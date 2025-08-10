Szenior atléták viadala: Ausztria nyerte a hat ország versenyét

Alaposan befűtöttek szombaton Zalaegerszegen, a Városi Sportcentrumban található rekortán borítású pályán is, azonban a szenior atlétákat ez sem tántoríthatta el attól, hogy megmérkőzzenek egymással. Hat nemzet veterán atlétái randevúztak itt, vagyis Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország, Csehország és természetesen Magyarország sportolói.

A szenior atléták találkozóján a magyar csapat legjobbjai, Ignáth Pál és Szirbucz Andrea.

Fotó: Zalaszám-ZAC

Szenior atléták: második lett a magyar válogatott

A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a Zalaszám-ZAC vállalta magára a rendezői feladatokat, ahogy erről előzetesen már írtunk. A teljes versenyprogram közel háromszáz indulót mozgatott meg, szombaton az esti órákig tartott és végül Ausztria szerezte a legtöbb pontot, de nem sokkal maradt el tőle a magyar válogatott, amely nagy harcot vívott Csehországgal a 2-3. helyért.

A végeredmény:

1. Ausztria 499,5 pont

2. Magyarország 455 pont

3. Cseh Köztársaság 446,5 pont

4. Szlovénia 256,5 pont

5. Szlovákia 252,5 pont

6. Horvátország 189 pont

Külön díjazták az országok legjobbjait. A magyar válogatottban a legjobb férfi sportoló Ignáth Pál (1956-ban született), aki távolugrásban győzött (4,64 m), hármasugrásban harmadik lett (9,79 m).

A legjobb magyar női indulónak pedig Szirbucz Andrea (1972) bizonyult, aki távolugrásban másodikként végzett (4,88 m), hármasugrásban pedig győzött (11,01 m).

Volt zalai vonatkozású induló is, hiszen a korábbi N. Olajbányász versenyző, és válogatott atléta Simon Balla Andrea (Kalamár Andrea) távolugrásban 4. lett 4,32 méterrel, gerelyhajításban pedig a 6. helyen végzett 30,12 méterrel, és tagja volt a 4x100 m-es váltónak is, amely az első helyen végzett.

Kanizsáról indult még a korábbi Zalaszám-ZAC-atléta, Bodnár Gábor, aki a 100 m-en lett 5. helyezett 13,73 mp-cel.