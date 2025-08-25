Sármelléken is megfordult a MotoGP mezőnyének nagy része

A fél MotoGP-mezőny - és a Ducati - is tőlünk repült el. Vagyis Zalából, Sármellékről, ugyanis a hét végén a Balatonfőkajáron rendezett MotoGP mezőnyének - versenyzők, stábok, technikai személyzet - része a zalai légikikötőt használta a Magyar Nagydíjra érkezéskor és távozáskor is.

A balatonfőkajári MotoGP Magyar Nagydíjon szereplők várnak a sármelléki reptéren a becsekkolásra.

Fotó: Kühne László



A MotoGP mezőnye is megérkezett Sármellékre

Francesco Bagnaiától Franco Morbidellig tartott azon gyorsasági motoros versenyzők sora, akik vasárnap késő délutántól érkeztek az utasfelvételre, hogy az előttük lévő bő másfél hétben már a Katalán Nagydíjra készülhessenek. A zalai repülőtér az utóbbi években sem volt "olaszos" sportvonal híján, hiszen 2022-ben a Giro d'Italia háromhetesének kerékpáros mezőnye innen "startolt át" a magyar szakaszokat követően Olaszországba, de az AC Milan labdarúgó együttese is érkezett már ide és repült el innen a 2022-es zalaegerszegi vendégjátékát követően.



