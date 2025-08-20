augusztus 20., szerda

A második vonalban indulnak

35 perce

A Nagykapornak KSE a fejlődés érdekében vált osztályt

Címkék#labdarúgás - Megyei III. osztály#bajnok#Erdős János#Nagykapornak KSE

A Nagykapornak csapata osztályt vált, így a Zala vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban kezdi meg az új szezont. Az egyesületet 22 éve irányító Erdős János elnök elmondta, azt szeretnék, ha játékosaik fejlődnének és a Nagykapornak KSE ennek érdekében azt látta jónak, ha feljut.

Kerkai Attila

Természetesen ehhez az  kellett első lépésként, hogy a Zala vármegyei bajnokság III. osztály Keleti csoportját megnyerjék. A Nagykapornak KSE az előző bajnokságban is vállalta volna a feljutást, de akkor az utolsó fordulókban  hibázott és negyedikként zárt. A 2024-2025. évi sorozatban viszont nem akartak semmit sem a véletlenre bízni. 

Nagykapornak KSE III. osztály bajnok
A nagykapornak KSE bajnokcsapata, amely a vármegyei IIII. osztály Keleti csoportjában végzett az élen. Az álló sor közepén Erdős János elnök,  és gyakorlatilag ugyanez a csapat várja most a II. osztály nyitányát is. 
Forrás: Nagykapornak KSE

Már 22 éve a Nagykapornak KSE élén

Erdős János 22 éve látja el az elnöki teendőket a Nagykapornak KSE-nél, emellett tavalyig az edzői feladatokat is ő látta el. A legutóbbi szezonban viszont a csapatot már a Kiss Attila, Hegyi László és Liska István alkotta edzői trió készítette fel, és a következő szezonban is ők látják el ugyanezt a szerepkört. 

- A bajnokság úgy alakult, hogy jól kezdtünk, a téli szünetben látszott, ha nem hibázunk, akkor megnyerhetjük a Keleti csoportot - elevenítette fel útjukat a II. osztály felé Erdős János. - A tavaszt tehát úgy kezdtük, hogy igenis bajnokok akarunk lenni, ami sikerült. A magasabb osztályt azért vállaljuk, mert a játékosok is szerettek volna egy jobb mezőnyben edződni és fejlődni. A csapatban van két-három úgymond idősebb futballista, de a csapat zöme 19-25 év közötti játékos. A keret gyakorlatilag a bajnoki címet követően is együtt maradt, egy új igazolásunk van és egy újrakezdőnk. Ahogy mondani szokták, a legjobb erősítés mindig az, ha együtt marad a csapat, mi is ebben bízunk. 

A középmezőnyt célozzák meg a II. osztályban

A Nagykapornak együttesének nem lesznek gondjai az utánpótlás csapat (U21) indításával, az elnök szerint szinte már bő is a keret, nemhogy kevesen lennének. Ám az, hogy mi vár rájuk, ebben sem kell, hogy meglepetés érje őket. 

- Szerintem megbirkózunk a feladattal, de persze kell még javítani az edzéseken és a meccsek mutatott hozzáálláson. Mi úgy számolunk, hogy ha jól indítjuk a sorozatot, akkor ott tudunk ragadni a középmezőnyben. Az egyesület hátterének biztosítása az én feladatom, ami ez adott. A nagykapornaki és a misefai önkormányzat a két fő támogatónk és persze a tao-támogatással is élni tudunk.   

 

