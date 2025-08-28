"Jó lenne, ha mindenki úgy gondolkodna, mint a sakkban" – német siker született

A 44. Keszthely Open Szalai István-dr. Hévízi László Emlékverseny egy hete, múlt csütörtökön kezdődött, így a hagyományoknak megfelelően egy héttel később zárult, hiszen közben tartottak dupla fordulókat is. A sakkverseny kilenc fordulós svájci rendszerben zajlott, a FIDE szabályai szerint.

A csütörtöki viadal legjobbjai és a díjátadók. Elöl a keszthelyi sakkverseny dobogósai, kupával a kezében Harald Keilhack, mellette sötét felsőben Böröcz Lőrinc, a másik oldalán a harmadik helyezett Forgács József.

Fotó: a szerző

A sakkverseny végig izgalmas volt

Az első napokban akadtak meglepetések, de aztán kezdett szépen kirajzolódni az élmezőny. Az első helyen kiemelt német Christian Beyer viszont leszakadt, a második legjobb mutatóval érkező, szintén német Harald Keilhack ellenben ott maradt a legjobbak között. A magyarok közül Böröcz Lőrinc, Forgács József, Joó Gábor és Bíró László tartotta leginkább a lépést vele, aztán a 8. fordulóban Forgács és Böröcz remizett, Keilhack nyert és Joó is. A csütörtöki, utolsó fordulót fél pont előnnyel várta Harald Keilhack, mögötte Joó Gábor, Böröcz Lőrinc és Forgács állt 6-6 ponttal. Keihack legyőzte az utolsó fordulóban ellenfelét, Forgács és Joó egymással meccselt, és Forgács nyert. Viszont ez sem lett elég neki a második helyhez, ugyanis Böröcz is nyert, aki másodikként zárt.

Harald Keilhack a győztes

Német siker született, és rég volt a viadal történetében, hogy külföldi sakkozó nyerjen Keszthelyen. A 44. Keszthely Open nemzetközi sakkverseny csütörtöki díjkiosztóján, ami a viadal helyszínéül szolgáló VSZK-ban zajlott a K. Spartacus rendezésében, dr. Tóth Gergely polgármester zárta a küzdelmeket.

– Többet ésszel, mint erővel és jó lenne, ha mindenki úgy gondolkodna, mint a sakkban – mondta a polgármester. – Előrelépés lenne mindez az élet minden területén, hiszen csak olyan lépések történnének, amelyek átgondoltak és a lehető legjobb megoldást biztosítanák. Örülünk, hogy vendégül láthattuk a hazai és a külföldi versenyzőket.

Szalai István sírjánál is megemlékeztek

A viadal résztvevői és szervezői a verseny közben kilátogattak a három évvel ezelőtt távozott, Szalai István sírhelyéhez, aki a Balaton-parti viadalnak a megálmodója volt és haláláig a szervezőmotorja is.