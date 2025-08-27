augusztus 27., szerda

Közel 150 induló

35 perce

A hétvégén tájkerékpár verseny az Alsóerdőn

Címkék#Alsóerdő#tájkerékpár#zalaegerszeg

Mit kapunk, ha egy rész hegyikerékpárt összevegyítünk ugyanannyi tájékozódási futással? Megtudhatja bárki, aki szombaton (augusztus 30.) és/vagy vasárnap Zalaegerszegen kimegy az Alsóerdőre és megnézi a Zala MTBO elnevezésű tájkerékpár verseny valamelyik futamát.

Varga Andor

A bevezetőben feltett kérdés elsőre talán tényleg talányosan hangzik, de a válasz valójában rém egyszerű: a tájékozódási kerékpár elnevezés tökéletesen leírja, miről van szó. Mountain bike verseny, amelyen nem jelölték ki a pályát, hanem térkép alapján kell végigmenni a nyomvonalon; illetve tájfutó verseny, csak nem gyalog - ez a tájkerékpár.

tájkerékpár
Sárecz Bence a tavalyi ifjúsági tájkerékpár Európa-bajnokságon, Lengyelországban
Fotó: Zala MTBO Team

Az új sportág az 1990-es években jött létre, méghozzá úgy, hogy az egyre nagyobb teret hódító hegyikerékpár a tájfutást is "megfertőzte". Az első magyar bajnokságot 1997-ben rendezték meg a Pilisben, az első világbajnokság 2002-ben zajlott le Franciaországban, a zalaegerszegoi Alsóerdőn pedig tavaly debütált a sportág. Akkor is a Zala MTBO Team volt a házigazda, melynek vezetője, Sárecz Lajos elmondta: a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy az Osztrák Tájfutó Szövetség felkérésére az idei viadal már az Osztrák Kupát is magába foglalja - emellett pedig a hazai bajnoki és kupa helyezések sorsa is itt dől el. A szervezésben az egerszegi klub partnere a fővárosi Hangya SE és az OLC Graz.

Hongkongi induló is lesz a hétvégi tájkerékpár versenyen

A viadal két futamból áll: szombaton 13 órakor közép, vasárnap 10-kor pedig sprint távú verseny kezdődik. (Az eredményhirdetéseket 17, illetve 13 órára tervezik.) A bázis mindkét esetben az Erdőgyöngye Étteremmel szemben lévő rét, a résztvevők innen indulnak - az első napon a TV-torony alatti domboldal erdeibe, míg vasárnap a szabadidőpark felőli részen kell megkeresniük a tájékozódási pontokat. A szervezők 50, illetve 20 perc körüli győztes időkkel kalkulálnak. Egyéni indításos versenyről van szó, vagyis a tömegrajt veszélyeitől nem kell tartani, ám a nézőknek körültekintőnek kell lenniük, hiszen nem lévén kötött útvonal, az erdőben bármikor és bárhonnan érkezhet(nek) kerékpáros(ok). És ez még úgy is hordozhat magában veszélyeket, hogy a tempó nem olyan magas, mint a Zalaegerszegen is jól ismert mountain bike versenyeken.

A szervezők mindkét napra hirdetnek családi, avagy nyílt kategóriás viadalt is, ahol könnyebb és rövidebb pályákon bárki kipróbálhatja a tájkerékpárt - szombaton 14, vasárnap pedig 11 óra után nyílik meg ez a lehetőség.

Sárecz Lajos elmondása szerint az előzetes nevezések szépen alakulnak, a magyar és az osztrák sportolók mellé Szlovéniából, sőt, még Hongkongból is érkezik induló, a mezőnyt szerda délelőtti állás szerint 135 sportoló alkotta. A hazai színek képviseletében pedig ott lesz a pályán Sárecz Bence, akit tavaly itthon az év tájkerékpárosának választottak.

 

