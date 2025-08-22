38 perce
A Zala vármegyei I. osztály csapatainál történt nyári változások
A hagyományoknak megfelelően, a megyei labdarúgó bajnokság nyitánya apropóján összeszedtük, hogy kik érkeztek és kik távoztak a csapatoktól. Összeállításunkban a Zala vármegyei I. osztály csapatainál történt nyári változásokat mutatjuk meg.
A Zala vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 2025-2026. évi pontvadászata a pénteki Swisspor Lenti TE - ZTE FC II. találkozóval kezdődik Lentiben 17 órakor. A nyári változásokról összeállításunkban olvashatnak. A felsorolásban azokat vettük számba, akiknek a nevét megkaptuk a csapatoktól, illetve saját információk alapján készítettük el.
Clean Medic Zalalövői TK
Érkezett: Németh Richárd (Böde), Csonka Csaba (Ausztria), Fekete Máté (ZTE FC), Stummer Krisztián (Zalalövő U19).
Távozott: Cseresnyés Balázs, Kellner Tamás (mindketten Szavaskend, Vas megye), Földvári Levente (Andráshida SC), Csik Zoltán (Teskánd), Sonkoly Mihály (Zalaszentiván).
Edző: Ostrom János.
Csesztregi KSE
Érkezett: Kiss Bence, Ritlop Kristóf (mindketten Lenti TE), Mentes Dominik, Egyed Benjamin (mindkettő Teskánd), Péter Milán (Zalabaksa).
Távozott: Őri Martin, Őri Csaba (mindketten Letenye), Lovrencsics Tamás (Páka), Orbán Erik (Teskánd), Tóth Bence (Lenti), Horváth Roland, Könye-Balla Dávid (mindkettő Őriszentpéter).
Edző: Bazsika Ferenc.
Hévíz SK
Érkezett: Nagy Richárd (Veszprém), Mészáros Dávid (Marcali VFC), Fábián Kristóf (Lenti TE), Kiss Konrád (Marcali VFC), Fisli András (Ausztria), Szeglet Bálint (ZTE FC).
Távozók: Fábián Kristóf (Szombathelyi Haladás), Huszár Milán (Marcali VFC), Szindekovics Marcell (Balatonfüredi FC), Damina Domonkos, Nyári Zsombor, Lucz Boldizsár.
Edző: Páli Norbert.
Kiskanizsai Sáskák
Érkezett: Dobri Soma, Dobri Lajos (mindketten Semjénháza SE), Pál Flórián, Dobos Benedek, Herman Barna (mindhárman Csurgói TK), Ágoston József (Hahóti FSE), Bilák Benjámin, Bilák Péter (mindketten Szepetnek SE), Petanovics Milán (Eltendorf, Ausztria), Bagladi Marcell (semjénháza).
Távozott: Mismás Dávid (Felsőrajk SE), Takács Soma (Semjénháza SE), Gombos Tamás, Szmodics Zétény (mindketten Miklósfa SE), Németh Dávid (D-G Murakeresztúr SE), Balazsin Zdenko (NK Galeb, Horvátország), Füzesi Péter, Belső Gergő, Dömötör Patrik, Völgyi Dávid.
Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
Magnetic Andráshida TE
Érkezett: Baksa Bence (Páterdomb), Mecséri Péter, Szabó Barnabás (mindketten ZTE FC II).
Távozott: Luter Kristóf (Táplán, Vas megye), Kalamár Rajmund (Páterdomb).
Edző: Szabó II Zsolt.
Semjénháza
Érkezett: Bagó Bálint (Zalakomár), Losonczy Máté (Szepetnek), Takács Soma (Kiskanizsa), Kolompár Balázs (U19).
Távozott: Baglady Marcell, Dobri Lajos, Dobri Soma (mindhárman Kiskanizsa), Berta Dominik (Becsehely).
Edző: Markek István.
Swisspor Lenti TE
Érkezett: Gortka Dominik (Páterdomb) , Prenkpalaj Francesko (Boda), Papp László (újrakezdte),Tóth Bence (Csesztreg) Lukács Máté ( Ausztria).
Távozott: Csiszár Kristóf, Kiss Bence , Ritlop Krisztián, Mentes Dominik (Csesztreg) Nagy Bence (Szlovénia), Fábián Kristóf (Hévíz), Mihályka Gábor (Nova).
Edző: Völgyi Márk.
Szepetnek
Érkezett: Béli Milán (Eltendorf, Ausztria), Millei Bálint (Csurgói TK), Koller Norbert, Horváth Kornél (mindketten FC Nagykanizsa U19).
Távozott: Bilák Péter (Kiskanizsa), Losonczy Máté (Semjénháza SE), Szilveszter Sándor (abbahagyta).
Játékos-edző: Nagy Tamás.
Tarr Andráshida SC
Érkezett: Gájer Péter, Ferenczi Dávid, Paksy Zsombor, Bakos Dávid, Penczák Màrk (mindannyian Teskánd), Földvári Levente (Zalalövő), Péter Péter (Zalatárnok).
Távozott: Vígh Botond (Körmend), Soós Dominik (Zalaszentgrót), Jándli Noel (Teskánd), Gulyás Martin (Zalaszentlászló), Büki Bence (Teskánd), Kiss Bence (abbahagyta), Czotter Benedek (sérülés miatt abbahagyta).
Játékos-edző: László Dávid.
Technoroll Teskánd KSE
Érkezett: Kónya Szilárd (Telekes) Orbán Erik (Csesztreg) Szalay Levente (Nagylengyel) Csik Zoltán (Zalalövő), Szente Gábor Dávid, Németh Dávid, Fábián András (valamennyien ZTE FC) Propszt István (Bajánsenye) Horváth Attila (Vasvár), Jándli Noel (Andráshida SC).
Távozott: Gájer Péter, Ferenczi Dávid, Paksy Zsombor, Pecnzák Márk, Bakos Dávid (valamennyien Andráshida SC), Szökrönyös Zoltán (Ausztria), Kiss Patrik (Ausztria), Major Máté (Ausztria) Csongár Péter (Szlovénia) Bresztovszky László (Marcali).
Edző: Szente Gábor.
Zalakomár ESE-Zalakaros
Érkezett: Zsiga Balázs (Semjénháza SE), Orbán Gábor (Újudvar SE), Tóth András, Nagy Gergő, Sipőcz Gábor (mindhárman Kinizsi Gyenesdiás), Szabó Ábel (Csurgói TK), Vass Alex (Kéthelyi SE).
Távozott: Dömötör Bence, Mutter Attila (mindketten Gelse SE), Bagó Bálint (Semjénháza SE), Madarász Ferenc (Csurgói TK).
Edző: Mutter Attila.
ZNet Telekom Becsehely
Érkezett: Szőke Ádám (Pucberg, Ausztria), Berta Dominik (Semjénháza SE), Bébecz Dávid (Szerdahely FC).
Távozott: Forgách Patrik (Molnári SE).
Játékos-edző: Kovács György.
ZTE FC II.
Érkezett: Hugo Gil Lins de Oliveira (brazil).
Távozott: Bodrogi Bence (Kozármisleny), Molnár Kristóf (Balatonlelle), Marko Cubrilo , Györe Levente.
Edző: Gonzalo Escudero.
Zalaszentgrót VFC
Érkezett: Varga Gergő (Sümeg), Papp László (Ausztria), Baráth Martin (ZTE), Soós Dominik (Tarr Andráshida SC).
Távozott: Vajda Benedek (Zalaszentlászló), Székács Olivér (Alsópáhok-Zalaapáti).
Edző: Bencze Péter.