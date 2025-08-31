augusztus 31., vasárnap

Kurucz Levente mindig kanizsai marad

1 órája

A kanizsai világbajnok, aki a Csótóról jutott a világ tetejére

Címkék#kajak-kenu#Kurucz Levente#nagykanizsai#Nádas Bence#világbajnok

Az első nagykanizsai sportoló, aki világbajnok lett egyéni olimpiai sportágban. Kurucz Levente a nemrég lezajlott kajak-kenu világbajnokságon Nádas Bencével fantasztikus sikert aratott a kajak kettesek 500 méteres olimpiai számában. A nagykanizsai sportoló mindig is kanizsai marad, ezt is elárulta interjúnkban.

Kerkai Attila
A kanizsai világbajnok, aki a Csótóról jutott a világ tetejére

Kurucz Levente (jobbról) és Nádas Bence jobbra néz és világbajnokok! Pont így álmodta meg a kanizsai kajakos.

Fotó: Czeglédi Zsolt

- Tényleg megálmodta ezt a sikert? - kérdeztük elsőként tőle, hiszen Kurucz Levente a milánói vb-n aratott sikerük után elmondta, hogy megálmodta a világbajnoki aranyérmet. 

NÁDAS Bence; KURUCZ Levente
Egy szelfi a világbajnoki dobogó tetején: jobbról Kurucz Levente, balról Nádas Bence. 
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kurucz Levente megálmodta a sikert

- Tényleg ez történt - erősítette meg a kérdésre a nagykanizsai 22 éves kajakos, aki egészen májusig nevelőegyesülete, a Plastex Kanizsai Kajak-Kenu Klub sportolója volt, de akkor a sukorói Kovács Katalin Akadémiához igazolt. - A döntő napjának hajnalán arra ébredtem hajnali két óra húsz perckor, hogy jobbra nézek és világbajnokok vagyunk. És így történt a fináléban is: jobbra néztem és nyertünk! 

- Csak a nyáron ült össze egy hajóba Nádas Bencével. Ki választotta a másikat? 

- Volt egy Eb, ami nem úgy sikerült, ahogy mindenki szerette volna. Nem voltunk elégedettek az eredményekkel, én és addigi párom Opavszky Márk ötödikek lettünk. A vb-indulásról a szövetségi kapitány rendezett páros válogatót, ahol Bence, Márk, Ádám (Varga Ádám - a szerk) és köztem dőlt el, melyik egység indulhat. 

Akár jövőre is indulhat Nádas Bencével

- Marad is ez a páros? 

- Ez nincs kimondva, jövőre majd kiderül. Akkor új évad kezdődik, Bence előttem Tótka Sándorral ült egy hajóban, akivel olimpiai ezüstérmesek lettek, de ő ezt az évet inkább a pihenésre szánta. Jövőre is biztosan a leggyorsabb egység fog indulni a világbajnokságon, ehhez válogató versenyt kell nyerni.

Az első kanizsai sportoló, aki világbajnok egyéni olimpiai sportágban

- Ne menjünk ennyire előre. Világbajnokként tért haza, gondolta volna? 

- Először is, ez egy nagyon jó érzés. És nagyon nagy siker. Ennél feljebb, ennél nagyobb eredmény már csak az olimpiai érem van a mi sportágunkban. Ráadásul nem is túl gyakori, hogy magyar egység nyerjen világbajnokságot kajak kettes 500 méteren. A magyar kajak-kenu sport történetében mi vagyunk a negyedik páros, aki világbajnok lett ötszázon. Nem mellesleg pedig én vagyok az első nagykanizsai sportoló, aki világbajnok lett egyéni olimpiai sportágban. 

Örül, ha megállítják és gratulálnak neki

- Mennyire élvezi ezt, hogy világbajnok lett ilyen fiatalon? 

- Először furcsa kimondani, de egy-két nap után tudatosult bennem. Most pihenek a Balatonnál, de az elmúlt pár napban sűrű volt a program, hiszen meghívások és protokolláris eseményeken vettünk részt. Otthon Nagykanizsán bizony voltak, hogy odajöttek hozzám, hogy gratuláljanak,. A legjobb érzés az, amikor kisgyerekek szólítanak meg, hogy hadd készítsenek egy fotót velem. Jó érzés, ha netán példaképként tekintenek rám. 

Mindig is marad nagykanizsai

- Eligazolt Nagykanizsáról, de mennyire maradt kanizsai? Egy tavalyi interjúnkban úgy fogalmazott, mindig az marad. Így van ez most is? 

- Abszolút és ez nem is változik meg soha. Ott kezdtem Nagykanizsán a kajakozást, ott értem el az utánpótlásban a sikereket. Mindig is kanizsai maradok, s ha otthon vagyok, van, hogy evezek egyet a Csónakázó tavon. Ahol otthon érzem magam. 

- Úgy tudom, hamarosan találkozhatnak önnel ott. Igaz ez? 

- Valóban így van, szeptember tizenkettedikén a kanizsai klub szervez egy rendezvényt, amire meghívtak. Természetesen ott leszek, ez nem lehet kérdés! 

 

