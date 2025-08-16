Ez volt Nádasi Tamás 28. kínai útja, viszont az első sportos utazása

A 21 milliós Csengtuban remek eredményeket érnek el a magyar sportolók, cikkünk megírásakor tíz arany-, nyolc ezüst- és öt bronzéremmel áll a nem olimpiai sportágak legnagyobb seregszemléjén a magyar küldöttség. A nagykanizsai Nádasi Tamás öt magyar aranyérem szemtanúja lehetett, ameddig kint tartózkodott Csengtuban, hazaérkezve pedig frissiben szinte egy helyszíni beszámolóval érkezhetett.

Nádasi Tamás (Balról) Mészáros Jánossal, az NVESZ elnökével és Király Józseffel, az NVESZ FB elnökével.

Forrás: Nádasi Tamás

Nádasi Tamás "hazajár" már Kínába

Mint pár napja már megírtuk, a kanizsai sportvezető, a Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai Sakk Klub elnöke, a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnökségi tagja, a magyar csapat "kínai szakértője" volt jelen a versenyeken, hiszen a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-kínai tagozatának a vezetője már tizenöt esztendeje. Ez volt a 28. útja Kínába, viszont az első, amikor egy sportesemény kapcsán utazott az ázsiai országba.

- Az üzleti világban szerzett tapasztalataim révén kértek fel, hogy segítsem a magyar delegációt - említette hazaérkezését követően Nádasi Tamás. - A kint lévő sportolók és sportvezetők, edzők közül többen jártak már korábban Kínában, nekem az volt a feladatom, hogy mindenben segítsem őket. Részt vettem a sportolók felkészítésében, a regisztrációkban, az eseményekre bejutásban, a bankkártyák használatában, hogyan érdemes fizetni, milyen öltözködési protokollt kell követni bizonyos helyzetekben, és persze az eseményeken szurkoltam a csapatnak. Szerencsére tudtam hasznosítani a tapasztalataimat, úgyhogy ennek is örülök. És annak is, hogy eljutottam a Világjátékokra, ami egy igazi világesemény.

Hatalmas esemény, vetekszik egy olimpiával

Valóban az. A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken, összesen pedig 34, úgynevezett nem olimpiai sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek. Mint egy igazi olimpia, és majdnem olyan léptékű is, s ahogy Nádasi Tamás említette, két olimpiai falu állt a rendelkezésükre, melyekben 15-20 ezer ember él. Ezek a létesítmények ráadásul nem csak sportesemények kapcsán használatosak, hanem különböző, több ezres vendégsereget fogadó konferenciák alkalmával is. Most viszont a sporté volt a főszerep.