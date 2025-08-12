augusztus 12., kedd

Tőrös Tamara aranyérmes

1 órája

Az egerszegi Tóth Alexa a második bronzérmét szerezte meg Csengtuban

A kínai Csengtuban zajló nem olimpiai sportágak 12. Világjátékán egy zalai siker született kedden. Az egerszegi Tóth Alexa ugyanis újabb bronzérmet szerzett ju-jitsuban, a nyílt kategóriában.

Kerkai Attila

A jiu-jitsu nyílt kategóriában  kedden egyszerre két magyar  női versenyző volt érdekelt. Tőrös Tamara arany-, Tóth Alexa pedig bronzérmet szerzett a csengtui Világjátékokon.

Tóth Alexa Világjátékok ju-jitsu bronzérem
Az egerszegi Tóth Alexa a csengtui Világjátékokon ju-jitsu nyílt kategóriában szerzett bronzérmet. 
Fotó: ZH Archív

Arany és bronz

A viadal honlapja szerint a korábban 63 kilogrammban ötödik Tőrös a győzelemig vezető úton arab emirátusokbeli, izraeli, dél-koreai, majd újabb izraeli ellenfelet győzött le, míg az 57 kg-osok között vasárnap is bronzérmes Tóth fülöp-szigeteki és dél-koreai riválisa ellen nyert, majd az elődöntőben kikapott az izraeli Meshi Rosenfeldtől. 

  Motivál, ha egy vesztes meccs után vagyok, és mivel a másik kategóriában veszítettem, úgy jöttem vissza, hogy ma muszáj mindenkit legyűrnöm értékelt az M1 aktuális csatornának Tőrös Tamara.

A sportoló hozzátette, edzője is sokat beszélt vele, és azt kérte, változtasson a hozzáállásán, higgyen magában és legyen agresszív.

Az egerszegi Tóth Alexa úgy fogalmazott, kicsit csalódott az újabb bronzérmével, mert két aranyért utazott Csengtuba, de ezt a második medált "jobban élte meg", mint a két nappal korábbit. Amiatt viszont elégedett, hogy az elődöntőjét fájós térddel küzdötte végig.

Örülök az újabb éremnek, négy év múlva talán az arany is összejön majd zárta Tóth Alexa.

Tóth Alexa Egerszegről indult

Tóth Alexa zalaegerszegi, de ma már a fővárosban él, viszont a küzdősportok alapjait a zalai  megyeszékhelyen szerezte meg. Grappling, cselgáncs és jiu-jitsuban is nagy tehetség volt már fiatal korában is a ma 20 éves sportoló. Korábbi edzői szerint bármelyiket is választja, mindegyikben a legjobbak közé tartozhat. Nos, itt a bizonyíték rá, hogy az a tehetség, amivel rendelkezik, kemény munkával valóban a világ legjobbjai közé juttatta. 

 

 

