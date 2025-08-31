A kanizsai világbajnok, aki a Csótóról jutott a világ tetejére

- Tényleg megálmodta ezt a sikert? - kérdeztük elsőként tőle, hiszen Kurucz Levente a milánói vb-n aratott sikerük után elmondta, hogy megálmodta a világbajnoki aranyérmet.

Egy szelfi a világbajnoki dobogó tetején: jobbról Kurucz Levente, balról Nádas Bence.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Kurucz Levente megálmodta a sikert

- Tényleg ez történt - erősítette meg a kérdésre a nagykanizsai 22 éves kajakos, aki egészen májusig nevelőegyesülete, a Plastex Kanizsai Kajak-Kenu Klub sportolója volt, de akkor a sukorói Kovács Katalin Akadémiához igazolt. - A döntő napjának hajnalán arra ébredtem hajnali két óra húsz perckor, hogy jobbra nézek és világbajnokok vagyunk. És így történt a fináléban is: jobbra néztem és nyertünk!

- Csak a nyáron ült össze egy hajóba Nádas Bencével. Ki választotta a másikat?

- Volt egy Eb, ami nem úgy sikerült, ahogy mindenki szerette volna. Nem voltunk elégedettek az eredményekkel, én és addigi párom Opavszky Márk ötödikek lettünk. A vb-indulásról a szövetségi kapitány rendezett páros válogatót, ahol Bence, Márk, Ádám (Varga Ádám - a szerk) és köztem dőlt el, melyik egység indulhat.

Akár jövőre is indulhat Nádas Bencével

- Marad is ez a páros?

- Ez nincs kimondva, jövőre majd kiderül. Akkor új évad kezdődik, Bence előttem Tótka Sándorral ült egy hajóban, akivel olimpiai ezüstérmesek lettek, de ő ezt az évet inkább a pihenésre szánta. Jövőre is biztosan a leggyorsabb egység fog indulni a világbajnokságon, ehhez válogató versenyt kell nyerni.

Az első kanizsai sportoló, aki világbajnok egyéni olimpiai sportágban

- Ne menjünk ennyire előre. Világbajnokként tért haza, gondolta volna?

- Először is, ez egy nagyon jó érzés. És nagyon nagy siker. Ennél feljebb, ennél nagyobb eredmény már csak az olimpiai érem van a mi sportágunkban. Ráadásul nem is túl gyakori, hogy magyar egység nyerjen világbajnokságot kajak kettes 500 méteren. A magyar kajak-kenu sport történetében mi vagyunk a negyedik páros, aki világbajnok lett ötszázon. Nem mellesleg pedig én vagyok az első nagykanizsai sportoló, aki világbajnok lett egyéni olimpiai sportágban.

Örül, ha megállítják és gratulálnak neki

- Mennyire élvezi ezt, hogy világbajnok lett ilyen fiatalon?