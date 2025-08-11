augusztus 11., hétfő

Nemzetközi viadal

45 perce

„Ez egy életmód is” – 310 szenior atléta versenyzett Zalaegerszegen

Hat év után újra Zalaegerszeg adott otthont a Hat Ország Szenior Válogatott Viadalának, amelynek középpontjában nemcsak a verseny, hanem a sportbarátság és a kitartás példája is állt. A Városi Sportcentrumban megrendezett eseményen Ausztria, Magyarország, Csehország, Szlovénia, Szlovákia és Horvátország csapatai mérték össze tudásukat 15 versenyszámban.

Jóna István
Fotó: Jóna István

A megnyitón Vigh László országgyűlési képviselő köszöntötte a résztvevőket, a versenyt pedig Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke nyitotta meg. A rendezvény célja a hagyományőrzés mellett az országok közötti sportbarátság ápolása volt.

szenior atléták
Szenior atléták versenyeztek Zalaegerszegen.    Fotó: Jóna István

Kámán Ferenc versenyigazgató szerint a viadal hangulatát leginkább a sportbaráti kapcsolatok és a résztvevők elhivatottsága teszi különlegessé. – Hat évvel ezelőtt már rendeztünk szenior válogatott gálát Zalaegerszegen, és kiváló visszajelzéseket kaptunk. Sok induló fiatalon válogatott volt, Európa-bajnokságokon, világversenyeken szerepelt, és ma is aktívan sportol. A környező országok közelsége is segíti a részvételt: a horvátok, szlovénok, osztrákok és szlovákok rendszeresen ellátogatnak hozzánk, ahogy mi is hozzájuk – mondta.

A versenyre 310 atlétát regisztráltak, ami a váltókkal együtt 550–600 rajthoz állást jelentett. A rendezvény a NEA és a Sportoló Nemzet program támogatásával, valamint az „Egészséges Zalaegerszegért” program részeként valósult meg, lebonyolításában 60 versenybíró és több önkéntes vett részt. – Példaképek lehetnek az itt élőknek a hasonló korú versenyzők, a fiatalok pedig ámulva figyelik technikájukat és kitartásukat – hangsúlyozta a versenyigazgató.

szenior atléták
Fotó: Jóna István

A nemzetközi mezőny legidősebb versenyzője a 90 éves szlovén Sluga Marko volt, aki magasugrásban 99 cm-t teljesített, míg a magyar csapat legidősebb tagja, a 88 éves Belházi János 24,66 méteres kalapácsvetést ért el.

Végeredmény:

1. Ausztria – 499,5 pont

2. Magyarország – 455 pont

3. Csehország – 446,5 pont

4. Szlovénia – 256,5 pont

5. Szlovákia – 252,5 pont

6. Horvátország – 189 pont

szenior atléták
Ezek a kupák vártak a szenior atléták közül alegjobbakra.    Fotó: Jóna István

Legjobb magyar eredmények:

Férfi: Ignáth Antal (1956) – távolugrás 1. hely (4,64 m), hármasugrás 3. hely (9,79 m)

Női: Szirbucz Andrea (1972) – távolugrás 2. hely (4,88 m), hármasugrás 1. hely (11,01 m), 4×100 m váltó 1. hely

Zalaegerszegi helyezések:

Simon Balla Andrea – távolugrás 4. hely (4,32 m), gerelyhajítás 6. hely (30,12 m), 4×100 m váltó 1. hely (53,38 mp)

Bodnár Gábor – 100 m 5. hely (13,73 mp)

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
