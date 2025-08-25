1 órája
Berobbant a Letenye a másodosztályba, magabiztosan győzött idegenben
A hét végén rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában a 2025/2026-os szezon nyitófordulóját. A játéknapon mindössze egyetlen vendégsiker született, a Letenye újoncként győzte le magabiztosan Bocföldét.
A zalaszentiváni Györgye Adrián (kékben) tartja a labdát a Teskánd III elleni, idegenbeli mérkőzésen
Fotó: Pezzetta Umberto
Óhíd–Cserszegtomaj 2–1 (2–0)
Óhíd. Jv.: Major Zs.
Óhíd: Nagy Is. – Nagy A., Kiss G., Párizs (Csik), Nagy Im. (Mándly), Sebestyén, Horváth B. (Palkovics), Hegedűs L. (Tóth G.), Hegedüs P., Csizmazia (Borbás), Horváth D. Edző: Kiss József.
Cserszegtomaj: Mester – Maturicz (Szeles), Tarnóczai, Sándor, Lázár, Baki (Kovács P.), Kovács Ri., Ács, Ötvös (Kovács B.), Németh Sz., Kovács Ro. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Horváth B., Párizs, ill. Sándor.
Jók: az egész csapat, ill. Szeles, Lázár, Sándor.
Miklósfa–Zalaszentmihály 2–2 (1–0)
Nagykanizsa. Jv.: Lebár D.
Miklósfa: Varga T. – Bodó, Horváth Zs., Pókec (Tóth Gy., Bogdán), Halajkó, Puskás, Zsiga, Gombos, Orsós I., Baksai, Fábián. Edző: Bolla József.
Zalaszentmihály: Borsos – Kovács K., Soós M., Kiss Sz., Varga P., Sebestyén, Soós B., Soós G., Horváth M., Gaál, Janda. Edző: Balog Zoltán.
Szerencsés vendég pontszerzés a nagyot küzdő hazai csapat ellen.
Gólszerzők: Bodó (2), ill. Kovács K., Soós M.
Jók: Varga T., Bodó, Horváth Zs., ill. Kovács K., Soós M.
Keszthelyi Haladás–Nagykapornak 4–3 (2–0)
Keszthely. Jv.: Takács A.
Keszthely: Pintér Á. – Marton (Várhelyi), Király, Jánosi, Fábián (Lóth), Lázár, Molnár Cs., Baranyai, Balázs, Pál, Pintér T. (Sós). Edző: Lajtai Roland.
Nagykapornak: Gulyás – Takács (Dandi), Németh M., Hegyi, Gyenese (Orbán), Zöldvári, Hajdu, Németh P., Deák, Molnár M. (Szabó B.), Liska.
Hetven percig teljes mértékben a hazaiak akarata érvényesült, utána az ellenfél kis szerencsével gólokat tudott szerezni, a Keszthely nagyarányú győzelme így lett csak egygólos. Összességében megérdemelt a hazai siker.
Gólszerzők: Jánosi (2), Lázár, Molnár Cs., ill. Hajdu (2), Takács.
Jók: Baranyai L, Jánosi, Pintér T., ill. Hajdu, Németh M., Molnár M.
Alsópáhok-Zalaapáti–Windoor-Páterdomb 4–1 (3–0)
Alsópáhok. Jv.: Baranyai R.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Rébeli Szabó (Horváth A.), Mikola (Gémes), Darmai, Pesti, Balaton, Horváth Zs., Nagy M., Tóth T., Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
Páterdomb: Kovács P. – Németh Ba., Oroszlán, Tuboly, Gyenese R., Vincze, Nagy G. (Bencze), Csikós, Izsán, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
A hazai csapat az első félidőben eldöntötte a találkozó sorsát, a három rúgott gólon kívül több helyzete is volt. A második játékrész első 20 percében a vendégcsapat kicsit a hazai fölé kerekedett, a félidő végén pedig ismét a hazai csapat dominált. Mindezek tekintetében összességében megérdemelt hazai siker született.
Gólszerzők: Pesti (2), Darmai (2), ill. Izsán.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Technoroll Teskánd II–Zalaszentiván 4–2 (4–1)
Teskánd. Jv.: Dávid J.
Teskánd II: Szemes – Horváth K. (Egyed), Gecseg, Csillag, Peti, Horváth M., Kovács M. (Hrotkó), Lepár, Kiss D. (Kálmán), Szabó B. (Holczmüller), Somogyi (Kulcsár). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Zalaszentiván: Ihász – Balogh B., Mészáros, Koronczi, Kiss B., Lukács, Sonkoly, Györgye, Németh A., Hári, Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.
A hazai csapat a hosszú idő után visszatérő Somogyi Rudolf bombagóljával korán vezetést szerzett, azonban a vendégcsapat egy szép támadás végén egyenlített, a teskándi alakulatot azonban nem zavarta meg a bekapott gól, és az első félidő végéig eldöntötte a párharcot. A második játékrész már visszafogottabb játékot hozott, így a hazaiak győzelme egy pillanatig sem volt veszélyben.
Gólszerzők: Somogyi, Peti, Horváth M., Csillag, ill. Sonkoly, Németh A.
Jók: Lepár (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Balogh B., Németh A., Sonkoly.
Vármegyei II. osztály: Technoroll Teskánd II–ZalaszentivánFotók: Pezzetta Umberto
Kertigepvilag.hu Böde–Zalaware-Botfa 1–0 (0–0)
Böde. Jv.: Kondákor M.
Böde: Timbókovics – Bodó (Illés), Turi, Éder, Odonics (Kócza), Horváth Sz. (Sluka), Flander (Pánczél), Sebők, Erdélyi, Kiss M., Babati (Csizmadia). Edző:
Botfa: Tóth Zs. – Kecskés, Mátyás, Németh B. (Kis), Benke, Németh G. (Horváth G.), Ruzsics, Koczfán D. (Koczfán M.), Odonics, Szabó Z. (Kultsár), Gaál. Edző: Nagy Péter.
Az első félidőben inkább taktikai csata folyt a pályán, mindkét csapat szervezetten futballozott. Ebben a játékrészben a hazai csapatnak adódott több lehetősége, de ezek kimaradtak, így 0-0-val vonultak a szünetre az együttesek. A második játékrészben mindkét együttes cserékkel próbálta frissíteni a játékot, mely a Böde csapatának kedvezett. A meccs képe alapján a minimális hazai siker megérdemelt.
Gólszerző: Sluka.
Jók: Kiss M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Sebők (79., Böde).
Bocfölde–Letenye 2–7 (1–4)
Bocfölde. Jv.: Siket L.
Bocfölde: Gosztolai – Balázs, Vizsy, Szujker, Csurgai D., Ruzsics, Dormán, Csurgai B., Mikó, Bognár, Sipos (Takács). Játékos-edző: Bognár Péter.
Letenye: Soós (Sási) – Bódi, Őri A., Őri Cs., Móricz, Őri M., Bakonyi (Kovács P.), Hácskó (Mezei Do.), Mezei Dá. (Karsai), Csesztregi (Vittman), Szilágyi (Horváth B.). Edző: Takács Árpád.
Megérdemelt vendéggyőzelem.
Gólszerzők: Vizsy, Szujker, ill. Őri Cs. (3, egyet 11-esből), Őri M. (2), Szilágyi, Bódi.
Jók: senki, ill. az egész csapat.