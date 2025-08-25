augusztus 25., hétfő

Sármelléken is megfordult a MotoGP mezőnyének nagy része

Címkék#légikikötő#Franco Morbidelli#Hévíz Balaton Airpor#MotoGP#Balatonfőkajár

A Zalavár és Sármellék települése között található Hévíz Balaton Airport nemzetközi repülőtér nem sokkal a magyar MotoGP lezárultát követően a múlt hét közepét követően ismét benépesült, hiszen Balatonfőkajárról számos motorversenyző és a különböző csapatok "stábtagjai" is a zalai objektum felé vették az irányt.

Kühne László
Sármelléken is megfordult a MotoGP mezőnyének nagy része

Képünkön a Ducatin motorozó, a vasárnapi MotoGP főfutam hatodik helyén zárt Franco Morbidelli érkezik a terminál épületéhez.

Fotó: Kühne László

A fél MotoGP-mezőny - és a Ducati -  is tőlünk repült el. Vagyis Zalából, Sármellékről, ugyanis a hét végén a Balatonfőkajáron rendezett MotoGP mezőnyének - versenyzők, stábok, technikai személyzet - része a zalai légikikötőt használta a Magyar Nagydíjra érkezéskor és távozáskor is.  

MotoGP Sármellék
A balatonfőkajári MotoGP Magyar Nagydíjon szereplők várnak a sármelléki reptéren a becsekkolásra.  
Fotó: Kühne László


A MotoGP mezőnye is megérkezett Sármellékre

Francesco Bagnaiától Franco Morbidellig tartott azon gyorsasági motoros versenyzők sora, akik vasárnap késő délutántól érkeztek az utasfelvételre, hogy az előttük lévő bő másfél hétben már a Katalán Nagydíjra készülhessenek. A zalai repülőtér az utóbbi években sem volt "olaszos" sportvonal híján, hiszen 2022-ben a Giro d'Italia háromhetesének kerékpáros mezőnye innen "startolt át" a magyar szakaszokat követően Olaszországba, de az AC Milan labdarúgó együttese is érkezett már ide és repült el innen a 2022-es zalaegerszegi vendégjátékát követően.


 

 

