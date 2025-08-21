Vármegyei I. osztály: átrendeződött erőviszonyok, a "latinos" ZTE FC II., ki szólhat a bíróhoz?

A Zala vármegyei I. osztály új szezonja tehát pénteken 17.00 órától veszi kezdetét lentiben, ahol a Swissspor-Lenti TE és a ZTE FC II: nyitja a bajnokságot. A találkozó a lentiek kérésére kerül pénteken lejátszásra, akik új néven indulnak. Újdonság bőven van a másik oldalon is, hiszen a címvédő ZTE FC II. csapatánál új szelek fújnak.

A vármegyei I. osztályú bajnokság két élcsapatánál, a Csesztregnél (zöldben) és a Teskándnál is nagy változások történtek a nyáron.

Fotó: Szekeres Péter

A vármegyei I. osztály favoritja a ZTE FC II.

A ZTE FC II., ugyanis címvédőként indul, hiszen nem sikerült neki kiharcolnia az osztályozón az NB III.-ba kerülést. Azóta sok minden történt a zalaiaknál, hiszen az új, argentin tulajdonosi háttérrel bíró klubnál a második csapatnál is gyökeres változások lettek. A bajnokcsapat edzője, Horváth Gábor az U19-es csapat vezetőedzője lett, ami lényeges, hiszen a ZTE FC II. részben erre az együttesre is épül. Az új szakmai stáb élére a spanyol Gonzalo Escudero érkezett, akinek segítője az argentin Francisco Garrido. A keret tagjai közül többen párhuzamosan készülnek az első kerettel, érkeztek fiatal dél-amerikai labdarúgók is és a legutóbbi csapatból többen maradtak. Természetesen vannak távozók is, de ami a lényeg, hogy a ZTE FC II. profi körülmények között készül és a bajnokság első számú favoritjának számít. A nézők a meccseken találkozhatnak majd fiatal venezuelai, brazil, argentin játékosokkal, ami még érdekesebbé teszi majd a pontvadászatot.

Átrendeződött erőviszonyok

A mezőny többi tagjánál is átrendeződések történtek. A Technoroll Teskánd elvileg meggyengült, hiszen több meghatározó játékos eligazolt. Új edző van Szente Gábor személyében, és új edző van Csesztregen is, ahol Bazsika Ferencet kérték fel a csapat irányítására a távozott Tamás Tamás helyére. A Szepetnek, amely legutóbb bronzérmes volt most is az egyik dobogóesélyes, ahogy a Zalaszentgrót, a Hévíz és a Tarr Andráshida SC is az lehet. Az ASC-hez többen átmentek Teskándról, így erősödött a hidai csapat, de majd kiderül, mennyire. Átrendeződtek az erőviszonyok, hiszen a megyei futballban jártasak most azt jósolják, hogy a korábbi, a mezőny első felébe tartozó együttesek közül többen gyengültek (Teskánd, Csesztreg), és nem lesz olyan szerepük, mint eddig. Majd kiderül.