Labdarúgó Magyar Kupa: a Budaörs vár az FC Nagykanizsára

A Magyar Labdarúgó Szövetségben tegnap elkészítették a Magyar Kupa második fordulójának sorsolását. Az előző körből továbbjutott csapatok alkotják a mezőnyt, melyben vármegyénket egyedüliként az FC Nagykanizsa képviseli. A dél-zalai alakulat nem mondhatja magát kifejezetten szerencsésnek, hisz erősnek mondható ellenfelet kapott, az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Budaörs személyében. A találkozót az MLSZ honlapja szerint augusztus 23-án rendezik majd meg a fővárosban.