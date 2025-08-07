augusztus 7., csütörtök

Sport

1 órája

Labdarúgó Magyar Kupa: a Budaörs vár az FC Nagykanizsára

Címkék#Labdarúgó Magyar Kupa#foci#FC Nagykanizsa

Varga Andor

A Magyar Labdarúgó Szövetségben tegnap elkészítették a Magyar Kupa második fordulójának sorsolását. Az előző körből továbbjutott csapatok alkotják a mezőnyt, melyben vármegyénket egyedüliként az FC Nagykanizsa képviseli. A dél-zalai alakulat nem mondhatja magát kifejezetten szerencsésnek, hisz erősnek mondható ellenfelet kapott, az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Budaörs személyében. A találkozót az MLSZ honlapja szerint augusztus 23-án rendezik majd meg a fővárosban.

 

 

