Zala Vármegyei Kupa: Egerváron a sok gól sem volt elég, büntetők döntöttek
Noha csak egy hét múlva robban be igazán a vármegyei futball, de már elkezdődött a 2025-2026. évi szezon Zalában is. Méghozzá a Zala Vármegyei Kupa küzdelmeivel, amelynek sorozata a hét végén folytatódik, és a vármegyei II. osztályban szerepelő együttesek is beszállnak a 3. fordulóban.
A Zala Vármegyei Kupa sok zalai csapat számára nyújt kiugrási lehetőséget, hiszen innen lehet felkerülni a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára. Igaz, addig hosszú út vezet, és a 2025-2026. évi sorozatban is jövő májusban derül ki, mely zalai együttesek lehetnek ott a következő évi MK-sorsoláson. A hazai labdarúgás elmúlt évek gyakorlatában öt zalai együttes került a Magyar Kupa országos táblájára.
Augusztus első két hétvégéjén már rendeztek fordulót, az elsőben több meccs elmaradt lemondások miatt, a 2. fordulóban viszont már aktívabbak voltak a csapatok. Két találkozó ebben a körben is elmaradt, másutt nem hiányoztak az izgalmak. Az Egervár Alibánfa találkozón például 6 rúgott gól sem volt elég a továbbjutáshoz (6-6), büntetőkkel az Egervár örülhetett továbbjutásának, de a Salomvár-Becsvölgye összecsapáson is 11-esek döntöttek.
A hét végén következik a Zala Vármegyei Kupa 3. fordulója, és ebben a körben már a vármegyei II. osztályban szereplő együttesek is beszállnak, hiszen eddig csak a III. osztályban érdekelt csapatok léptek pályára.
Zala Vármegyei Kupa, 2. forduló
Hahót–Gelse 1–2 (0–1)
Hahót. Jv.: Kondákor M.
Hahót: Horváth Gy. – Budai (Soós), Fagyal, Zsohár, Déri (Horváth A.), Godina, Orsos, Rudics, Kolperger M., Csizmadia (Horváth Sz.), Kolperger Sz. Edző: Kiss Ferenc.
Gelse: Dömötör – Kalamár, Benkő, Csizmadia, Zsohár (Horváth T.), Mutter (Szabó B.), Bakonyi, Kovács D., Kiss L. (Magyar), Baj, Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Kolperger Sz., ill. Daróczi, Kovács D.
Tormafölde–Páka 5–3 (2–3)
Tormafölde. Jv.: Szente D.
Tormafölde: Makaró (Süle Ba.) – Virágh, Vitéz, Kókai (Polgár), Podszkocs, Pozsgai, Czigány, Kondákor, Igazi, Boa, Süle Be. Edző: Polgár Szabolcs.
Páka: Balogh B. – Molnár M., Hencz, Lukács M. (Szever), Szabó D., Varga B., Lovrencsics, Harsányi, Lukács T., Bakon, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Gólszerzők: Pozsgai (2), Süle Be., Igazi, Podszkocs, ill. Lukács M. (2), Wünsch.
Kiállítva: Hencz (83., Páka).
Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Alibánfa 6–6 (2–3) – 11-esekkel 5–4
Egervár. Jv.: Baranyai R.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Kondor, Szalai, Hideg, Kovács D., László (Balogh D.), Tóth M. (Morth), Horváth M., Blaskovics, Ódor, Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.
Alibánfa: Magasházi – Kiss B., Kovács G., Németh B., Bogdán Gy., Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Nagy A., Séllei (Molnár N.), Bogdán P. Edző: Bangó László.
Gólszerzők: Ódor (2), Hideg (2), Kovács D., Horváth M., ill. Bogdán P. (3), Kovács G. (2), Tóth P.
Seldon Hungary Salomvár–Becsvölgye 3–3 (0–3) – 11-esekkel 4–2
Salomvár. Jv.: Szalai L.
Salomvár: Havranek – Bogár, Németh D. (Schut), Molnár T., Fülöp (Tamás), Borsos, Radics, Kulcsár G., Németh M. (Kulda), Kulcsár M., Báhr (Mesics). Edző: Szujker Attila.
Becsvölgye: Németh P. – Domján, Kiss P., Gerencsér, Salamon, Németh M., Tóth P., Karakai (Horváth Á.), Bécs (Tóth B.), Kerkai, Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Gólszerzők: Borsos, Schut, Radics, ill. Salamon, Karakai, Németh D. (öngól).
Karmacs–Sümegcsehi 2–5 (2–3)
Karmacs. Jv.: Lancz Zs.
Karmacs: Máté (Horváth Balázs) – Soós, Varga B., Kalányos (Parrag), Mózer, Nagy S. (Horváth A.), Horváth Balázs László (Dobrovitz), Horváth L. (Hegedüs), Horváth Á., Kasper, Bozsoki. Edző: Sabjanics Péter.
Sümegcsehi: Zsiborács (Kéri) – Balogh ?., Simonyai, Reicz, Kizmus, Kulics (Simon G.), Szárföldi, Bujtor, Simon Á., Csike, Halász (Kulcsár). Edző: Kovács Richárd.
Gólszerzők: Horváth Á. (2), ill. Reicz (4), Csike.
Kiállítva: Soós (24., Karmacs).
Belezna–Deák-Gizmó Murakeresztúr 3–0 (2–0)
Belezna. Jv.: Lakics P.
Belezna: Kollár – Kondricz, Kozma (Jakab), Boross, Varga D., Buda, Hammer, Molnár K. (Jónás), Ferencz (Huber), Czuppon, Szollár. Edző: Varga Dávid.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder (Mózes Zs.), Németh D., Márkovits B. (Koósz), Somogyi, Horváth Á., Kránicz, Orbán (Tislér), Márkovits T., Neuman (Mózes M.). Edző: Visnovics László.
Gólszerzők: Varga D. (2), Czuppon.
Sava-Borsfa-Borsfa–Tófej Kerámia 0–2 (0–1)
Borsfa. Jv.: Kovács Zs.
Borsfa: Harangozó – Szakony Má., Koller (Szakony G.), Kovács B. (Illés), Czigány, Bocskor (Faragó), Szakony Mi., Ginzer, Szakony Ma. (Tóth P.), Tamás (Varga Zs.), Nagy-Erdei. Edző: Gérnyi István.
Tófej: Gombos – Kiss Zs., Fatér, Nagy Z., Kovács I., Koroknyai, Belső, Révész, Soós, Németh T., Czigány. Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerzők: Soós, Németh T.
Kiállítva: Szakony Má. (72., Sava-Borsfa-Borsfa Se).
Zalaszentlászló–Felsőrajk 0–3 (0–0)
Zalaszentlászló. Jv.: Sándor Sz.
Zalaszentlászló: Kiss K. – Baracskai, Cseh-Németh A., Vajda, Aczél, Bődör, Cseh-Németh Á., Répási, Dóczi, Móricz. Edző: Vajda Tibor.
Felsőrajk: Rosta – Zsoldos (Mátyás K.), Fazekas R. (Tömpe), Fazekas P., Mátyás J., Lődri (Megyesi B.), Horváth L. (Doktor), Mismás, Megyesi M., Varga A., Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gólszerzők: Fazekas R. (2), Zsoldos.
Pórszombat–Zalatárnok 0–10 (0–6)
Pórszombat. Jv.: Mentes D.
Pórszombat: Kovács Be. – Szabó N. (Szakos), Kovács Ba., Kőrösi, Csóbor, Horváth N., Kovács G. (Csordás), Kovács P. (Kovács J.), Kovács A., Szabó M., Boros. Edző: Nagy Zoltán.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann (Kanta), Baki, Farkas Á. (Kocsis), Jakab, Rituper J., Rituper P., Koltai, Lóránt, Somogyi. Edző: Somogyi Zsolt.
Gólszerzők: Koltai (5), Rituper P. (3), Farkas Á., Kellermann.
Zalaszentgyörgy–Police-Ola 4–1 (1–0)
Zalaszentgyörgy. Jv.: Dömötör P.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy. (Varga D.), Péter, Végh (Bödör B.), Czömpöl, Sári (Tóth-Máté), Csonka (Pataki), Fekete (Cserkuti), Lackó, Gulyás, Sütheő. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Police-Ola: Csóbor (Horváth M.) – Szalay (Szakál), Szili, Karvalics (Szeles), Goldfinger, Simon, Béres, Tar, Gaál, Vizlendvai, Szakos. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Péter (2), Czömpöl, Csonka, ill. Tar.
Kiállítva: Szakos (53., Police-Ola).
A 3. forduló párosítása
Augusztus 16.: Gelse- Zalaszentmihály 17.00, Kerámia SE Tófej - Zalaware Botfa 17.00.
Augusztus 17.: Belezna - Miklósfa 15.00. A többi találkozó 17.00 órakor kezdődik: Nagylengyel-Nagykapornak, Sümegcsehi - Keszthelyi Haladás, Gyenesdiás FC - Óhíd, Gamabok - Alsópáhok Zalaapáti, Felsőrajk - Cserszegtomaj, Tormafölde - Letenye, Vasi Aszfalt-Gép Egervár -Vasboldogasszony - Zalaszentiván, Zalatárnok - Bocfölde, Zalaszentgyörgy - Windoor Páterdombi LSC, Seldon Hungary Salomvár - Kertigépvilág.hu Böde.