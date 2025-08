Letenyén valami elindult... – együtt az Őri testvérek

Tényleg érdekesen alakult a Letenye SE sorsa az utóbbi években. A 2024-2025. évi bajnokságban a III. osztály Déli-csoportját megnyerte a csapat (28 győzelem, 2 vereség), és vállalja a II. osztály küzdelmeit. Viszont, ha úgy vesszük, tényleg a "semmiből" indult. 2021-ben még az I. osztály tagja volt a Letenye, s noha akkor kiharcolta a bennmaradást, a következő évben csak a II. osztályban indult, majd rá egy évre is.

A Letenye SE bajnoki címet nyert csapata a vármegyei III. osztály Déli csoportjában. Most már magasabbra vágynak és nem bíznák ezt a véletlenre.

Fotó: Szakony Attila

Újraszervezték a csapatot, bajnok lett!

A 2023-24. bajnoki szezonra viszont egyik sorozatba sem nevezett a felnőtt csapat, így érkezett el 2024 nyara. A bajnokcsapat edzője, Takács Árpád innen indította beszélgetésünket, aminek az apropója természetesen a bajnoki cím és a készülődés a II. osztályra volt.

- Egy év után kellett újraépíteni a csapatot - állapította meg Takács Árpád. - Egy éve meghirdettek egy fórumot a városban a letenyei labdarúgásért, amire én is elmentem. Elég sokan összegyűltünk, köztük Vida László polgármester úr, és felvázolták, milyen lehetőségek vannak. Előtte egy évig nem volt felnőtt csapatunk a bajnokságban. Szóval újra kellett szervezni a csapatot. Én akkor szót kértem, hiszen szívügyemnek tekintem a letenyei labdarúgást, és elmondtam, hogy összeszedem a csapatot. Megkerestem a volt focistákat, fiatalokat is, de azt is elmondtam, csak akkor, ha tényleg van értelme. Jómagam külföldön dolgoztam, akkor még kicsivel messzebb, de vállaltam, hogy hét közben, szerdán hazajövök edzést tartani, aztán csütörtök hajnalban vissza a munkahelyre... Természetesen mindenfajta anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Sikerült megszerveznünk, hogy heti két edzéssel és a hét végi edzőmeccsel felkészüljünk a bajnokságra.

A Letenye SE még magasabbra vágyik

Takács Árpád azt is elárulta: úgy vágtak neki a bajnokságnak, hogy lehetőleg jussanak fel a II. osztályba. Meg is nyerték a III. osztály Déli csoportjának küzdelmeit.

- Tudtuk, hogy nagyjából négy csapat lehet harcban ezért, köztük mi is - említette. - Akik visszatértek a csapatba, róluk tudtuk, hogy mire képesek, így az első három helyezés is reális elképzelésnek tűnt. Viszont csak akkor volt értelme mindennek, ha van cél. Sok mérkőzésen kisegített minket az erőnlét, hiszen bajnokság közben is heti két edzésünk volt, és mondhatom, hogy a befektetett munka meghozta a gyümölcsét. A végére ugyan elfogytunk egy kicsit, de szerencsére a saját utánpótlásunkban vannak olyan játékosok, akikre lehetett számítani és hozzá tudtak tenni a csapat játékához.