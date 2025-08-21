48 perce
Vármegyei I. osztály: átrendeződött erőviszonyok, a "latinos" ZTE FC II., ki szólhat a bíróhoz?
Pénteken belevágnak a közepébe! Merthogy, pénteki találkozóval veszi kezdetét a labdarúgó Zala vármegyei I. osztály 2025-2026. évi sorozata, s mindjárt egy izgalmasnak ígérkező találkozóval, hiszen Lentiben az újjáalakult ZTE FC II. lesz a vendég. Az új bajnokság tartogat újdonságot is: a profikhoz hasonlóan, mostantól a megyei bajnokságban is a játékvezetőkkel csak a csapatkapitányok kommunikálhatnak a pályán.
Pénteken Lentiben rajtol a vármegyei I. osztály új szezonja, a címvédő ZTE FC II. lesz a vendég. Képünk a két együttes előző szezonban rendezett összecsapásán készült Egerszegen, fehérben a ZTE FC II:
A Zala vármegyei I. osztály új szezonja tehát pénteken 17.00 órától veszi kezdetét lentiben, ahol a Swissspor-Lenti TE és a ZTE FC II: nyitja a bajnokságot. A találkozó a lentiek kérésére kerül pénteken lejátszásra, akik új néven indulnak. Újdonság bőven van a másik oldalon is, hiszen a címvédő ZTE FC II. csapatánál új szelek fújnak.
A vármegyei I. osztály favoritja a ZTE FC II.
A ZTE FC II., ugyanis címvédőként indul, hiszen nem sikerült neki kiharcolnia az osztályozón az NB III.-ba kerülést. Azóta sok minden történt a zalaiaknál, hiszen az új, argentin tulajdonosi háttérrel bíró klubnál a második csapatnál is gyökeres változások lettek. A bajnokcsapat edzője, Horváth Gábor az U19-es csapat vezetőedzője lett, ami lényeges, hiszen a ZTE FC II. részben erre az együttesre is épül. Az új szakmai stáb élére a spanyol Gonzalo Escudero érkezett, akinek segítője az argentin Francisco Garrido. A keret tagjai közül többen párhuzamosan készülnek az első kerettel, érkeztek fiatal dél-amerikai labdarúgók is és a legutóbbi csapatból többen maradtak. Természetesen vannak távozók is, de ami a lényeg, hogy a ZTE FC II. profi körülmények között készül és a bajnokság első számú favoritjának számít. A nézők a meccseken találkozhatnak majd fiatal venezuelai, brazil, argentin játékosokkal, ami még érdekesebbé teszi majd a pontvadászatot.
Átrendeződött erőviszonyok
A mezőny többi tagjánál is átrendeződések történtek. A Technoroll Teskánd elvileg meggyengült, hiszen több meghatározó játékos eligazolt. Új edző van Szente Gábor személyében, és új edző van Csesztregen is, ahol Bazsika Ferencet kérték fel a csapat irányítására a távozott Tamás Tamás helyére. A Szepetnek, amely legutóbb bronzérmes volt most is az egyik dobogóesélyes, ahogy a Zalaszentgrót, a Hévíz és a Tarr Andráshida SC is az lehet. Az ASC-hez többen átmentek Teskándról, így erősödött a hidai csapat, de majd kiderül, mennyire. Átrendeződtek az erőviszonyok, hiszen a megyei futballban jártasak most azt jósolják, hogy a korábbi, a mezőny első felébe tartozó együttesek közül többen gyengültek (Teskánd, Csesztreg), és nem lesz olyan szerepük, mint eddig. Majd kiderül.
Na, erre mindenki kíváncsi lesz!
Az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatóját, Szekeres Szabolcsot pedig arról kérdettük, hogy milyen újdonságok várják a csapatokat és mire számíthatnak a nézők. A legfontosabb változások közül az egyik, hogy U21-es bajnokságot indítanak, illetve bevezetik az amatőröknél is, hogy a játékvezetőkkel meccs közben csak a csapatkapitányok beszélhetnek. Ez az egyik olyan dolog, amire most mindenki azt mondja: na erre kíváncsiak leszünk...
- Nehéz lesz, de bízunk benne, hogy a csapatok elfogadják ezt, és alkalmazkodnak hozzá - jegyezte meg Szekeres Szabolcs is a felvetésre. - Viszont az sem volt egészséges, hogy lerohanják a játékvezetőket, ami a legmagasabb szintem sem nézett ki jól. A profi bajnokságokban már alkalmazzák, hogy csak a csapatkapitány szólhat a játékvezetőhöz. A fokozatosság elvét szeretnénk követni, mert nem szeretnénk, ha azonnal sárga lapokról szóljon a szezonkezdet és erre a játékvezetők figyelmét is felhívtuk.
Arccal az utánpótlás bajnokságok felé
A vármegyei igazgató az utánpótlás bajnoki rendszer átalakulását is megemlítette. Ezek a felnőttekétől független, önálló bajnokságok lesznek.
- Az MLSZ sportigazgatósága döntött az U21-es bajnokság bevezetéséről, amelyben 21 év a felső korhatár - jelezte Szekeres Szabolcs. - Öt túlkoros viszont lehet a nevezettek között, de maximum 25 éves korig. Eddig az U19-es bajnokságban is lehettek túlkorosok, de életkori határ nélkül. Egyre inkább afelé megyünk, hogy elválasszuk az utánpótlás bajnokságokat a felnőttekétől. Több vármegyei csapat is inkább a regionális bajnokságba nevezi az utánpótlás együtteseit, így volt, hogy nagyon kevés meccset játszottak azok a fiatalok, akik maradtak a vármegyei sorozatokban. A most rajtoló szezonban az U21 és az U19-es bajnokságokban összesen 31 csapat indul. A Pacsa és a Tungsram például úgy nevezett az U21-es sorozatba, hogy nincs felnőtt együttese.
A ZNET -Telekom Becsehely az új szereplő
Visszatérve a vármegyei I. osztályhoz, maradt a 14 csapatos mezőny. A ZTE FC II. nem jutott fel az NB III.-ba, a Gyenesdiási Kinizsi megszűnt (helyette a Gyenesdiás FC nevezett a III. osztályba), viszont a ZNet-Telekom Becsehely a II. osztály megnyerése után vállalta az indulást az I, osztályban.
A II. osztály és a III. osztály küzdelmei is a mostani hét végén indulnak. A II. osztály mezőnye is 14 csapatos, a III. osztályban továbbra is négy csoportban zajlanak a küzdelmek.
(Hamarosan az I. osztályú csapatoknál történt változásokról is beszámolunk).