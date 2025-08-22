A vármegyei I. osztály nyitányán négy góllal nyert a ZTE FC II. Lentiben (galéria)

A labdarúgó Zala vármegyei I. osztály nyitányára sokan voltak kíváncsiak, hiszen olyan talán még nem volt a zalai futballtörténelemben, hogy venezuelai, brazil, vagy éppen argentin játékosokkal a keretében készüljön egy csapat. A ZTE FC II. együttese a nyáron átalakult és érkeztek fiatal, dél-amerikai játékosok, ha már a tulajdonosok is argentinok a ZTE FC-nél... Mondjuk, pénteken nem játszottak még külföldiek a ZTE II.-ben.

A vármegyei I. osztályú bajnokság nyitányán a ZTE FC II. csapatában Belső Botond (fehérben) duplázott Lentiben.

Fotó: Szekeres Péter

Swisspor Lenti TE - ZTE FC II. 0-4 (0-2)

Lenti, 200 néző. Jv.: Baranyai.

Lenti TE: Káldi - Végi, Grózner, Gortka G., Lukács, Völgyi (Iványi), Takács, Fentős, Pál B., Kiss(Sárkány), Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.

ZTE FC II.: Borsos - Vincze Á., Rózsa, Belső (Csonka), Nagy Á., Blum (Papp), Szindekovics (Somlói-Orbán), Gájer B. (Vert), Wolf, Király (Horváth Z.), Takács M. Edző: Gonzalo Escudero.

Gólszerző: Belső (14., 26.), Nagy K. (57.), Csonka (85.)

Jók: Káldi, Völgyi, illetve Belső, Wolf, Rózsa, Király, Nagy Á.

Belső duplája az első félidőben

Pénteki mérkőzéssel kezdődött nem csak a forduló, de a vármegyei I. osztály új szezonja is. A bajnoki nyitányon a vendég ZTE FC II. végül csak fiatal magyar játékosokkal állt ki, de a külföldi futballistái is ott voltak a lelátón. Lentiben viszonylag élénk érdeklődés mutatkozott a találkozó iránt, az egerszegiek, akik címvédőként léptek pályára za elejétől a saját térfelére szorította a házigazdát. Káldi kapusnak volt két szép védése, majd egy lesgól következett, de a negyedik helyzetét mér értékesítette a ZTE FC II, amikor a kapu előtt aktív Belső Botond belsőzött a kapuba. Maradt a vendégek fölénye, a Lenti TE néhány kontrát vezetett. Aztán egy szöglet után Belső fejessel növelte csapata előnyét. Biztosan vezetett a ZTE FC II., de ebben nem volt meglepetés az előzetes várakozások alapján.

A ZTE FC II. biztosan nyert

A második félidő elején aztán egy hátratett labda majdnem megtréfálta a zalai kapust, de mentett. Maradt a vendégek fölénye és egy Nagy Ákos- fejessel nőtt az előnyük is. Gyakorlatilag itt már végleg eldőlt a három pont sorsa a sportszerű találkozón, a Lenti TE harcolt Káldi kapus pedig mutatott még szép védést, de Csonka lövésénél már nem segíthetett.

Ez lett a vége, 4-0-ra nyert a ZTE FC II. csapata, ami megfelelt a papírformának.