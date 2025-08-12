Az egerszegi Tóth Alexa a második bronzérmét szerezte meg Csengtuban

A jiu-jitsu nyílt kategóriában kedden egyszerre két magyar női versenyző volt érdekelt. Tőrös Tamara arany-, Tóth Alexa pedig bronzérmet szerzett a csengtui Világjátékokon.

Az egerszegi Tóth Alexa a csengtui Világjátékokon ju-jitsu nyílt kategóriában szerzett bronzérmet.

Fotó: ZH Archív

Arany és bronz

A viadal honlapja szerint a korábban 63 kilogrammban ötödik Tőrös a győzelemig vezető úton arab emirátusokbeli, izraeli, dél-koreai, majd újabb izraeli ellenfelet győzött le, míg az 57 kg-osok között vasárnap is bronzérmes Tóth fülöp-szigeteki és dél-koreai riválisa ellen nyert, majd az elődöntőben kikapott az izraeli Meshi Rosenfeldtől.

– Motivál, ha egy vesztes meccs után vagyok, és mivel a másik kategóriában veszítettem, úgy jöttem vissza, hogy ma muszáj mindenkit legyűrnöm –értékelt az M1 aktuális csatornának Tőrös Tamara.

A sportoló hozzátette, edzője is sokat beszélt vele, és azt kérte, változtasson a hozzáállásán, higgyen magában és legyen agresszív.

Az egerszegi Tóth Alexa úgy fogalmazott, kicsit csalódott az újabb bronzérmével, mert két aranyért utazott Csengtuba, de ezt a második medált "jobban élte meg", mint a két nappal korábbit. Amiatt viszont elégedett, hogy az elődöntőjét fájós térddel küzdötte végig.

– Örülök az újabb éremnek, négy év múlva talán az arany is összejön majd – zárta Tóth Alexa.

Tóth Alexa Egerszegről indult

Tóth Alexa zalaegerszegi, de ma már a fővárosban él, viszont a küzdősportok alapjait a zalai megyeszékhelyen szerezte meg. Grappling, cselgáncs és jiu-jitsuban is nagy tehetség volt már fiatal korában is a ma 20 éves sportoló. Korábbi edzői szerint bármelyiket is választja, mindegyikben a legjobbak közé tartozhat. Nos, itt a bizonyíték rá, hogy az a tehetség, amivel rendelkezik, kemény munkával valóban a világ legjobbjai közé juttatta.