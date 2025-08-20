augusztus 20., szerda

István névnap

21°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarosan sorsolnak

1 órája

Zala Vármegyei Kupa: az Egervár most is döntetlennel jutott tovább

Címkék#Zala Vármegyei Kupa#labdarúgás#sorsolás#3. forduló

A bajnoki rajt előtt újabb fordulót rendeztek a megyei labdarúgókupa küzdelmeiben. Hivatalosan ugyebár a Zala Vármegyei Kupa küzdelmeiről van szó és a 3. fordulón jutott túl a mezőny, egyelőre még az I. osztályú együttesek nélkül.

Kerkai Attila

A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa 3. fordulójában 13 mérkőzést írtak ki a vármegyei IIII. és II. osztályban szereplő csapatok részvételével. Ezek közül végül 11 találkozót  rendeztek meg, két összecsapás elmaradt, mivel a Gyenesdiás FC és a Gelse lemondta a találkozóját. Akadtak szoros összecsapások és nagy különbségű győzelmek is. Két mérkőzésen  döntetlen született,  a továbbjutást az döntötte el a Salomvár és az Egervár javára, hogy alacsonyabb osztályban szerepelnek, mint ellenfelük. Az Egervár az előző fordulóban is döntetlent játszott, akkor tizenegyesekkel jutott tovább, hiszen a 2. fordulóban még csak azonos osztályban szereplő együttesek  játszottak.  

Zala Vármegyei Kupa 3. forduló
A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa 3. fordulójában rendezett Zalaszentgyörgy - Páterdomb összecsapást a fehér felsőben játszó vendégek örülhettek a végén. 
Fotó: Pezzetta Umberto

A Zala Vármegyei Kupa 4. fordulójában már  a megyei I. osztályú együttesek is beszállnak a küzdelmekbe, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóságán hamarosan elkészítik a sorsolást.   

Zala Vármegyei Kupa 3. forduló

Tófej Kerámia–Zalaware-Botfa 3–4 (2–3)
Tófej. Jv.: Szente R.
Tófej: Kiss Zs. – Fatér, Gombos, Kovács I., Nagy Z., Koroknyai, Dávid, Soós B., Németh T. (Soós T.), Czigány. Edző: Kovács Zoltán.
Botfa: Halász – Kecskés, Németh Á., Mátyás, Németh B., Benke, Németh G. (Horváth G.), Ruzsics, Odonics, Horváth A. (Kultsár), Gaál. Edző: Nagy Péter.
Gólszerzők: Németh T. (2), Soós B., ill. Odonics (2), Benke (2).

Beleznai Sport Egyesület–Miklósfa 7–0 (4–0)
Belezna. Jv.: Hegedüs M.
Belezna: Kollár – Szalai (Buda), Kondricz (Jónás), Kozma (Huber), Boross, Varga D., Hammer, Molnár K., Ferencz, Czuppon (Sznopek), Szollár (Jakab). Edző: Varga Dávid.
Miklósfa: Szollár – Horváth Zs., Kocsis, Turi, Mona, Szmodics (Orsós K.), Gombos, Gabai, Déri, Baksai (Orsós M.), Fábián. Edző: Bolla József.
Gólszerzők: Varga D. (4), Huber, Buda, Molnár K.

Nagylengyel–Nagykapornak 4–3 (4–0)
Nagylengyel. Jv.: Kovács V.
Nagylengyel: Pék – Völler, Mentes, Király (Lévai), Kocsis, Vinkó, Szalai, Dézsi, Halász Pé., Toplak (Németh D.), Csöndes (Farkas A.). Edző: Lukács László.
Nagykapornak: Németh M. – Hegyi (Görcsi), Gyenese, Hajdu, Németh P., Szabó B. (Molnár M.), Deák, Rezneki (Gulyás), Lakatos, Fekete (Zöldvári), Liska. Edző: Erdős János.
Gólszerzők: Király (3), Vinkó, ill. Lakatos (2), Gyenese.

Sümegcsehi–Keszthelyi Haladás 4–2 (2–2)
Sümegcsehi. Jv.: Sándor Sz.
Sümegcsehi: Kéri – Balogh Á., Simonyai (Gál), Reicz, Kovács B., Sabjanics J. (Kizmus), Kulics, Sabjanics T., Szárföldi, Bujtor, Csike. Edző: Kovács Richárd.
Keszthely: Pintér Á. – Farkas K. (Pétervári), Bontó, Császár, Lázár, Farkas Zs. (Lajtai), Fábián, Baranyai (Várhelyi), Marton, Pál (Nagy-Balázs), Balázs (Pintér T.). Edző: Horváth Gábor.
Gólszerzők: Csike, Gál, Sabjanics T., Reicz, ill. Bontó, Lázár.

Galambok–Alsópáhok-Zalaapáti 0–4 (0–1)
Galambok. Jv.: Lakics P.
Galambok: Kappel – Baranyai, Horváth L. (Csizmadia), Beke (Horváth II T.), Apáti, Kuti Róbert Tibor (Tinó), Földesi (Török), Horváth I T. (Szabó L.), Domoszlai (Simon), Németh B., Seres (Kuti Róbert Zoltán). Játékos-edző: Kuti Róbert Tibor.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Rébeli Szabó, Mikola, Balaton, Hegedüs (Horváth At.), Fekete, Karancz (Gémes Be.), Horváth D. (Gémes Ba.), Tóth T. (Horváth Al.), Szokoli. Edző: Kiss László.
Gólszerzők: Tóth T., Márton, Hegedüs, Balaton.
Kiállítva: Baranyai (37., Galambok).

Felsőrajk–Cserszegtomaj 0–3 (0–3)
Felsőrajk. Jv.: Kovács Zs.
Felsőrajk: Rosta – Varga A., Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás J. (Mátyás K.), Lődri (Zsoldos Sz.), Mismás (Tollár), Horváth L. (Tömpe), Zsoldos F., Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Cserszegtomaj: Mester – Maturicz, Lénárd (Rábai), Tarnóczai, Lázár, Kovács Ri., Szeles, Baki, Ötvös (Kovács B.), Németh Sz. (Takács), Kovács Ro. (Török). Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Gólszerzők: Kovács Ri., Németh Sz., Baki.

Tormafölde–Letenye 0–7 (0–3)
Tormafölde. Jv.: Földszin A.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Gal), Pozsgai, Czigány, Kondákor, Boa, Balogh J., Süle Ba., Igazi, Süle Be. Edző: Polgár Szabolcs.
Letenye: Soós – Bódi, Szilágyi (Németh P.), Őri A., Őri Cs. (Erdei), Móricz, Karsai (Horváth B.), Őri M., Bakonyi, Hácskó (Kovács P.), Csesztregi (Vittman). Edző: Takács Árpád.
Gólszerzők: Őri M. (2), Karsai (2), Németh P., Őri Cs., Őri A.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Zalaszentiván 3–3 (2–2)
Egervár. Jv.: Tóth Gy.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., László (Kondor), Tóth M. (Morth), Horváth M. (Pongrácz), Horváth T. (Varga G.), Ódor, Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Mészáros, Pámel, Kiss B. (Réczeg), Sonkoly (Tóth K.), Györgye (Richter), Németh A., Thuróczi (Németh B.). Játékos-edző: Kovács Tamás.
Gólszerzők: Kovács D. (3), ill. Németh A. (2), Sonkoly.

Zalatárnok–Bocfoldese 1–8 (1–4)
Zalatárnok. Jv.: Gróf L.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Somogyi, Sipos, Farkas Á. (Kurucz), Jakab, Rituper J., Rituper P., Koltai, Kocsis, Kanta (Tóth M.). Edző: Somogyi Zsolt.
Bocfoldese: Majer – Balázs, Vizsy D. (Andrasek), Vizsy M., Csurgai, Ruzsics, Gyuk (Kalamár), Sipos, Mikó, Pethő (Szujker), Bognár. Edző:
Gólszerzők: Koltai, ill. Vizsy M. (2), Mikó (2), Andrasek, Kalamár, Csurgai, Vizsy D.

Zalaszentgyörgy–Windoor-Páterdomb 1–3 (1–1)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Kustán Cs.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy., Végh (Laposa), Czömpöl, Sári, Csonka (Tóth-Máté), Patona (Cserkuti), Némethy (Bödör B.), Lackó, Pataki (Varga D.), Péter. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Páterdomb: Kovács P. – Németh B., Gyenese R., Csikós, Csiszár, Izsán, Major, Kalamár, Méhes (Vaski), Oroszlán, Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Gólszerzők: Péter, ill. Kalamár, Méhes, Gyenese R.

Seldon Hungary Salomvár–Kertigepvilag.hu Böde 3–3 (1–2)
Salomvár. Jv.: Filinger F.
Salomvár: Kulcsár G. – Havranek, Molnár T., Borsos, Mesics (Tamás), Radics, Schut (Németh D.), Kulcsár M., Bogár (Kulda), Szekér, Németh M. Edző: Szujker Attila.
Kertigepvilag.hu Böde: Garamvölgyi – Erdélyi (Csizmadia), Turi, Odonics, Flander, Pánczél, Kócza, Sebők, Illés, Kiss M., Babati. Edző:
Gólszerzők: Radics (2), Németh M., ill. Pánczél, Odonics, Kócza.

A Gelse–Zalaszentmihály és a Gyenesdiás–Óhíd találkozók elmaradtak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu