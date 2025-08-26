augusztus 26., kedd

Izsó névnap

27°
+25
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szerdán Szekszárdon a Kanizsa

1 órája

A Magyar Kupa előtt még van feladata a zalai csapatoknak

Címkék#ZTE FC#magyar kupa#Kozármisleny#Vásárosnamény#FC Nagykanizsa

Hétfőn este sorsoltak a MOL Magyar Kupában, és ismertté vált a ZTE FC és az FC Nagykanizsa ellenfele is. A labdarúgó Magyar Kupa újabb fordulójának hivatalos időpontja szeptember 13., ám addig lesz még dolga a két zalai csapatnak is.

Kerkai Attila

A labdarúgó Magyar Kupa  legjobb 64 csapata között a zalai csapatok ellenfele a Kozármisleny és a Vásárosnamény lesz. Az FC Nagykanizsának lesz a nehezebb dolga, hiszen az NB II.-es  baranyaiakkal találkozik, míg a ZTE FC a vármegyei I. osztályú Vásárosnamény vendége lesz a legjobb 64 között. 

Magyar Kupa ZTE FC FC Nagykanizsa
A Magyar Kupa előtt két fontos mérkőzés vár a kék mezes FC Nagykanizsa csapatára a bajnokságban, az első szerdán következik
Fotó: Szakony Attila

A Magyar Kupa és a zalai csapatok ellenfelei

De hol! Hát az ország másik felében, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapat éppenséggel nincs a szomszédban. Egészen pontosan 541 kilométeres út vár majd a zalaiakra oda, majd ugyanannyi vissza. A Swiss Krono-Vásárosnamény a vármegyei I. osztály tagja, s az előző bajnokságot az utolsó előtti helyen fejezte be, a mostaniban pedig két mérkőzést lejátszva, két vereséggel a hátra mögött az utolsó. Nyilvánvalóan az élvonalbeli ellenfél fogadására kettőzött erővel készülnek majd a helyiek, így izgalmas kirándulás vár majd a ZTE FC együttesére. Addig viszont most szombaton egy másik szabolcsi csapat, a Kisvárda vár a ZTE FC-re hazai pályán az NB I.-ben. A szezon első győzelmének a megszerzése a tét. 

Az FC Nagykanizsa az NB II.-es Kozármislennyel találkozik.  A Misleny remek csapattá kovácsolódott össze a második vonalban, egy ötödik és egy negyedik helyezéssel zárta a legutóbbi két szezont. A most futó bajnokságban viszont nem kezdett jól, öt lejátszott mérkőzésen mindössze két döntetlent ért el, és jelenleg sereghajtó Pinezits Máté csapata. A múlt héten óta pedig gyászol a kozármislenyi futball, hiszen elhunyt a klub tulajdonosa, Feleki Attila, aki három évtizeden át volt a helyi labdarúgás motorja és irányítója.

Az FC Nagykanizsára két fontos meccs vár 

Az FC Nagykanizsa most még nem tekinthet ennyire előre, hiszen a kupameccsig két bajnoki mérkőzés vár rá. Először most szerdán (17.30), hiszen hétközi forduló következik az NB III.-ban. A Délnyugati csoport listavezetője a Szekszárd vendége lesz. A tolnaiak ellen Gabala Krisztián csapatának nem lesz könnyű dolga, de a feladat adott: újabb győzelmet aratni. Már csak amiatt is, hiszen a következő fordulóban vasárnap rangadó vár a kanizsaiakra, ugyanis a PMFC lesz a vendég az Olajbányász-stadionban.   

Szerdán Szekszárdon makacs ellenfél vár a zalaiakra. A Szekszárd az Érd és a PTE-PEAC legyőzése mellett egy döntetlent szerzett a Dombóvár ellen, de a legutóbbi fordulóban 4-0-ra kikapott az Iváncsától. Otthon viszont veszélyes csapat lehet bárkire. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu