítik a sorsolást.
Zala Vármegyei Kupa 3. forduló
Tófej Kerámia–Zalaware-Botfa 3–4 (2–3)
Tófej. Jv.: Szente R.
Tófej: Kiss Zs. – Fatér, Gombos, Kovács I., Nagy Z., Koroknyai, Dávid, Soós B., Németh T. (Soós T.), Czigány. Edző: Kovács Zoltán.
Botfa: Halász – Kecskés, Németh Á., Mátyás, Németh B., Benke, Németh G. (Horváth G.), Ruzsics, Odonics, Horváth A. (Kultsár), Gaál. Edző: Nagy Péter.
Gólszerzők: Németh T. (2), Soós B., ill. Odonics (2), Benke (2).
Beleznai Sport Egyesület–Miklósfa 7–0 (4–0)
Belezna. Jv.: Hegedüs M.
Belezna: Kollár – Szalai (Buda), Kondricz (Jónás), Kozma (Huber), Boross, Varga D., Hammer, Molnár K., Ferencz, Czuppon (Sznopek), Szollár (Jakab). Edző: Varga Dávid.
Miklósfa: Szollár – Horváth Zs., Kocsis, Turi, Mona, Szmodics (Orsós K.), Gombos, Gabai, Déri, Baksai (Orsós M.), Fábián. Edző: Bolla József.
Gólszerzők: Varga D. (4), Huber, Buda, Molnár K.
Nagylengyel–Nagykapornak 4–3 (4–0)
Nagylengyel. Jv.: Kovács V.
Nagylengyel: Pék – Völler, Mentes, Király (Lévai), Kocsis, Vinkó, Szalai, Dézsi, Halász Pé., Toplak (Németh D.), Csöndes (Farkas A.). Edző: Lukács László.
Nagykapornak: Németh M. – Hegyi (Görcsi), Gyenese, Hajdu, Németh P., Szabó B. (Molnár M.), Deák, Rezneki (Gulyás), Lakatos, Fekete (Zöldvári), Liska. Edző: Erdős János.
Gólszerzők: Király (3), Vinkó, ill. Lakatos (2), Gyenese.
Sümegcsehi–Keszthelyi Haladás 4–2 (2–2)
Sümegcsehi. Jv.: Sándor Sz.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai (Gál), Reicz, Kovács B., Sabjanics J. (Kizmus), Kulics, Sabjanics T., Szárföldi, Bujtor, Csike. Edző: Kovács Richárd.
Keszthely: Pintér Á. – Farkas K. (Pétervári), Bontó, Császár, Lázár, Farkas Zs. (Lajtai), Fábián, Baranyai (Várhelyi), Marton, Pál (Nagy-Balázs), Balázs (Pintér T.). Edző: Horváth Gábor.
Gólszerzők: Csike, Gál, Sabjanics T., Reicz, ill. Bontó, Lázár.
Galambok–Alsópáhok-Zalaapáti 0–4 (0–1)
Galambok. Jv.: Lakics P.
Galambok: Kappel – Baranyai, Horváth L. (Csizmadia), Beke (Horváth II T.), Apáti, Kuti Róbert Tibor (Tinó), Földesi (Török), Horváth I T. (Szabó L.), Domoszlai (Simon), Németh B., Seres (Kuti Róbert Zoltán). Játékos-edző: Kuti Róbert Tibor.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Rébeli Szabó, Mikola, Balaton, Hegedüs (Horváth At.), Fekete, Karancz (Gémes Be.), Horváth D. (Gémes Ba.), Tóth T. (Horváth Al.), Szokoli. Edző: Kiss László.
Gólszerzők: Tóth T., Márton, Hegedüs, Balaton.
Kiállítva: Baranyai (37., Galambok).
Felsőrajk–Cserszegtomaj 0–3 (0–3)
Felsőrajk. Jv.: Kovács Zs.
Felsőrajk: Rosta – Varga A., Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás J. (Mátyás K.), Lődri (Zsoldos Sz.), Mismás (Tollár), Horváth L. (Tömpe), Zsoldos F., Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Cserszegtomaj: Mester – Maturicz, Lénárd (Rábai), Tarnóczai, Lázár, Kovács Ri., Szeles, Baki, Ötvös (Kovács B.), Németh Sz. (Takács), Kovács Ro. (Török). Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Gólszerzők: Kovács Ri., Németh Sz., Baki.
Tormafölde–Letenye 0–7 (0–3)
Tormafölde. Jv.: Földszin A.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Gal), Pozsgai, Czigány, Kondákor, Boa, Balogh J., Süle Ba., Igazi, Süle Be. Edző: Polgár Szabolcs.
Letenye: Soós – Bódi, Szilágyi (Németh P.), Őri A., Őri Cs. (Erdei), Móricz, Karsai (Horváth B.), Őri M., Bakonyi, Hácskó (Kovács P.), Csesztregi (Vittman). Edző: Takács Árpád.
Gólszerzők: Őri M. (2), Karsai (2), Németh P., Őri Cs., Őri A.
Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Zalaszentiván 3–3 (2–2)
Egervár. Jv.: Tóth Gy.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., László (Kondor), Tóth M. (Morth), Horváth M. (Pongrácz), Horváth T. (Varga G.), Ódor, Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Mészáros, Pámel, Kiss B. (Réczeg), Sonkoly (Tóth K.), Györgye (Richter), Németh A., Thuróczi (Németh B.). Játékos-edző: Kovács Tamás.
Gólszerzők: Kovács D. (3), ill. Németh A. (2), Sonkoly.
Zalatárnok–Bocfoldese 1–8 (1–4)
Zalatárnok. Jv.: Gróf L.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Somogyi, Sipos, Farkas Á. (Kurucz), Jakab, Rituper J., Rituper P., Koltai, Kocsis, Kanta (Tóth M.). Edző: Somogyi Zsolt.
Bocfoldese: Majer – Balázs, Vizsy D. (Andrasek), Vizsy M., Csurgai, Ruzsics, Gyuk (Kalamár), Sipos, Mikó, Pethő (Szujker), Bognár. Edző:
Gólszerzők: Koltai, ill. Vizsy M. (2), Mikó (2), Andrasek, Kalamár, Csurgai, Vizsy D.
Zalaszentgyörgy–Windoor-Páterdomb 1–3 (1–1)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Kustán Cs.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy., Végh (Laposa), Czömpöl, Sári, Csonka (Tóth-Máté), Patona (Cserkuti), Némethy (Bödör B.), Lackó, Pataki (Varga D.), Péter. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Páterdomb: Kovács P. – Németh B., Gyenese R., Csikós, Csiszár, Izsán, Major, Kalamár, Méhes (Vaski), Oroszlán, Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Gólszerzők: Péter, ill. Kalamár, Méhes, Gyenese R.
Seldon Hungary Salomvár–Kertigepvilag.hu Böde 3–3 (1–2)
Salomvár. Jv.: Filinger F.
Salomvár: Kulcsár G. – Havranek, Molnár T., Borsos, Mesics (Tamás), Radics, Schut (Németh D.), Kulcsár M., Bogár (Kulda), Szekér, Németh M. Edző: Szujker Attila.
Kertigepvilag.hu Böde: Garamvölgyi – Erdélyi (Csizmadia), Turi, Odonics, Flander, Pánczél, Kócza, Sebők, Illés, Kiss M., Babati. Edző:
Gólszerzők: Radics (2), Németh M., ill. Pánczél, Odonics, Kócza.
A Gelse–Zalaszentmihály és a Gyenesdiás–Óhíd találkozók elmaradtak.