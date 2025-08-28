20 perce
"Jó lenne, ha mindenki úgy gondolkodna, mint a sakkban" – német siker született
Csütörtökön ért véget a keszthelyi nemzetközi sakkverseny, amelyet az idén már a 44. alkalommal rendeztek meg. A Balaton-parti város visszatérő eseményén végül német siker született, így a nemzetközi sakkverseny idei trófeája külföldre került.
A 44. Keszthely Open Szalai István-dr. Hévízi László Emlékverseny egy hete, múlt csütörtökön kezdődött, így a hagyományoknak megfelelően egy héttel később zárult, hiszen közben tartottak dupla fordulókat is. A sakkverseny kilenc fordulós svájci rendszerben zajlott, a FIDE szabályai szerint.
A sakkverseny végig izgalmas volt
Az első napokban akadtak meglepetések, de aztán kezdett szépen kirajzolódni az élmezőny. Az első helyen kiemelt német Christian Beyer viszont leszakadt, a második legjobb mutatóval érkező, szintén német Harald Keilhack ellenben ott maradt a legjobbak között. A magyarok közül Böröcz Lőrinc, Forgács József, Joó Gábor és Bíró László tartotta leginkább a lépést vele, aztán a 8. fordulóban Forgács és Böröcz remizett, Keilhack nyert és Joó is. A csütörtöki, utolsó fordulót fél pont előnnyel várta Harald Keilhack, mögötte Joó Gábor, Böröcz Lőrinc és Forgács állt 6-6 ponttal. Keihack legyőzte az utolsó fordulóban ellenfelét, Forgács és Joó egymással meccselt, és Forgács nyert. Viszont ez sem lett elég neki a második helyhez, ugyanis Böröcz is nyert, aki másodikként zárt.
Harald Keilhack a győztes
Német siker született, és rég volt a viadal történetében, hogy külföldi sakkozó nyerjen Keszthelyen. A 44. Keszthely Open nemzetközi sakkverseny csütörtöki díjkiosztóján, ami a viadal helyszínéül szolgáló VSZK-ban zajlott a K. Spartacus rendezésében, dr. Tóth Gergely polgármester zárta a küzdelmeket.
– Többet ésszel, mint erővel és jó lenne, ha mindenki úgy gondolkodna, mint a sakkban – mondta a polgármester. – Előrelépés lenne mindez az élet minden területén, hiszen csak olyan lépések történnének, amelyek átgondoltak és a lehető legjobb megoldást biztosítanák. Örülünk, hogy vendégül láthattuk a hazai és a külföldi versenyzőket.
Szalai István sírjánál is megemlékeztek
A viadal résztvevői és szervezői a verseny közben kilátogattak a három évvel ezelőtt távozott, Szalai István sírhelyéhez, aki a Balaton-parti viadalnak a megálmodója volt és haláláig a szervezőmotorja is.
A 44. Keszthely Open nemzetközi sakkverseny végeredménye: 1. Harald Keilhack (német) 7.5 pont, 2. Böröcz Lőrinc 7, 3. Forgács József 7, 4. Kosztolánczi Gyula 6.6, 5. Joó Gábor 6, 6. Christian Beyer (német) 8, 7.. Bardics Márkó 6, 8. Bíró László 5,5.