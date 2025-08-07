Sport
51 perce
Labdarúgó Magyar Kupa: a Budaörs vár az FC Nagykanizsára
A Magyar Labdarúgó Szövetségben tegnap elkészítették a Magyar Kupa második fordulójának sorsolását. Az előző körből továbbjutott csapatok alkotják a mezőnyt, melyben vármegyénket egyedüliként az FC Nagykanizsa képviseli. A dél-zalai alakulat nem mondhatja magát kifejezetten szerencsésnek, hisz erősnek mondható ellenfelet kapott, az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Budaörs személyében. A találkozót az MLSZ honlapja szerint augusztus 23-án rendezik majd meg a fővárosban.
Ezt ne hagyja ki!Rangadó az NB III.-ban
2025.08.05. 10:29
Otthon, édes otthon – az FC Nagykanizsa szerdán a Siófokot fogadja
Ezt ne hagyja ki!A Csesztreg és a Teskánd simán esett ki, a zalaszentgrótiak a játékvezetőt kárhoztatják
2025.08.03. 19:40
Labdarúgó Magyar Kupa: vasárnap nem volt zalai továbbjutó (galéria)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre