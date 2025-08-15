Zala Vármegyei Kupa: Egerváron a sok gól sem volt elég, büntetők döntöttek

A Zala Vármegyei Kupa sok zalai csapat számára nyújt kiugrási lehetőséget, hiszen innen lehet felkerülni a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára. Igaz, addig hosszú út vezet, és a 2025-2026. évi sorozatban is jövő májusban derül ki, mely zalai együttesek lehetnek ott a következő évi MK-sorsoláson. A hazai labdarúgás elmúlt évek gyakorlatában öt zalai együttes került a Magyar Kupa országos táblájára.

A Zala Vármegyei Kupa 2. fordulójában Egerváron játszották talán a legizgalmasabb mérkőzést, ahol 6-6-os végeredmény született és büntetők döntöttek. A képen egy korábbi találkozójukon csíkos mezben Ódor Patrik, a továbbjutott Egervár játékosa, aki két gólt is szerzett csapata hat találatából.

Fotó: Szekeres Péter

Augusztus első két hétvégéjén már rendeztek fordulót, az elsőben több meccs elmaradt lemondások miatt, a 2. fordulóban viszont már aktívabbak voltak a csapatok. Két találkozó ebben a körben is elmaradt, másutt nem hiányoztak az izgalmak. Az Egervár Alibánfa találkozón például 6 rúgott gól sem volt elég a továbbjutáshoz (6-6), büntetőkkel az Egervár örülhetett továbbjutásának, de a Salomvár-Becsvölgye összecsapáson is 11-esek döntöttek.

A hét végén következik a Zala Vármegyei Kupa 3. fordulója, és ebben a körben már a vármegyei II. osztályban szereplő együttesek is beszállnak, hiszen eddig csak a III. osztályban érdekelt csapatok léptek pályára.

Zala Vármegyei Kupa, 2. forduló

Hahót–Gelse 1–2 (0–1)

Hahót. Jv.: Kondákor M.

Hahót: Horváth Gy. – Budai (Soós), Fagyal, Zsohár, Déri (Horváth A.), Godina, Orsos, Rudics, Kolperger M., Csizmadia (Horváth Sz.), Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.

Gelse: Dömötör – Kalamár, Benkő, Csizmadia, Zsohár (Horváth T.), Mutter (Szabó B.), Bakonyi, Kovács D., Kiss L. (Magyar), Baj, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.

Gólszerzők: Kolperger Sz., ill. Daróczi, Kovács D.

Tormafölde–Páka 5–3 (2–3)

Tormafölde. Jv.: Szente D.

Tormafölde: Makaró (Süle Ba.) – Virágh, Vitéz, Kókai (Polgár), Podszkocs, Pozsgai, Czigány, Kondákor, Igazi, Boa, Süle Be. Edző: Polgár Szabolcs.

Páka: Balogh B. – Molnár M., Hencz, Lukács M. (Szever), Szabó D., Varga B., Lovrencsics, Harsányi, Lukács T., Bakon, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.

Gólszerzők: Pozsgai (2), Süle Be., Igazi, Podszkocs, ill. Lukács M. (2), Wünsch.

Kiállítva: Hencz (83., Páka).

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Alibánfa 6–6 (2–3) – 11-esekkel 5–4

Egervár. Jv.: Baranyai R.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Kondor, Szalai, Hideg, Kovács D., László (Balogh D.), Tóth M. (Morth), Horváth M., Blaskovics, Ódor, Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.

Alibánfa: Magasházi – Kiss B., Kovács G., Németh B., Bogdán Gy., Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Nagy A., Séllei (Molnár N.), Bogdán P. Edző: Bangó László.

Gólszerzők: Ódor (2), Hideg (2), Kovács D., Horváth M., ill. Bogdán P. (3), Kovács G. (2), Tóth P.