1 órája
Hat ország szenior atlétái Egerszegen – szombaton teljes a nagyüzem
A jó, igazi nyári idő és a nagy mezőny sem fog hiányozni szombaton az egerszegi Városi Sportcentrumban, ahol hat ország szenior atlétái mérik össze tudásukat.
Így volt ez hat esztendővel ezelőtt is, amikor ugyanígy hat nemzet válogatottjai gyűltek össze Zalaegerszegen. Akkor Ausztria nyert Csehország és Magyarország előtt, de legfőképp a találkozás, a mozgás és a versenyzés újbóli érzése volt a döntő mindenki számára.
A mostani viadalon is Csehország, Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia és természetesen Magyarország 35 évesnél idősebb atlétái randevúznak Zalaegerszegen, ahol szombaton 11 órakor lesz a megnyitó, majd ezt követően gyakorlatilag az esti, 19 órás zárásig folyamatosan zajlanak a futamok.
A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a Zalaszám-ZAC vállalta magára a rendezői feladatokat, méghozzá örömmel, hiszen ez a város számára is presztízst jelent.