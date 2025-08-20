Keszthelyen indulásra készek a sakkórák

A közel fél évszázados múlthoz közeledve a sorrendben 44. keszthelyi sakkverseny már csak emiatt is tiszteletet parancsoló. A 44. Keszthely Open Szalai István Nemzetközi Sakkverseny-XVI. Hévízi László Emlékverseny csütörtökön veszi kezdetét a VSZK épületében, ahogy ez a kezdetektől megszokott.

A 44. Keszthely Open sakkverseny ismét várja a hazai és a külföldi résztvevőket.

Fotó: A szerző

A viadal egykori megálmodója, majd évtizedeken át motorja, Szalai István három évvel ezelőtt távozott az élők sorából, de a Keszthelyi Spartacus és a szervezők is szerették volna, ha a viadal nevében már az övé is szerepel. A 44. Keszthely Open 9 fordulós svájci rendszerű viadal lesz a FIDE szabályai szerint. A megnyitót csütörtökön tartják 14 órakor, a viadal augusztus 28.-ig tart a VSZK-ban.