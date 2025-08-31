1 órája
Sok volt a háromgólos hátrány a Hévíznek, otthon kapott ki a Zalaszentgróttól (galéria)
A hét végén a 2. fordulóval folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának küzdelmei. A Kiskanizsa pontot mentett a Csesztreg ellen, nem bírt egymással a ZTE FC II és a Szepetnek.
Cserép László (fehérben) is gólt szerzett az ATE színeiben a Zalakomár ellen
Fotó: Szekeres Péter
Magnetic Andráshida TE–Zalakomár-Zalakaros 3–2 (2–1)
Zalaegerszeg-Andráshida, 100 néző. Jv.: Baranyai R.
Andráshida TE: Czirjék – Cséber, Baksa B. (Rohonczy), Baksa M. (Péhl), Szemes, Benczik, Cserép, Kaprinai (Karvalics), Kotsis (Mecséri), Anti (Szabó B.), Németh K. (Molnár Zs.). Edző: Szabó II Zsolt.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth-Pajor – Sipőcz (Neubauer), Nagy G., Takács, Szőke, Vass (Horváth L.), Horváth J., Tinó (Madarász Z.), Mutter, Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.
A mérkőzés első 35 perce hazai mezőnyfölényben telt, az ATE gyorsan kétgólos előnyre tett szert. A 14. percben Anti Benedek lépett ki jól a vendégvédők között és a kimozduló kapus mellett a hosszú sarokba lőtt. A 20. percben Cserép László egy cselsorozat végén 12 méterről, középről a kapu bal oldalába passzolta a labdát, növelve ezzel a hazai előnyt. A félidő hajrájában Horváth János csapott le egy eladott labdára, amelyet Czirjék Zoltán kapujába lőtt, nyílttá téve a mérkőzést. Szünet után kiegyenlítettebb lett a játék, a Zalakomár bátrabban focizott, de kapura nem volt veszélyes. Aztán a 80. percben egy komári támadás végén az ATE védője egy rossz ütemű becsúszást követően buktatta a vendégek játékosát, a megítélt büntetőt Horváth János magabiztosan a léc alá bombázta. Az egyenlítő gól után a hazaiak nagy erőket mozgósítottak a győztes gól megszerzése érdekében, amelyet a 91. petcben egy szép akció végén Karvalics Barnabásnak sikerült megszereznie kihagyhatatlan helyzetből. Összességében a hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott a fegyelmezett vendégcsapat ellen.
Gólszerzők: Anti, Cserép, Karvalics, ill. Horváth J. (2, egyet 11-esből).
Jók: Cserép, Anti, Szemes, Németh K., ill. Horváth J.
MAGNETIC ANDRÁSHIDA TE – Zalakomár ESE-Zalakaros
Technoroll Teskánd–Swisspor Lenti TE 4–1 (4–0)
Teskánd, 100 néző. Jv.: Hegedüs M.
Teskánd: Szalay (Wolf) – Gyarmati, Boronyák T. (Orbán), Jándli, Fábián (Kovács M.), Horváth A. (Takács R.), Kónya (Németh D.), Major, Bedő, Csik, Szabó B. (Bakos). Edző: Szente Gábor.
Lenti TE: Káli – Balogh B., Grózner, Gortka, Völgyi (Boronyák F.), Takács G., Fentős, Pál, Végi (Kondákor), Kiss K., Iványi. Játékos-edző: Völgyi Márk.
A hazai csapat az első félidőben teljesen uralta a játékot, az ellenfél a félpályát is alig lépte át. A labdabirtoklás 90-10 százalék volt a Teskánd javára. Rengeteg szép támadást vezetett a hazai csapat, amiből szerzett is négy gólt az első félidőben. Szünet után a Teskánd a vezetés tudatában visszavett a lendületből, de így is megérdemelt győzelmet aratott.
Gólszerzők: Jándli, Kónya, Major, Gortka (öngól), ill. Völgyi.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiskanizsai Sáskák–Csesztreg 1–1 (1–1)
Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Farsang B.
Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Dobos, Kotnyek, Pál, Dolmányos, Petánovics, Kiss J. (Dobri), Ágoston (Baglady), Ötvös, Bilák. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Péter, Németh G., Németh D., Csiszár (Kovács E.), Nagy N., Kiss Bá. (Mentes), Biharvári, Elek, Ritlop. Edző: Tamás Tamás.
A mérkőzés elejétől a Csesztreg kezdeményezett, mezőnyfölényben játszott és a 20. percben meg is szerezte a vezetést. A hazaiak a bekapott góltól nem roppantak össze, negyed óra múlva sikerült is egyenlíteniük. A második félidő mezőnyjátékkal telt el, a kapuk ritkán kerültek veszélybe. A döntetlen igazságosnak mondható.
Gólszerzők: Kotnyek, ill. Csiszár.
Jók: az egész csapat, ill. Nagy N., Biharvári, Péter, Póczak.
Kiállítva: Dobos (87., Kiskanizsa).
Clean Medic Zalalövő–Tarr Andráshida SC 0–4 (0–1)
Zalalövő, 70 néző. Jv.: Tóth A.
Zalalövő: Kovács D. – Gyenese, Őr, Agg, Horváth T. (Berkovics), Bekes, Radics, Tóth B., Csonka, Németh R., Mesics. Edző: Ostrom János.
Andráshida SC: Paksy – Bakos (Kiss L.), Ebedli, Gájer, Czene (Fábián), Pataky, Kasza, Kiss D., Ferenczi, Földvári, Péter (Sipos). Játékos-edző: László Dávid.
Élénk iramban kezdődött a mérkőzés, a vendégek voltak aktívabbak, de befejezéseik ekkor még pontatlanul sikerültek. A félidő végén aztán a lest reklamáló és leálló hazai védelem asszisztálása mellett Péter Péter talált a hálóba. A szünet után az egyenlítésért támadó ZTK ellen az ASC rövid időn belül háromszor is kontrából volt eredményes. A látogatók győzelme teljesen megérdemelt a rendkívül gyenge teljesítményt nyújtó hazaiak ellen.
Gólszerzők: Ebedli (2), Péter, Gájer.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Hévíz–Zalaszentgrót 3-4 (1-4)
Hévíz, 150 néző. Jv.: Kondákor M.
Hévíz: Mörk Má. - Tóth, Mörk Mi. (Beke), Kustán, Nagy D., Rózsás (Iberhart), Filó, Nagy R., Bontó, Reinprecht, Sabján (Pál). Edző: Páli Norbert.
Zalaszentgrót: Osbáth - Jóna, Szántó (Fülöp), Baráth, Doszpoth, Horváth S., Kovács, Soós (Kovács), Papp (Kovács-Braun), Horváth D., Varga. Edző: Bencze Péter.
A mérkőzés elején mindkét oldalon adódtak lehetőségek, amelyek után a vendégcsapat szerezte meg a vezetést. Ezt követően a hazaiaknak még sikerült egyenlíteniük, ám egy 15 perces zavar alatt a Zalaszentgrót 1–4-re elhúzott. Fordulás után a Hévíz jobb felfogásban lépett pályára, átvette a játék irányítását, és sikerült szépítenie az eredményen, azonban a második félidőben mutatott jó játék sajnos nem bizonyult elegendőnek ahhoz, hogy a hazai csapat döntetlenre mentse a mérkőzést.
Gólszerzők: Reinprecht, Nagy R., Bontó ill. Papp (3 - egyik tizenegyesből), Horváth D.
Jók: Bontó, Nagy R., Iberhart ill. az egész csapat.
ZTE FC II–Szepetnek 0–0 (0–0)
Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Major Zs.
ZTE FC II: Tóth I. – Bodnár (Papp P.), Vincze, Rózsa, Gájer (Király), Vert, Nagy Á., Szindekovics, Wolf, Belső (Virág), Takács M. Edző: Gonzalo Escudero.
Szepetnek: Bocskai – Pápai, Kolman, Szabó B., Csavari (Üst), Dömötör (Kocsis), Kobra (Millei), Orsós (Koller), Pál, Bános, Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Kezdetekben a ZTE birtokolta többet a labdát, de nem találta a rést a szervezetten védekező vendégcsapaton, akik inkább a kontrákra rendezkedtek be, de azért egy szöglet utáni fejessel, amely a kapufa tetején landolt, jelezték jelenlétüket. A hazaiak két gólt is szereztek a félidő második felében, azonban az elsőt egy kezezés, a másodikat egy leshelyzet annulálta, így 0–0-al vonultak a felek a félidei pihenőre. A második játékrész első felében a pálya középső területén folyt a játék, amit egy hazai helyzet tört meg, a vendégtérfélén szerzett labda után kétszer is a Szepetnek kapusának kellett védenie. Pár perccel később aztán a túloldali kolléga is bemutatott egy bravúrt. A 85. perc környékén majdnem sikerült a hazai együttesnek megszereznie a vezetést, azonban a vendégkapus ismét a helyén volt, és bravúrral védeni tudta a hazai ziccert. A mérkőzés utolsó pillanataiban még próbálkozott a ZTE a győzelem megszerzésére, és egy 20 méteres lövés ígéretesnek is tűnt, de a vendégkapus ismét hárítani tudott. Küzdelmes mérkőzésen született meg a 0–0-s végeredmény.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Semjénháza–Znet-Telekom Becsehely 2–2 (1–1)
Semjénháza, 200 néző. Jv.: Lakics P.
Semjénháza: Németh M. – Kretz, Novák (Earles Matthew), Horváth P., Pál (Takács S.), Bagó Bá., Kapuvári, Bagó Be., Ribarics (Hompó), Ódor, Losonczy. Edző: Markek István.
Becsehely: Salamon – Májer, Horváth M. (Szakony), Horváth G., Török, Bódi (Berta), Balassa, Szőke, Kovács Gy., Matyók, Nemes (Bölcz). Játékos-edző: Kovács György.
Küzdelmes, férfias mérkőzésen a vendégcsapat kettő nagyon szép gólt rúgott, ahol a hazai csapat futott az eredmény után. Amikor megfogyatkozott a vendégcsapat, a hazaiak beszorították a Becsehelyt, akik foggal-körömmel védekeztek, miközben a Semjénháza együttese a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyta. A vendégekre nézve hízelgő az eredmény.
Gólszerzők: Novák, Horváth P., ill. Matyók, Kovács Gy.
Jók: Horváth P., ill. az egész csapat.
Kiállítva: Szőke (36., Becsehely).