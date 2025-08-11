augusztus 11., hétfő

Világjátékok Kínában

56 perce

A kanizsai sportvezető a 21 milliós Csengtuban segíti a magyar csapatot

Címkék#Nemzeti Versenysport Szövetség#The World Games#Világjátékok#Nádasi Tamás#csengtu

Már javában zajlanak a kínai metropoliszban, Csengtuban a 12. Világjátékok eseményei. A vasárnapig tartó sportesemény magyar delegációjában helyet kapott a nagykanizsai Nádasi Tamás, aki a Kínában szerzett tapasztalataival segíti a magyar küldöttséget.

Kerkai Attila
A kanizsai sportvezető a 21 milliós Csengtuban segíti a magyar csapatot

Nádasi Tamás Csengtuban, a 12. Világjátékok helyszínen. A magyar küldöttség munkáját segíti a kanizsai sportvezető.

Forrás: Nádasi Tamás

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34, úgynevezett nem olimpiai  sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába. Nádasi Tamás is a magyar küldöttség tagja.  

Nádasi Tamás Csengtu Világjátékok
Nádasi Tamás  (jobbról) és dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke a Csengtuba tartó repülőgép fedélzetén. 

Nádasi Tamás, a "kínai szakértő"

Nádasi Tamás ismert nagykanizsai sportvezető és gazdasági, közéleti  szereplő  Zalában. A hazai rekordbajnok Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnöke, a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi tagja, ami gazdasági tevékenysége során komoly kínai kapcsolatokat szerzett. Éppen ezért a magyar küldöttségben mint "kínai szakértő" vesz részt Csengtuban a The World Games multisport eseményen.

Szerdáig tartózkodik Csengtuban

A sportvezető lapunknak még a kiutazás előtt elmondta, nagy megtiszteltetés ez számára, hogy számítanak a tapasztalatára, és igyekszik is mindenben segíteni a magyar küldöttség munkáját. A helyszínről pedig már azt "jelentette", hogy  hatalmas rendezvényt szerveztek a kínaiak grandiózus megnyitóval. A nagy távolságok és a forró csapadékos időjárás kissé megnehezíti a városban való mozgást, de hát egy 21 milliós (!) városról van szó, amelyben más léptékek uralkodnak, mint nálunk Európában. 

Nádasi Tamás szerdáig tartózkodik a kínai városban. 

 

 

