Szenzációs kanizsai siker! Világbajnok Kurucz Levente!
A milánói kajak-kenu világbajnokságon szenzációs kanizsai kajaksiker született! A Kurucz levente, Nádas Bence kajak kettes 500 méteren világbajnok lett.
A Milánóban zajló kajak-kenu világbajnokságnak van zalai indulója is Kurucz levente személyében. A májusig a Plastex Kanizsai Kajak-kenu Klub versenyzője, Kurucz levente – aki ma már a Kovács Katalin Akadémia sportolója – Nádas Bencével kajak kettes 500 méteren világbajnok lett.
A nemrég összeült páros a 9-es pályáról indulhatott a szám döntőjében és végig versenyben volt a dobogóért, majd a végén robbantottak és remek hajrával világbajnoki címet szereztek!
