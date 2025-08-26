Szünet után fordította meg a szomszédvári rangadót a Zalaszentgyörgy (galéria)

Északi-csoport

Bagod-Boldogfa–Zalaszentgyörgy 1–2 (1–0)

Zalaboldogfa. Jv.: Gróf L.

Bagod-Boldogfa: Varga Sz. – Tóth P., Kutasi, Pörösei, Vörös Á., Vörös A., Hidi (Horváth B.), Kiss M. (Horváth Sz.), Szekér, Tóth A., Palkovics (Rudas, Varga M.). Edző: Devecser István.

Zalaszentgyörgy: Zsiga – Cserkuti, Bödör Gy., Péter, Végh (Laposa), Czömpöl, Sári, Csonka (Varga D.), Fekete, Némethy (Bödör B.), Patona. Játékos-edző: Kovács Balázs.

Gólszerzők: Pörösei, ill. Péter (2).

Jók: az egész csapat, ill. Czömpöl, Patona, Péter, Varga D., Bödör Gy., Cserkuti.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Nagylengyel 2–1 (2–0)

Egervár. Jv.: Szalai L.

Egervár-Vasboldogasszony: Balogh A. – Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., László (Kondor), Gángó (Varga G.), Horváth M., Főző, Balogh D. (Morth, Pongrácz), Ódor. Edző: Pecsics Tibor.

Nagylengyel: Fülöp – Mentes, Farkas A., Vinkó, Szalai, Halász Pé., Völler (Lévai R.), Kocsis, Németh D. (Déri), Csöndes, Király. Edző: Németh László.

Gólszerzők: Kovács D. (2), ill. Halász Pé.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Kiállítva: Fülöp (39., Nagylengyel), Halász Pá. (59., Nagylengyel).

Seldon Hungary Salomvár–Tarr Andráshida SC II 4–0 (4–0)

Salomvár. Jv.: Tóth Gy.

Salomvár: Kulcsár G. – Havranek (Báhr), Németh D., Molnár T. (Fülöp), Borsos, Radics (Kulda), Bogár, Schut, Kulcsár M., Tamás, Németh M. (Mesics). Edző: Szujker Attila.

Andráshida SC II: Molnár M. – Cserkuti (Molnár K.), Szigeti, Vincze (Ocskó), Geszti, Szacskó, Kustán, Pálinkás, Újj, Csiszár, Zsiborás. Edző: Tóth László.

Gólszerzők: Radics (3), Németh M.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Sárhida–Police-Ola 3–3 (2–0)

Sárhida. Jv.: Kovács V.

Sárhida: Nagy D. – Pencsov, Zubor, Tóth T., Karakai, Herczeg (Kerkai), Doszpoth, Tóth B., Balogh M. (Horváth K.), Hácskó, Palkovics (Kása). Edző: Hajdu László.

Police-Ola: Horváth M. (Csóbor) – Szalay (Tóth E.), Karvalics, Zalavári, Goldfinger, Bognár, Simon (Széll), Karakai (Balázs), Béres (Szili), Vizlendvai, Szakos (Szeles). Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.

Gólszerzők: Doszpoth (2), Palkovics, ill. Szeles, Karvalics, Vizlendvai.

Jók: az egész csapat, ill. Szili, Zalavári, Vizlendvai, Karvalics, Szeles.