Érkezők és távozók

1 órája

A Zala vármegyei I. osztály csapatainál történt nyári változások

A hagyományoknak megfelelően, a megyei labdarúgó bajnokság nyitánya apropóján összeszedtük, hogy kik érkeztek és kik távoztak a csapatoktól. Összeállításunkban a Zala vármegyei I. osztály csapatainál történt nyári változásokat mutatjuk meg.

Kerkai Attila

A Zala vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság  2025-2026. évi pontvadászata a pénteki Swisspor Lenti TE - ZTE FC  II. találkozóval kezdődik Lentiben 17 órakor. A  nyári változásokról összeállításunkban olvashatnak. A felsorolásban azokat  vettük számba, akiknek a nevét megkaptuk a csapatoktól, illetve saját információk alapján készítettük el.  

vármegyei I. osztály
A vármegyei I. osztályban a két andráshidai csapat közül a kékben játszó Tarr Andráshida SC volt az aktívabb a nyári "játékospiacon". Alaposan megerősödött. 
Fotó: Szekeres Péter

Clean Medic Zalalövői TK

Érkezett: Németh Richárd (Böde), Csonka Csaba (Ausztria), Fekete Máté (ZTE FC), Stummer Krisztián (Zalalövő U19).

Távozott: Cseresnyés Balázs, Kellner Tamás (mindketten Szavaskend, Vas megye), Földvári Levente (Andráshida SC), Csik Zoltán (Teskánd), Sonkoly Mihály (Zalaszentiván).

Edző: Ostrom János.

Csesztregi KSE

Érkezett: Kiss Bence, Ritlop Kristóf (mindketten Lenti TE), Mentes Dominik, Egyed Benjamin (mindkettő Teskánd), Péter Milán (Zalabaksa).

Távozott: Őri Martin, Őri Csaba (mindketten Letenye), Lovrencsics Tamás (Páka), Orbán Erik (Teskánd), Tóth Bence (Lenti), Horváth Roland, Könye-Balla Dávid (mindkettő Őriszentpéter).

Edző: Bazsika Ferenc.

Hévíz SK

Érkezett: Nagy Richárd (Veszprém),  Mészáros Dávid (Marcali VFC),  Fábián Kristóf (Lenti TE),  Kiss Konrád (Marcali VFC),  Fisli András (Ausztria),  Szeglet Bálint (ZTE FC).

Távozók: Fábián Kristóf (Szombathelyi Haladás),  Huszár Milán (Marcali VFC),  Szindekovics Marcell (Balatonfüredi FC),  Damina Domonkos,  Nyári Zsombor, Lucz Boldizsár. 
Edző: Páli Norbert.

Kiskanizsai Sáskák

Érkezett: Dobri Soma, Dobri Lajos (mindketten Semjénháza SE), Pál Flórián, Dobos Benedek, Herman Barna (mindhárman Csurgói TK), Ágoston József (Hahóti FSE), Bilák Benjámin, Bilák Péter (mindketten Szepetnek SE), Petanovics Milán (Eltendorf, Ausztria), Bagladi Marcell (semjénháza).

Távozott: Mismás Dávid (Felsőrajk SE), Takács Soma (Semjénháza SE), Gombos Tamás, Szmodics Zétény (mindketten Miklósfa SE), Németh Dávid (D-G Murakeresztúr SE), Balazsin Zdenko (NK Galeb, Horvátország), Füzesi Péter, Belső Gergő, Dömötör Patrik, Völgyi Dávid.

Játékos-edző: Rácz Szabolcs.


Magnetic Andráshida TE

Érkezett: Baksa Bence (Páterdomb), Mecséri Péter, Szabó Barnabás (mindketten ZTE FC II).

Távozott: Luter Kristóf (Táplán, Vas megye), Kalamár Rajmund (Páterdomb).

Edző: Szabó II Zsolt.


Semjénháza

Érkezett: Bagó Bálint (Zalakomár), Losonczy Máté (Szepetnek), Takács Soma (Kiskanizsa), Kolompár Balázs (U19).

Távozott: Baglady Marcell, Dobri Lajos, Dobri Soma (mindhárman Kiskanizsa), Berta Dominik (Becsehely).

Edző: Markek István.

 

Swisspor Lenti TE

Érkezett: Gortka Dominik (Páterdomb) , Prenkpalaj Francesko (Boda), Papp László (újrakezdte),Tóth Bence (Csesztreg) Lukács Máté ( Ausztria).

Távozott: Csiszár Kristóf, Kiss Bence , Ritlop Krisztián, Mentes Dominik (Csesztreg) Nagy Bence (Szlovénia), Fábián Kristóf (Hévíz), Mihályka Gábor (Nova). 
Edző: Völgyi Márk.

Szepetnek

Érkezett: Béli Milán (Eltendorf, Ausztria), Millei Bálint (Csurgói TK), Koller Norbert, Horváth Kornél (mindketten FC Nagykanizsa U19).

Távozott: Bilák Péter (Kiskanizsa), Losonczy Máté (Semjénháza SE), Szilveszter Sándor (abbahagyta).

Játékos-edző: Nagy Tamás.


Tarr Andráshida SC

Érkezett: Gájer Péter, Ferenczi Dávid, Paksy Zsombor, Bakos Dávid, Penczák Màrk (mindannyian Teskánd), Földvári Levente (Zalalövő), Péter Péter (Zalatárnok).

Távozott: Vígh Botond (Körmend), Soós Dominik (Zalaszentgrót), Jándli Noel (Teskánd), Gulyás Martin (Zalaszentlászló), Büki Bence (Teskánd), Kiss Bence (abbahagyta), Czotter Benedek (sérülés miatt abbahagyta).

Játékos-edző: László Dávid.

Technoroll Teskánd KSE

Érkezett: Kónya Szilárd (Telekes) Orbán Erik (Csesztreg) Szalay Levente (Nagylengyel) Csik Zoltán (Zalalövő), Szente Gábor Dávid, Németh Dávid, Fábián András (valamennyien ZTE FC) Propszt István (Bajánsenye) Horváth Attila (Vasvár), Jándli Noel (Andráshida SC). 
Távozott: Gájer Péter, Ferenczi Dávid, Paksy Zsombor, Pecnzák Márk, Bakos Dávid (valamennyien Andráshida SC), Szökrönyös Zoltán (Ausztria), Kiss Patrik (Ausztria), Major Máté (Ausztria) Csongár Péter (Szlovénia) Bresztovszky László (Marcali). 
Edző: Szente Gábor. 

Zalakomár ESE-Zalakaros

Érkezett: Zsiga Balázs (Semjénháza SE), Orbán Gábor (Újudvar SE), Tóth András, Nagy Gergő, Sipőcz Gábor (mindhárman Kinizsi Gyenesdiás), Szabó Ábel (Csurgói TK), Vass Alex (Kéthelyi SE).

Távozott: Dömötör Bence, Mutter Attila (mindketten Gelse SE), Bagó Bálint (Semjénháza SE), Madarász Ferenc (Csurgói TK).

Edző: Mutter Attila.


ZNet Telekom Becsehely

Érkezett: Szőke Ádám (Pucberg, Ausztria), Berta Dominik (Semjénháza SE), Bébecz Dávid (Szerdahely FC).

Távozott: Forgách Patrik (Molnári SE).

Játékos-edző: Kovács György.

ZTE FC II.

Érkezett: Hugo Gil Lins de Oliveira (brazil).

Távozott: Bodrogi Bence (Kozármisleny), Molnár Kristóf (Balatonlelle), Marko Cubrilo , Györe Levente.

Edző: Gonzalo Escudero.

Zalaszentgrót VFC

Érkezett: Varga Gergő (Sümeg), Papp László (Ausztria), Baráth Martin (ZTE), Soós Dominik (Tarr Andráshida SC).

Távozott: Vajda Benedek (Zalaszentlászló), Székács Olivér (Alsópáhok-Zalaapáti).

Edző: Bencze Péter.
 

 

 

