Sorsoltak a kupában

37 perce

Magyar Kupa: a ZTE FC a Vásárosnaménnyel, az FC Nagykanizsa a Kozármislennyel találkozik

Hétfő este elkészítették a labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójának párosítását. A zalai csapatok közül a ZTE FC és az FC Nagykanizsa várta a sorsolást: az egerszegiek a Vásárosnaménnyel, a kanizsaiak a Kozármislennyel találkoznak a Magyar Kupa újabb körében.

Kerkai Attila
A MOL Magyar Kupában az FC Nagykanizsa együttese az NB II.-es Kozármislennyel találkozik.

Fotó: Pezzetta Umberto

A labdarúgó MOL Magyar Kupa 3. fordulójában már az NB II.-es és az NB III.-as csapatok is érdekeltek lesznek a legjobb 64 mezőnyében. A hétfő esti sorsoláson a két zalai csapat is ellenfélre várt. Ebben a körben az élvonalbeli együttesek még elkerülik egymást. 

Magyar Kupa
A Magyar Kupa 3. fordulójában  a ZTE FC a Vásárosnaménnyel találkozik.  
Fotó: Pezzetta Umberto

Magyar Kupa: a zalaiak ellenfelei 

Az M4 Sport stúdiójában rendezett hétfő esti sorsoláson  kiderült, hogy a legjobb 64 csapat között a 2023-as Magyar Kupa-győztes ZTE FC meglehetősen hosszú túrára készülhet, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei  I. osztályban szereplő Vásárosnamény  lesz az ellenfele. Az NB III.-as  FC Nagykanizsa az NB II.-ben szereplő Kozármislennyel harcolhat meg a továbbjutásért, ebben a párosításban a kanizsaiak lesznek a pályaválasztók. 

A forduló hivatalos játéknapja, szeptember 13. 

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Érdi VSE (NB III)-ETO FC Győr

BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest

VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC

Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE

Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC

Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC

Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC

FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good

Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC

Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK

Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC

Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II)

Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II)

REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II)

Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II)

Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III)

Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)

Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II)

Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II)

Videoton FC (NB II)-Szentlőrinc SE (NB II)

Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III)

Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III)

Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III)

Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III)

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II)

Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III)

PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III)

Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.)

Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III)

 

