A Zala vármegyei I. osztály csapatainál történt nyári változások

A Zala vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 2025-2026. évi pontvadászata a pénteki Swisspor Lenti TE - ZTE FC II. találkozóval kezdődik Lentiben 17 órakor. A nyári változásokról összeállításunkban olvashatnak. A felsorolásban azokat vettük számba, akiknek a nevét megkaptuk a csapatoktól, illetve saját információk alapján készítettük el.

A vármegyei I. osztályban a két andráshidai csapat közül a kékben játszó Tarr Andráshida SC volt az aktívabb a nyári "játékospiacon". Alaposan megerősödött.

Fotó: Szekeres Péter

Clean Medic Zalalövői TK

Érkezett: Németh Richárd (Böde), Csonka Csaba (Ausztria), Fekete Máté (ZTE FC), Stummer Krisztián (Zalalövő U19).

Távozott: Cseresnyés Balázs, Kellner Tamás (mindketten Szavaskend, Vas megye), Földvári Levente (Andráshida SC), Csik Zoltán (Teskánd), Sonkoly Mihály (Zalaszentiván).

Edző: Ostrom János.

Csesztregi KSE

Érkezett: Kiss Bence, Ritlop Kristóf (mindketten Lenti TE), Mentes Dominik, Egyed Benjamin (mindkettő Teskánd), Péter Milán (Zalabaksa).

Távozott: Őri Martin, Őri Csaba (mindketten Letenye), Lovrencsics Tamás (Páka), Orbán Erik (Teskánd), Tóth Bence (Lenti), Horváth Roland, Könye-Balla Dávid (mindkettő Őriszentpéter).

Edző: Bazsika Ferenc.

Hévíz SK

Érkezett: Nagy Richárd (Veszprém), Mészáros Dávid (Marcali VFC), Fábián Kristóf (Lenti TE), Kiss Konrád (Marcali VFC), Fisli András (Ausztria), Szeglet Bálint (ZTE FC).

Távozók: Fábián Kristóf (Szombathelyi Haladás), Huszár Milán (Marcali VFC), Szindekovics Marcell (Balatonfüredi FC), Damina Domonkos, Nyári Zsombor, Lucz Boldizsár.

Edző: Páli Norbert.

Kiskanizsai Sáskák

Érkezett: Dobri Soma, Dobri Lajos (mindketten Semjénháza SE), Pál Flórián, Dobos Benedek, Herman Barna (mindhárman Csurgói TK), Ágoston József (Hahóti FSE), Bilák Benjámin, Bilák Péter (mindketten Szepetnek SE), Petanovics Milán (Eltendorf, Ausztria), Bagladi Marcell (semjénháza).

Távozott: Mismás Dávid (Felsőrajk SE), Takács Soma (Semjénháza SE), Gombos Tamás, Szmodics Zétény (mindketten Miklósfa SE), Németh Dávid (D-G Murakeresztúr SE), Balazsin Zdenko (NK Galeb, Horvátország), Füzesi Péter, Belső Gergő, Dömötör Patrik, Völgyi Dávid.

Játékos-edző: Rácz Szabolcs.



Magnetic Andráshida TE

Érkezett: Baksa Bence (Páterdomb), Mecséri Péter, Szabó Barnabás (mindketten ZTE FC II).