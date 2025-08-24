Szenzációs kanizsai siker! Világbajnok Kurucz Levente!

A Milánóban zajló kajak-kenu világbajnokságnak van zalai indulója is Kurucz levente személyében. A májusig a Plastex Kanizsai Kajak-kenu Klub versenyzője, Kurucz levente – aki ma már a Kovács Katalin Akadémia sportolója – Nádas Bencével kajak kettes 500 méteren világbajnok lett.

Kurucz Levente (balról) és Nádas Bence a férfi kajak kettesek 500 méteres versenyének győztese.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A nemrég összeült páros a 9-es pályáról indulhatott a szám döntőjében és végig versenyben volt a dobogóért, majd a végén robbantottak és remek hajrával világbajnoki címet szereztek!

Részletek később.