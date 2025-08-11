A kanizsai sportvezető a 21 milliós Csengtuban segíti a magyar csapatot

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34, úgynevezett nem olimpiai sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába. Nádasi Tamás is a magyar küldöttség tagja.

Nádasi Tamás (jobbról) és dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke a Csengtuba tartó repülőgép fedélzetén.

Nádasi Tamás, a "kínai szakértő"

Nádasi Tamás ismert nagykanizsai sportvezető és gazdasági, közéleti szereplő Zalában. A hazai rekordbajnok Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnöke, a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi tagja, ami gazdasági tevékenysége során komoly kínai kapcsolatokat szerzett. Éppen ezért a magyar küldöttségben mint "kínai szakértő" vesz részt Csengtuban a The World Games multisport eseményen.

Szerdáig tartózkodik Csengtuban

A sportvezető lapunknak még a kiutazás előtt elmondta, nagy megtiszteltetés ez számára, hogy számítanak a tapasztalatára, és igyekszik is mindenben segíteni a magyar küldöttség munkáját. A helyszínről pedig már azt "jelentette", hogy hatalmas rendezvényt szerveztek a kínaiak grandiózus megnyitóval. A nagy távolságok és a forró csapadékos időjárás kissé megnehezíti a városban való mozgást, de hát egy 21 milliós (!) városról van szó, amelyben más léptékek uralkodnak, mint nálunk Európában.

Nádasi Tamás szerdáig tartózkodik a kínai városban.