A Magyar Kupa előtt még van feladata a zalai csapatoknak

A labdarúgó Magyar Kupa legjobb 64 csapata között a zalai csapatok ellenfele a Kozármisleny és a Vásárosnamény lesz. Az FC Nagykanizsának lesz a nehezebb dolga, hiszen az NB II.-es baranyaiakkal találkozik, míg a ZTE FC a vármegyei I. osztályú Vásárosnamény vendége lesz a legjobb 64 között.

A Magyar Kupa előtt két fontos mérkőzés vár a kék mezes FC Nagykanizsa csapatára a bajnokságban, az első szerdán következik

Fotó: Szakony Attila

A Magyar Kupa és a zalai csapatok ellenfelei

De hol! Hát az ország másik felében, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei csapat éppenséggel nincs a szomszédban. Egészen pontosan 541 kilométeres út vár majd a zalaiakra oda, majd ugyanannyi vissza. A Swiss Krono-Vásárosnamény a vármegyei I. osztály tagja, s az előző bajnokságot az utolsó előtti helyen fejezte be, a mostaniban pedig két mérkőzést lejátszva, két vereséggel a hátra mögött az utolsó. Nyilvánvalóan az élvonalbeli ellenfél fogadására kettőzött erővel készülnek majd a helyiek, így izgalmas kirándulás vár majd a ZTE FC együttesére. Addig viszont most szombaton egy másik szabolcsi csapat, a Kisvárda vár a ZTE FC-re hazai pályán az NB I.-ben. A szezon első győzelmének a megszerzése a tét.

Az FC Nagykanizsa az NB II.-es Kozármislennyel találkozik. A Misleny remek csapattá kovácsolódott össze a második vonalban, egy ötödik és egy negyedik helyezéssel zárta a legutóbbi két szezont. A most futó bajnokságban viszont nem kezdett jól, öt lejátszott mérkőzésen mindössze két döntetlent ért el, és jelenleg sereghajtó Pinezits Máté csapata. A múlt héten óta pedig gyászol a kozármislenyi futball, hiszen elhunyt a klub tulajdonosa, Feleki Attila, aki három évtizeden át volt a helyi labdarúgás motorja és irányítója.

Az FC Nagykanizsára két fontos meccs vár

Az FC Nagykanizsa most még nem tekinthet ennyire előre, hiszen a kupameccsig két bajnoki mérkőzés vár rá. Először most szerdán (17.30), hiszen hétközi forduló következik az NB III.-ban. A Délnyugati csoport listavezetője a Szekszárd vendége lesz. A tolnaiak ellen Gabala Krisztián csapatának nem lesz könnyű dolga, de a feladat adott: újabb győzelmet aratni. Már csak amiatt is, hiszen a következő fordulóban vasárnap rangadó vár a kanizsaiakra, ugyanis a PMFC lesz a vendég az Olajbányász-stadionban.