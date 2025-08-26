1 órája
Szünet után fordította meg a szomszédvári rangadót a Zalaszentgyörgy (galéria)
Izgalmas találkozókat is hozott a vármegyei labdarúgó III. osztály legutóbbi fordulója, s persze akadtak olyan meccsek is, amelyek már-már kiütéssel zárultak. A Salomvár együttese négyet, a Németfalu csapata pedig hatot rúgott, kapott találat nélkül.
A Tormafölde játékosa, Pozsgai Norbert (piros-feketében) tartja a labdát a bárszentmihályfaiak között a két csapat hét végi mérkőzésén
Fotó: Kósa Róbert
Északi-csoport
Bagod-Boldogfa–Zalaszentgyörgy 1–2 (1–0)
Zalaboldogfa. Jv.: Gróf L.
Bagod-Boldogfa: Varga Sz. – Tóth P., Kutasi, Pörösei, Vörös Á., Vörös A., Hidi (Horváth B.), Kiss M. (Horváth Sz.), Szekér, Tóth A., Palkovics (Rudas, Varga M.). Edző: Devecser István.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Cserkuti, Bödör Gy., Péter, Végh (Laposa), Czömpöl, Sári, Csonka (Varga D.), Fekete, Némethy (Bödör B.), Patona. Játékos-edző: Kovács Balázs.
Gólszerzők: Pörösei, ill. Péter (2).
Jók: az egész csapat, ill. Czömpöl, Patona, Péter, Varga D., Bödör Gy., Cserkuti.
Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Nagylengyel 2–1 (2–0)
Egervár. Jv.: Szalai L.
Egervár-Vasboldogasszony: Balogh A. – Hangácsi, Blaskovics, Hideg, Kovács D., László (Kondor), Gángó (Varga G.), Horváth M., Főző, Balogh D. (Morth, Pongrácz), Ódor. Edző: Pecsics Tibor.
Nagylengyel: Fülöp – Mentes, Farkas A., Vinkó, Szalai, Halász Pé., Völler (Lévai R.), Kocsis, Németh D. (Déri), Csöndes, Király. Edző: Németh László.
Gólszerzők: Kovács D. (2), ill. Halász Pé.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Fülöp (39., Nagylengyel), Halász Pá. (59., Nagylengyel).
Seldon Hungary Salomvár–Tarr Andráshida SC II 4–0 (4–0)
Salomvár. Jv.: Tóth Gy.
Salomvár: Kulcsár G. – Havranek (Báhr), Németh D., Molnár T. (Fülöp), Borsos, Radics (Kulda), Bogár, Schut, Kulcsár M., Tamás, Németh M. (Mesics). Edző: Szujker Attila.
Andráshida SC II: Molnár M. – Cserkuti (Molnár K.), Szigeti, Vincze (Ocskó), Geszti, Szacskó, Kustán, Pálinkás, Újj, Csiszár, Zsiborás. Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Radics (3), Németh M.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Sárhida–Police-Ola 3–3 (2–0)
Sárhida. Jv.: Kovács V.
Sárhida: Nagy D. – Pencsov, Zubor, Tóth T., Karakai, Herczeg (Kerkai), Doszpoth, Tóth B., Balogh M. (Horváth K.), Hácskó, Palkovics (Kása). Edző: Hajdu László.
Police-Ola: Horváth M. (Csóbor) – Szalay (Tóth E.), Karvalics, Zalavári, Goldfinger, Bognár, Simon (Széll), Karakai (Balázs), Béres (Szili), Vizlendvai, Szakos (Szeles). Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Doszpoth (2), Palkovics, ill. Szeles, Karvalics, Vizlendvai.
Jók: az egész csapat, ill. Szili, Zalavári, Vizlendvai, Karvalics, Szeles.
Zalalövő II-Zalaháshágy–Bak 5–3 (2–0)
Zalaháshágy. Jv.: Tarsoly J.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Laposa (Molnár M.), Ivanik (Végh), Vaspöri (Laskai), Kovács Sz., Völgyi, Kalamár, Gál, Málics, Hegedűs (Molnár B.), Fekete. Edző: Kalamár Krisztián.
Bak: Gyenese – Szabó D., Szakmeiszter, Deák, Szabó S., Horváth R., Bohár, Pálfi, Mészáros, Kaposvári, Timbókovics. Edző: Eszter Róbert.
Gólszerzők: Kalamár (2), Fekete, Völgyi, Málics, ill. Szabó D., Deák, Mészáros.
Jók: az egész csapat, ill. Szabó D., Szabó S.
Göcsej Németfalu–Babosdöbréte 6–0 (3–0)
Németfalu. Jv.: Tóth A.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik (Kovács D.), Pilise, Domján (Bertók D.), Ragán, Anti (Pataki), Ábrahám (Csóbor), Kovács M., Solymosi (Papp R.), Bertók J. (Farkas L.), Vass (Zsédely). Edző: Péteri Gáspár.
Babosdöbréte: Németh M. – Oszlányi, Vass, Nagy J. (Goldfinger), Ugranyecz, Krápicz (Gyöngyössy), Fábián, Bíró (Szalai), Horváth B., Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Gólszerzők: Kovács M. (2), Ábrahám (2), Solymosi, Töröcsik.
Jók: Ábrahám (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Németh M,. Vass, Horváth B.
Nyugati-csoport
Szécsisziget–Becsvölgye 2–5 (2–2)
Szécsisziget. Jv.: Vörös L.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Radmanics, Szabó K. (Farsang D.), Orsós T., Orsós A., Orsós N., Bekk, Porédos, Bogdán, Pörzse (Pető, Farsang B.), Balogh N. (Kulcsár). Edző: Gazdag Tamás.
Becsvölgye: Németh P. – Domján, Kiss P., Gerencsér, Németh M., Horváth Á., Tóth B., Tóth P., Bécs, Nierer. Edző: Geráth Dániel.
Gólszerzők: Orsós A. (2), ill. Németh M. (3), Domján, Horváth Á.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Bárszentmihályfa–Tormafölde 2–5 (0–2)
Bárszentmihályfa. Jv.: Szente D.
Bárszentmihályfa: Pethő – Orsós, Sebők (Kancsal T.), Sebestyén, Németh I., Kovács L., Páli, Lukács, Szupper, Kancsal K., Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Tormafölde: Süle Ba. – Vitéz, Pilhoffer (Kókai), Czigány, Kondákor (Fehér), Boa, Pozsgai (Balogh J.), Igazi, Virágh, Süle Be. (Gal), Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gólszerzők: Cseke Lengyel, Orsós, ill. Igazi (2), Kókai, Pozsgai, Podszkocs.
Jók: az egész csapat, ill. Virágh, Pozsgai, Igazi.
Szilvágy–Tófej Kerámia 3–1 (1–1)
Szilvágy. Jv.: Mentes D.
Szilvágy: Dóra G. – Kassai (Keszei), Éder B., Kocsis (Domján), Horváth Z., Dóra D., Simon, Pálfi (Köbli), Czigány, Foki (Andrics), Zsiga. Edző: Dóra Attila.
Tófej: Gombos – Kiss Zs. (Kámán), Fatér, Nagy Z., Kovács I., Dávid, Koroknyai (Soós T.), Belső, Soós B., Németh T. (Kanizsai), Czigány. Edző: Kovács Zoltán.
Gólszerzők: Andrics, Dóra D., Kassai, ill. Belső.
Jók: Dóra G., Zsiga, Keszei, Andrics és az egész csapat, ill. Kovács I.
A Zalabaksa–Pórszombat mérkőzés elmaradt, a Gutorfölde–Páka és az ADA Nova–Zalatárnok találkozókat későbbre halasztották.