Sok volt a háromgólos hátrány a Hévíznek, otthon kapott ki a Zalaszentgróttól (galéria)

Hévíz–Zalaszentgrót 3-4 (1-4)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Hévíz: Mörk Má. - Tóth, Mörk Mi. (Beke), Kustán, Nagy D., Rózsás (Iberhart), Filó, Nagy R., Bontó, Reinprecht, Sabján (Pál). Edző: Páli Norbert.

Zalaszentgrót: Osbáth - Jóna, Szántó (Fülöp), Baráth, Doszpoth, Horváth S., Kovács, Soós (Kovács), Papp (Kovács-Braun), Horváth D., Varga. Edző: Bencze Péter.

A mérkőzés elején mindkét oldalon adódtak lehetőségek, amelyek után a vendégcsapat szerezte meg a vezetést. Ezt követően a hazaiaknak még sikerült egyenlíteniük, ám egy 15 perces zavar alatt a Zalaszentgrót 1–4-re elhúzott. Fordulás után a Hévíz jobb felfogásban lépett pályára, átvette a játék irányítását, és sikerült szépítenie az eredményen, azonban a második félidőben mutatott jó játék sajnos nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a hazai csapat döntetlenre mentse a mérkőzést.

Gólszerzők: Reinprecht, Nagy R., Bontó ill. Papp (3 - egyik tizenegyesből), Horváth D.

Jók: Bontó, Nagy R., Iberhart ill. az egész csapat.

ZTE FC II–Szepetnek 0–0 (0–0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Major Zs.

ZTE FC II: Tóth I. – Bodnár (Papp P.), Vincze, Rózsa, Gájer (Király), Vert, Nagy Á., Szindekovics, Wolf, Belső (Virág), Takács M. Edző: Gonzalo Escudero.

Szepetnek: Bocskai – Pápai, Kolman, Szabó B., Csavari (Üst), Dömötör (Kocsis), Kobra (Millei), Orsós (Koller), Pál, Bános, Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Kezdetekben a ZTE birtokolta többet a labdát, de nem találta a rést a szervezetten védekező vendégcsapaton, akik inkább a kontrákra rendezkedtek be, de azért egy szöglet utáni fejessel, amely a kapufa tetején landolt, jelezték jelenlétüket. A hazaiak két gólt is szereztek a félidő második felében, azonban az elsőt egy kezezés, a másodikat egy leshelyzet annulálta, így 0–0-al vonultak a felek a félidei pihenőre. A második játékrész első felében a pálya középső területén folyt a játék, amit egy hazai helyzet tört meg, a vendégtérfélén szerzett labda után kétszer is a Szepetnek kapusának kellett védenie. Pár perccel később aztán a túloldali kolléga is bemutatott egy bravúrt. A 85. perc környékén majdnem sikerült a hazai együttesnek megszereznie a vezetést, azonban a vendégkapus ismét a helyén volt, és bravúrral védeni tudta a hazai ziccert. A mérkőzés utolsó pillanataiban még próbálkozott a ZTE a győzelem megszerzésére, és egy 20 méteres lövés ígéretesnek is tűnt, de a vendégkapus ismét hárítani tudott. Küzdelmes mérkőzésen született meg a 0–0-s végeredmény.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.