Az első két kiemeltnek egyelőre nem jött ki a lépés - meglepetésekkel indult 44. Keszthely Open sakkverseny

A megnyitón Szakály László, a Keszthelyi Spartacus SK elnöke köszöntötte a megjelenteket, és külön megköszönte a támogatóknak, hogy az idén is megrendezhetik versenyüket. Természetesen kitért ő is a viadal megálmodója, Szalai István személyére, akinek a halála után is folytatják a verseny szervezését. Horváth Balázs, Keszthely város önkormányzatának képviselője is köszöntötte a résztvevőket, valamint sok sikert és kellemes időtöltést kívánt a sakkverseny résztvevőinek a Balaton-parti városban.

A keszthelyi sakkverseny megnyitójának egy pillanata.

Fotó: MESZAROS_ANNAROZSA





A sakkverseny első két fordulója után

A 44. Keszthely Open augusztus 28-ig tart a VSZK-ban. Az erősorrend alapján két német sakkozó áll az élen, a mezőnyben osztrák és francia sportolók is megtalálhatók. A hagyományos vetélkedés továbbra is remek felkészülést jelent a közelgő csapatbajnokságokra. Gyorsan meg is rendeztek két fordulót, és az első kiemelt német Christian Beyer máris pontot vesztett, hiszen kikapott Berecz Kristóftól, a második helyen rangsorolt ugyancsak német Harald Keilhack pedig remizett Tóth Nikolettával. Két forduló után Böröcz Lőrinc vezet Kosztolánczi Gyula és Berecz Kristóf előtt.