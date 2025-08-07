Kanizsai kötélugrók arany- és ezüstérme a sportág Japánban megrendezett világbajnokságán

Az érintett sportolók csütörtökön, hosszú repülőút végén érkeztek haza a Távol-Keletről, ám klubjuk nem hagyott időt a pihenésre, hiszen rögtön sajtótájékoztatót rendezett, melyen beszámolhattak a sportág világbajnokságán átélt eseményekről és az elért eredményekről.

Tóthné Vágó Alexandra, a Szan-Dia FSC edzője, valamint a kötélugrók világbajnokságán járt sportolók: Sipos Dorka, Csermák Anna, Szilovics Fanni és Temesi Bence.

Fotó: Kühne László

A Szan-Dia FSC kötelékéből Csermák Anna (ő már két éve, az Egyesült Államokban lezajlott vb-n is állt a dobogó tetején), valamint Sipos Dorka, Szilovics Fanni és Temesi Bence kvalifikálta magát a kötélugrók világeseményére. Az eredményeik közül pedig az élre kívánkozik Csermák szereplése, aki formációs gyorsaságiban (4×30 másodperces szám) világbajnok lett Japánban.

Mint elmondta: az USA-ban szerzett tapasztalatait nagyszerűen tudta használni, sokkal koncentráltabban versenyzett, s boldog, hogy sikerült megismételnie az akkori helyezését. Amit még meg is fejelt egy a páros gyorsasági kötelezésben elcsípett ötödik hellyel.

Adódtak kalandok is, előfordult, hogy a kötél „meghibásodott”, Sipos Dorkának pedig volt egy beugrása versenybíróként is, de ebben a szerepben is sikerült legalább olyan színvonalon teljesítenie, mint a zsűriasztal túloldalán – amikor Szilovics Fannival ezüstérmet szereztek a páros gyorsasági kategóriában.

És ne feledkezzünk meg az ifjú férfiak mezőnyéről sem, ahol Temesi Bence kétszer végzett hetedikként – előbb páros gyorsaságiban, majd a formációs gyorsasági számban, a magyar csapat tagjaként.

A kötélugrók világbajnokságán persze jutott idő kikapcsolódásra is

A fiatalok számára a felkészülési és versenynapok mellett jutott idő a viadalnak otthont adó, cirka másfél milliós, Kavaszaki nevű város felfedezésére, valamint egy-egy tokiói és jokohamai kiruccanásra is.

Hazai edzőjük, Tóthné Vágó Alexandra pedig elmondta: a célkeresztjükben természetesen ott van a következő világbajnokság is, amit a két előző seregszemléhez képest jóval közelebb, Norvégiában tervez megrendezni a kötélugrók világszervezete.