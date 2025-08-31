augusztus 31., vasárnap

Áztak, de nem áztak el a fiatal sportág zömmel szenior korú művelői a zalaegerszegi Alsóerdőn

1 órája

Az öreg tájfutó nem vén tájkerékpáros

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a versenyt, de nem is borította fel egészen az elképzeléseket. Az eredeti tervek szerint sikerült megrendezni szombaton és vasárnap az Alsóerdőn a tájkerékpár sportág Zala MTBO elnevezésű viadalát.

Varga Andor
Kerékpárosok keresték a tájékozódási pontokat a hétvégén az Alsóerdőn.

Fotó: Varga Andor

A hegyikerékpár és a tájékozódási futás „házasságából” született, fiatal sportágról van szó, melynek művelői a tavalyi bemutatkozás után másodszor randevúztak Zala vármegye székhelyén. Százharmincnál több versenyző adta le a nevezését előzetesen, s a tájkerékpár mezőny közel felét osztrák sportolók alkották, lévén a viadal magyar bajnoki és kupa, valamint osztrák kupa helyezésekről is döntött.

tájkerékpár
Versenyzők a rajtban az alsóerdei tájkerékpár versenyen
Fotó: Varga Andor

Tizennégy éves volt a legfiatalabb induló, a korelnök pedig 83 évesen kezdte a pályát. A rajtlisták alapján érdekes volt megfigyelni, hogy a szokásoktól eltérően az idősebb korosztályok voltak a népesebbek.

– Ezt a sportágat sok tájfutó kezdi el szenior korban, amikor a futást különféle egészségi okok miatt már nem javasolják nekik – adta meg a magyarázatot a viadal főszervezője, Sárecz Lajos. – Viszonylag kevés még az olyan tájkerékpáros, aki gyerekként kezdi el ezt a versenyágat, ez az oka annak, hogy a korfa nálunk ilyen különlegesen alakul.

Vannak persze kivételek, mint a junior korú, zalaegerszegi Sárecz Bence, aki tavaly korosztályában az év tájkerékpározója volt itthon, a hétvégén pedig az Alsóerdőn először indult a legjobbak között, vagyis az elit felnőtt mezőnyben. Ahol mindkét napon (szombaton közép, vasárnap pedig sprint távon) a 12. helyen érkezett célba, az összesítésben pedig tizenegyedik lett.

Lesz-e még tájkerékpár verseny Zalaegerszegen?

Az első napon a TV-torony alatti erdőkben tájékozódtak a kerékpárosok, míg vasárnap a szabadidőpark oldalán versenyeztek. Szerencsés volt ez a váltás azért is, mert utóbbi helyszínen az erdő jobban bírja az esőt, míg a túloldali talaj az éjszaka folyamán már használhatatlanná ázott.

– Most először is kipihenjük magunkat – mondta Sárecz Lajos arra a kérdésre, hogy lesz-e még tájkerékpáros verseny Egerszegen. – Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, a sportág osztrák szakágvezetője szerint egyenesen világkupa-szintű volt a verseny, de egyelőre nem tettünk vállalást a jövőre nézve. Jelentős igénybevételt jelentett a rendezés, főleg az osztrák követelmények voltak magasak. Meglátjuk, egy év alatt sok minden történhet.

 

