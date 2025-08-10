augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

33°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalaegerszegen randevúztak

1 órája

Szenior atléták viadala: Ausztria nyerte a hat ország versenyét

Címkék#Zalaszám-ZAC#Városi Sportcentrumban#szenior#atlétika

Hat ország szenior korú atlétái randevúztak Zalaegerszegen. A szenior atléták összesített pontversenyét Ausztria nyerte meg a magyar csapat előtt.

Kerkai Attila
Szenior atléták viadala: Ausztria nyerte a hat ország versenyét

A hat ország szenior atléták viadalát Ausztria nyerte meg a magyar csapat előtt. A képen az az összetett verseny eredményhirdetése a csapatkapitányokkal a dobogón, balról Kámán Ferenc versenyigazgató.

Forrás: Zalaszám-ZAC

Alaposan befűtöttek szombaton Zalaegerszegen, a Városi Sportcentrumban található rekortán borítású pályán is, azonban a szenior atlétákat ez sem tántoríthatta el attól, hogy megmérkőzzenek egymással. Hat nemzet veterán atlétái randevúztak itt, vagyis Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Horvátország, Csehország és természetesen Magyarország sportolói. 

szenior atléták Zalaegerszeg
A szenior atléták találkozóján a magyar csapat legjobbjai, Ignáth Pál és Szirbucz Andrea. 
Fotó: Zalaszám-ZAC

Szenior atléták: második lett a magyar válogatott

A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a Zalaszám-ZAC vállalta magára a rendezői feladatokat, ahogy erről előzetesen már írtunk. A teljes versenyprogram közel háromszáz indulót mozgatott meg, szombaton az esti órákig tartott és végül Ausztria szerezte a legtöbb pontot, de nem sokkal maradt el tőle a magyar válogatott, amely nagy harcot vívott Csehországgal a 2-3. helyért. 

A végeredmény: 
1. Ausztria 499,5 pont
2. Magyarország 455 pont
3. Cseh Köztársaság 446,5 pont
4. Szlovénia 256,5 pont
5. Szlovákia 252,5 pont
6. Horvátország 189 pont

Külön díjazták az országok legjobbjait. A magyar válogatottban a legjobb férfi sportoló Ignáth Pál (1956-ban született), aki  távolugrásban győzött (4,64 m), hármasugrásban harmadik lett (9,79 m). 
A legjobb magyar női indulónak pedig Szirbucz Andrea (1972) bizonyult, aki  távolugrásban  másodikként végzett (4,88 m), hármasugrásban pedig győzött (11,01 m). 
Volt zalai vonatkozású induló is, hiszen a korábbi N. Olajbányász versenyző, és válogatott atléta Simon Balla Andrea (Kalamár Andrea) távolugrásban 4.  lett 4,32 méterrel, gerelyhajításban pedig a 6. helyen végzett  30,12 méterrel, és tagja volt  a 4x100 m-es váltónak is, amely az első helyen végzett. 

Kanizsáról indult még a korábbi Zalaszám-ZAC-atléta, Bodnár Gábor, aki a 100 m-en lett  5. helyezett 13,73 mp-cel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu