Labdarúgó Magyar Kupa: vasárnap nem volt zalai továbbjutó (galéria)

- Épülőben lévő csapatomnak korán jött ez a megmérettetés - vélekedett a vendégek trénere, Szente Gábor, aki maga is első fellépésén van túl a teskándi kispadon. - A mi szintünkön nagyon hosszú volt az utazás is, ráadásul út közben feltartott bennünket egy baleset is. Ezzel együtt szünetig jól tartottuk magunkat, de az első bekapott gól után már nem maradt kérdés.