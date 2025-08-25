Berobbant a Letenye a másodosztályba, magabiztosan győzött idegenben

Óhíd–Cserszegtomaj 2–1 (2–0)

Óhíd. Jv.: Major Zs.

Óhíd: Nagy Is. – Nagy A., Kiss G., Párizs (Csik), Nagy Im. (Mándly), Sebestyén, Horváth B. (Palkovics), Hegedűs L. (Tóth G.), Hegedüs P., Csizmazia (Borbás), Horváth D. Edző: Kiss József.

Cserszegtomaj: Mester – Maturicz (Szeles), Tarnóczai, Sándor, Lázár, Baki (Kovács P.), Kovács Ri., Ács, Ötvös (Kovács B.), Németh Sz., Kovács Ro. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Horváth B., Párizs, ill. Sándor.

Jók: az egész csapat, ill. Szeles, Lázár, Sándor.

Miklósfa–Zalaszentmihály 2–2 (1–0)

Nagykanizsa. Jv.: Lebár D.

Miklósfa: Varga T. – Bodó, Horváth Zs., Pókec (Tóth Gy., Bogdán), Halajkó, Puskás, Zsiga, Gombos, Orsós I., Baksai, Fábián. Edző: Bolla József.

Zalaszentmihály: Borsos – Kovács K., Soós M., Kiss Sz., Varga P., Sebestyén, Soós B., Soós G., Horváth M., Gaál, Janda. Edző: Balog Zoltán.

Szerencsés vendég pontszerzés a nagyot küzdő hazai csapat ellen.

Gólszerzők: Bodó (2), ill. Kovács K., Soós M.

Jók: Varga T., Bodó, Horváth Zs., ill. Kovács K., Soós M.

Keszthelyi Haladás–Nagykapornak 4–3 (2–0)

Keszthely. Jv.: Takács A.

Keszthely: Pintér Á. – Marton (Várhelyi), Király, Jánosi, Fábián (Lóth), Lázár, Molnár Cs., Baranyai, Balázs, Pál, Pintér T. (Sós). Edző: Lajtai Roland.

Nagykapornak: Gulyás – Takács (Dandi), Németh M., Hegyi, Gyenese (Orbán), Zöldvári, Hajdu, Németh P., Deák, Molnár M. (Szabó B.), Liska.

Hetven percig teljes mértékben a hazaiak akarata érvényesült, utána az ellenfél kis szerencsével gólokat tudott szerezni, a Keszthely nagyarányú győzelme így lett csak egygólos. Összességében megérdemelt a hazai siker.

Gólszerzők: Jánosi (2), Lázár, Molnár Cs., ill. Hajdu (2), Takács.

Jók: Baranyai L, Jánosi, Pintér T., ill. Hajdu, Németh M., Molnár M.

Alsópáhok-Zalaapáti–Windoor-Páterdomb 4–1 (3–0)

Alsópáhok. Jv.: Baranyai R.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Rébeli Szabó (Horváth A.), Mikola (Gémes), Darmai, Pesti, Balaton, Horváth Zs., Nagy M., Tóth T., Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.

Páterdomb: Kovács P. – Németh Ba., Oroszlán, Tuboly, Gyenese R., Vincze, Nagy G. (Bencze), Csikós, Izsán, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.

A hazai csapat az első félidőben eldöntötte a találkozó sorsát, a három rúgott gólon kívül több helyzete is volt. A második játékrész első 20 percében a vendégcsapat kicsit a hazai fölé kerekedett, a félidő végén pedig ismét a hazai csapat dominált. Mindezek tekintetében összességében megérdemelt hazai siker született.

Gólszerzők: Pesti (2), Darmai (2), ill. Izsán.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.