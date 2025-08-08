Hat ország szenior atlétái Egerszegen – szombaton teljes a nagyüzem

Így volt ez hat esztendővel ezelőtt is, amikor ugyanígy hat nemzet válogatottjai gyűltek össze Zalaegerszegen. Akkor Ausztria nyert Csehország és Magyarország előtt, de legfőképp a találkozás, a mozgás és a versenyzés újbóli érzése volt a döntő mindenki számára.

Hat esztendővel ezelőtt is ugyanitt találkoztak a szenior atléták. Az akkori csapatokból minden bizonnyal lesznek olyanok, akik ismét rajthoz állnak.

Fotó: ZH Archív

A mostani viadalon is Csehország, Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia és természetesen Magyarország 35 évesnél idősebb atlétái randevúznak Zalaegerszegen, ahol szombaton 11 órakor lesz a megnyitó, majd ezt követően gyakorlatilag az esti, 19 órás zárásig folyamatosan zajlanak a futamok.

A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a Zalaszám-ZAC vállalta magára a rendezői feladatokat, méghozzá örömmel, hiszen ez a város számára is presztízst jelent.