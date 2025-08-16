43 perce
Ez volt Nádasi Tamás 28. kínai útja, viszont az első sportos utazása
Vasárnapig tartanak még a kínai Csengtuban a 12. Világjátékok versenyei, azonban van, aki már meg is fordult Szecsuán tartomány központjából. A nagykanizsai Nádasi Tamás a magyar küldöttség tagjaként töltött el nyolc napot Csengtuban, segítve a delegációt, szerdán viszont már hazaérkezett. Ez volt a 28. kínai útja...
Nádasi Tamás Törőcsik Zsófiával, aki szenzációs világcsúcsot úszott egy levegővétellel víz alatt Csengtu repülőterén hazafelé.
A 21 milliós Csengtuban remek eredményeket érnek el a magyar sportolók, cikkünk megírásakor tíz arany-, nyolc ezüst- és öt bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén a magyar küldöttség. A nagykanizsai Nádasi Tamás öt magyar aranyérem szemtanúja lehetett, ameddig kint tartózkodott Csengtuban, hazaérkezve pedig frissiben szinte egy helyszíni beszámolóval érkezhetett.
Nádasi Tamás "hazajár" már Kínába
Mint pár napja már megírtuk, a kanizsai sportvezető, a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnöke, a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi tagja, a magyar csapat "kínai szakértője" volt jelen a versenyeken, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-kínai tagozatának a vezetője már tizenöt esztendeje. Ez volt a 28. útja Kínába, viszont az első, amikor egy sportesemény kapcsán utazott az ázsiai országba.
- Az üzleti világban szerzett tapasztalataim révén kértek fel, hogy segítsem a magyar delegációt - említette hazaérkezését követően Nádasi Tamás. - A kint lévő sportolók és sportvezetők, edzők közül többen jártak már korábban Kínában, nekem az volt a feladatom, hogy mindenben segítsem őket. Részt vettem a sportolók felkészítésében, a regisztrációkban, az eseményekre bejutásban, a bankkártyák használatában, hogyan érdemes fizetni, milyen öltözködési protokollt kell követni bizonyos helyzetekben, és persze az eseményeken szurkoltam a csapatnak. Szerencsére tudtam hasznosítani a tapasztalataimat, úgyhogy ennek is örülök. És annak is, hogy eljutottam a Világjátékokra, ami egy igazi világesemény.
Hatalmas esemény, vetekszik egy olimpiával
Valóban az. A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken, összesen pedig 34, úgynevezett nem olimpiai sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek. Mint egy igazi olimpia, és majdnem olyan léptékű is, s ahogy Nádasi Tamás említette, két olimpiai falu állt a rendelkezésükre, melyekben 15-20 ezer ember él. Ezek a létesítmények ráadásul nem csak sportesemények kapcsán használatosak, hanem különböző, több ezres vendégsereget fogadó konferenciák alkalmával is. Most viszont a sporté volt a főszerep.
Szenzációs magyar szereplés
- A Világjátékokon az olimpia műsorán nem szereplő sportágak szerepelnek, melyek viszont a világban is népszerűek, de más prioritást kap az olimpiai műsor összeállítása - folytatta beszámolóját Nádasi Tamás. - Maga Csengtu is meglepetéssel szolgált, hiszen korábban jártam már ott, de azóta is hatalmasat fejlődött a város, ami jelenleg 21 milliós lélekszámú. Egyedül ez okozott, ha nem is problémát, de mindenképpen megoldandó feladatot. A nagy távolságok miatt ugyanis volt, hogy egy-egy versenyhelyszínre egy nap alatt száz kilométert is kellett utazni. Viszont nagyon érdekes volt számomra, ráadásul ötször énekelhettem el a helyszínen a magyar himnuszt küzdősportolóink és uszonyosúszóink versenyeit követően. Nagyszerű magyar sportolóknak szurkolhattam, szenzációsan szerepeltek, szívvel, lélekkel küzdöttek, méltó módon képviselték hazánkat, és a magyar sportot.
Világjátékok Magyarországon - miért ne?
A magyar olimpiai álom továbbra is él, hogy hazánk valamikor ötkarikás rendező lehessen, talán a Világjátékok megrendezése lehetne ennek az "előszobája". Ugyanúgy négyévente rendezik meg, mint az olimpiát, de elcsúsztatva annak az időpontjától. Korábban volt már házigazda például Wroclaw, vagy utoljára a amerikai Birmingham, a következőt pedig Karlsruhe rendezi majd.
- Valóban megpróbálhatnánk megrendezni a Világjátékokat. Csengtuban a sportdiplomáciánk tovább erősödött, rendeztünk már más nagy világeseményeket, említhetném a sakkolimpiát is, ami tavaly szeptemberben zajlott Budapesten. Szerintem érdemes lenne egyszer a világjátékokat is megpályázni, hiszen Magyarország meg tudna birkózni ezzel a nem kis feladattal is.
