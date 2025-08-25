37 perce
Magyar Kupa: a ZTE FC a Vásárosnaménnyel, az FC Nagykanizsa a Kozármislennyel találkozik
Hétfő este elkészítették a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójának párosítását. A zalai csapatok közül a ZTE FC és az FC Nagykanizsa várta a sorsolást: az egerszegiek a Vásárosnaménnyel, a kanizsaiak a Kozármislennyel találkoznak a Magyar Kupa újabb körében.
A MOL Magyar Kupában az FC Nagykanizsa együttese az NB II.-es Kozármislennyel találkozik.
Fotó: Pezzetta Umberto
A labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában már az NB II.-es és az NB III.-as csapatok is érdekeltek lesznek a legjobb 64 mezőnyében. A hétfő esti sorsoláson a két zalai csapat is ellenfélre várt. Ebben a körben az élvonalbeli együttesek még elkerülik egymást.
Magyar Kupa: a zalaiak ellenfelei
Az M4 Sport stúdiójában rendezett hétfő esti sorsoláson kiderült, hogy a legjobb 64 csapat között a 2023-as Magyar Kupa-győztes ZTE FC meglehetősen hosszú túrára készülhet, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei I. osztályban szereplő Vásárosnamény lesz az ellenfele. Az NB III.-as FC Nagykanizsa az NB II.-ben szereplő Kozármislennyel harcolhat meg a továbbjutásért, ebben a párosításban a kanizsaiak lesznek a pályaválasztók.
A forduló hivatalos játéknapja, szeptember 13.
MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):
Érdi VSE (NB III)-ETO FC Győr
BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest
VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC
Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE
Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC
Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC
Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC
FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good
Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC
Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC
Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK
Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC
Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II)
Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II)
REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II)
Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II)
Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III)
Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)
Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II)
Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II)
Videoton FC (NB II)-Szentlőrinc SE (NB II)
Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III)
Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III)
Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III)
Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III)
Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II)
Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III)
PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III)
Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.)
Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III)