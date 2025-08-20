Zala Vármegyei Kupa: az Egervár most is döntetlennel jutott tovább

A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa 3. fordulójában 13 mérkőzést írtak ki a vármegyei IIII. és II. osztályban szereplő csapatok részvételével. Ezek közül végül 11 találkozót rendeztek meg, két összecsapás elmaradt, mivel a Gyenesdiás FC és a Gelse lemondta a találkozóját. Akadtak szoros összecsapások és nagy különbségű győzelmek is. Két mérkőzésen döntetlen született, a továbbjutást az döntötte el a Salomvár és az Egervár javára, hogy alacsonyabb osztályban szerepelnek, mint ellenfelük. Az Egervár az előző fordulóban is döntetlent játszott, akkor tizenegyesekkel jutott tovább, hiszen a 2. fordulóban még csak azonos osztályban szereplő együttesek játszottak.

A labdarúgó Zala Vármegyei Kupa 3. fordulójában rendezett Zalaszentgyörgy - Páterdomb összecsapást a fehér felsőben játszó vendégek örülhettek a végén.

Fotó: Pezzetta Umberto

A Zala Vármegyei Kupa 4. fordulójában már a megyei I. osztályú együttesek is beszállnak a küzdelmekbe, az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóságán hamarosan elkészítik a sorsolást.

Zala Vármegyei Kupa 3. forduló

Tófej Kerámia–Zalaware-Botfa 3–4 (2–3)

Tófej. Jv.: Szente R.

Tófej: Kiss Zs. – Fatér, Gombos, Kovács I., Nagy Z., Koroknyai, Dávid, Soós B., Németh T. (Soós T.), Czigány. Edző: Kovács Zoltán.

Botfa: Halász – Kecskés, Németh Á., Mátyás, Németh B., Benke, Németh G. (Horváth G.), Ruzsics, Odonics, Horváth A. (Kultsár), Gaál. Edző: Nagy Péter.

Gólszerzők: Németh T. (2), Soós B., ill. Odonics (2), Benke (2).

Beleznai Sport Egyesület–Miklósfa 7–0 (4–0)

Belezna. Jv.: Hegedüs M.

Belezna: Kollár – Szalai (Buda), Kondricz (Jónás), Kozma (Huber), Boross, Varga D., Hammer, Molnár K., Ferencz, Czuppon (Sznopek), Szollár (Jakab). Edző: Varga Dávid.

Miklósfa: Szollár – Horváth Zs., Kocsis, Turi, Mona, Szmodics (Orsós K.), Gombos, Gabai, Déri, Baksai (Orsós M.), Fábián. Edző: Bolla József.

Gólszerzők: Varga D. (4), Huber, Buda, Molnár K.

Nagylengyel–Nagykapornak 4–3 (4–0)

Nagylengyel. Jv.: Kovács V.

Nagylengyel: Pék – Völler, Mentes, Király (Lévai), Kocsis, Vinkó, Szalai, Dézsi, Halász Pé., Toplak (Németh D.), Csöndes (Farkas A.). Edző: Lukács László.

Nagykapornak: Németh M. – Hegyi (Görcsi), Gyenese, Hajdu, Németh P., Szabó B. (Molnár M.), Deák, Rezneki (Gulyás), Lakatos, Fekete (Zöldvári), Liska. Edző: Erdős János.

Gólszerzők: Király (3), Vinkó, ill. Lakatos (2), Gyenese.