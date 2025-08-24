Szenzációs kanizsai siker! Világbajnok Kurucz Levente, aki megálmodta ezt a győzelmet (frissítve nyilatkozatokkal)

A Milánóban zajló kajak-kenu világbajnokságnak van zalai indulója is Kurucz levente személyében. A májusig a Plastex Kanizsai Kajak-kenu Klub versenyzője, Kurucz Levente – aki ma már a Kovács Katalin Akadémia sportolója – Nádas Bencével kajak kettes 500 méteren világbajnok lett.

Kurucz Levente (balról) és Nádas Bence a férfi kajak kettesek 500 méteres versenyének győztese.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A nemrég összeült páros a 9-es pályáról indulhatott a szám döntőjében és végig versenyben volt a dobogóért, majd a végén robbantottak és remek hajrával világbajnoki címet szereztek!

Kurucz Levente megálmodta ezt a siker

- Éjszaka megálmodtam ezt a győzelmet. Ma hajnalban arra ébredtem, hogy világbajnokok lettünk. Bencének ezt egészen a futam legvégéig el sem mondtam, direkt megvártam, hogy vége legyen. Azt a kilences pályát is bevonzottam, nagyon szerettem volna a lelátó közelében lenni, hogy a közönség behúzzon az utolsó métereken - nyilatkozta a nemzetisport.hu-nak Kurucz Levente.

Nádas Bence érezte, hogy érem lesz belőle

Az olimpiai ezüstérmes Nádas Bence is érezte, hogy bennük van az érem.

- Nem tudtak ránk készülni, azt hitték, hogy annyi van bennünk, mint amit a középfutamban láttak, így fekete lovakként a kilences pályán meglephettünk mindenkit. Minden jó, ha a vége jó! Éreztem, hogy ebben az egységben benne van az érem, csalódott lettem volna, ha nem jön össze, s természetesen örülök, hogy ezzel az eredménnyel zárhatom az évet - mondta Nádas Bence.