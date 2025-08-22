augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

23°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jövő csütörtökig játszanak

1 órája

Az első két kiemeltnek egyelőre nem jött ki a lépés - meglepetésekkel indult 44. Keszthely Open sakkverseny

Címkék#Spartacus SK#sakkverseny#önkormányzat#Szalai István

Csütörtökön kezdetét vette a 44. Keszthely Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny – XVI. Hévízi László Emlékverseny, amelyre az idén 65 sakkozó nevezett. A kilencfordulós, svájci rendszerű sakkverseny jövő csütörtökig tart.

Kerkai Attila

A megnyitón Szakály László, a Keszthelyi Spartacus SK elnöke köszöntötte a megjelenteket, és külön megköszönte a támogatóknak, hogy az idén is megrendezhetik versenyüket. Természetesen kitért ő is a viadal megálmodója, Szalai István személyére, akinek a halála után is folytatják a verseny szervezését. Horváth Balázs, Keszthely város önkormányzatának képviselője is köszöntötte a résztvevőket, valamint sok sikert és kellemes időtöltést kívánt a sakkverseny résztvevőinek a Balaton-parti városban.

sakkverseny Keszthely
A keszthelyi sakkverseny megnyitójának egy pillanata. 
Fotó: MESZAROS_ANNAROZSA


 

A sakkverseny első két fordulója után 

A 44. Keszthely Open augusztus 28-ig tart a VSZK-ban. Az erősorrend alapján két német sakkozó áll az élen, a mezőnyben osztrák és francia sportolók is megtalálhatók. A hagyományos vetélkedés továbbra is remek felkészülést jelent a közelgő csapatbajnokságokra. Gyorsan meg is rendeztek két fordulót,  és az első kiemelt német Christian Beyer máris pontot vesztett, hiszen kikapott Berecz Kristóftól, a második helyen rangsorolt ugyancsak német Harald Keilhack pedig remizett Tóth Nikolettával. Két forduló után Böröcz Lőrinc vezet Kosztolánczi Gyula és Berecz Kristóf előtt. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu