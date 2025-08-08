augusztus 8., péntek

Hat év után újra Egerszegen

1 órája

Hat ország szenior atlétái Egerszegen – szombaton teljes a nagyüzem

Címkék#Magyarország#atlétikai#szenior#Zalaegerszeg#viadal

A jó, igazi nyári idő és a nagy mezőny sem fog hiányozni szombaton az egerszegi Városi Sportcentrumban, ahol hat ország szenior atlétái mérik össze tudásukat.

Kerkai Attila

Így volt ez hat esztendővel ezelőtt is, amikor ugyanígy hat nemzet válogatottjai gyűltek össze Zalaegerszegen. Akkor Ausztria nyert  Csehország és Magyarország előtt, de legfőképp a találkozás, a mozgás és a versenyzés újbóli érzése volt a döntő mindenki számára.  

szenior atléták Zalaegerszeg
Hat esztendővel ezelőtt is ugyanitt találkoztak a szenior atléták. Az akkori csapatokból minden bizonnyal lesznek olyanok, akik ismét rajthoz állnak.   
Fotó: ZH Archív

A mostani viadalon is Csehország, Horvátország, Ausztria, Szlovákia, Szlovénia és természetesen Magyarország 35 évesnél idősebb atlétái randevúznak Zalaegerszegen, ahol szombaton 11 órakor lesz a megnyitó, majd ezt követően gyakorlatilag az esti, 19 órás zárásig folyamatosan zajlanak a futamok. 
A Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése és a Zalaszám-ZAC vállalta magára a rendezői feladatokat, méghozzá örömmel, hiszen ez a város számára is presztízst jelent.  

 

